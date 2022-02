Facebook precipita di nuovo, mentre Peloton sale grazie alle chiacchiere sull'acquisizione

Febbraio 08, 2022 12:55

Giovedì scorso, la settimana scorsa, la capitalizzazione di mercato di Meta Platforms, proprietario di Facebook, è crollata di 237 miliardi di dollari, la più grande perdita registrata in un solo giorno per una società statunitense.

Questo sgradito record è stato stabilito dopo che il prezzo delle azioni di Meta è crollato di oltre il 26% a seguito di risultati trimestrali deludenti e una previsione fiacca per il trimestre in corso. Ieri, i guai del gigante dei social media sono continuati, poiché il prezzo delle azioni è sceso di un ulteriore 5,14% durante la sessione, chiudendo al suo livello più basso dal giugno 2020.

A godere di una giornata più positiva è stato il produttore di cyclette Peloton Interactive, il cui prezzo delle azioni è salito quasi del 21% ieri, sulla scia delle notizie di una possibile acquisizione da parte di Nike e Amazon.

Peloton è stato protagonista di uno straordinario aumento di popolarità durante la pandemia, diventando una delle più grandi storie di successo del lockdown, dato che le sue biciclette sono state prese d'assalto dalle persone bloccate a casa. Questa esplosione di popolarità si è riflessa nel suo prezzo delle azioni, che è salito di oltre il 430% nel 2020.

Eppure, con la riapertura delle palestre e l'ingresso sul mercato di prodotti rivali, la domanda di prodotti dell'azienda si è affievolita, e con essa le sue fortune. Dalla chiusura ai massimi storici nel gennaio 2021, il prezzo delle azioni è sceso di oltre l'80%, cancellando praticamente tutti i guadagni registrati durante la pandemia.

Anche se non c'è stata alcuna risposta ufficiale da nessuna delle aziende coinvolte, ci sono stati rapporti che sia Nike che Amazon stanno considerando offerte separate per il produttore di cyclette, e questo è stato sufficiente per accendere l'interesse degli investitori nella giornata di ieri.

I rapporti di acquisizione arrivano solo due settimane dopo che l'investitore attivista Blackwells Capital ha espresso il suo desiderio che Peloton licenzi il suo CEO e consideri di mettere in vendita il suo business.

Peloton deve riferire i suoi risultati trimestrali oggi dopo la chiusura del mercato (21:00 GMT) e gli investitori saranno alla ricerca di qualsiasi indizio sul fatto che la società sia aperta alle offerte.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Peloton Interactive Grafico giornaliero. Intervallo di date: 7 giugno 2021 - 7 febbraio 2022. Data di acquisizione: 7 febbraio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Peloton Interactive Daily Chart. Intervallo di date: 23 marzo 2020 - 7 febbraio 2022. Data di acquisizione: 7 febbraio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

