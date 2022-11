Principali market driver per il dollaro USA a novembre

Novembre 14, 2022 13:05

L'elevata inflazione e l'aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti nei primi tre trimestri di quest'anno hanno sostenuto il valore dell'USD rispetto alle altre valute. Uno dei pochi punti deboli è stata la recessione tecnica negli Stati Uniti, che è terminata quando l'economia è tornata a crescere nel terzo trimestre.

Questo trimestre prevede altre sfide per l'USD. Con l'aumento del ritmo della stretta monetaria da parte delle altre principali banche centrali, valute come l'euro e la sterlina stanno recuperando parte del terreno perso all'inizio dell'anno. Quali sono i principali driver di mercato per l'USD a novembre?

Inflazione statunitense in calo

L'ultimo rapporto sull'inflazione statunitense mostra una tendenza al ribasso dei prezzi per il quarto mese consecutivo. L'inflazione annuale è scesa al 7,7% in ottobre rispetto all'8,2% di settembre. Ciò è dovuto in parte al calo dei prezzi del greggio, ma si sta sviluppando un'altra tendenza che potrebbe alimentare l'inflazione nei prossimi mesi. Mentre gli acquisti di case diminuiscono a causa dell'aumento dei costi dei mutui, i prezzi degli affitti sono saliti al 6,9% in ottobre rispetto al 6,6% del mese precedente.

Qual è il significato di un'inflazione più bassa? Uno scenario è che la Federal Reserve potrebbe ridurre l'entità dei rialzi mensili dei tassi d'interesse e decidere aumenti più contenuti, al di sotto dello 0,75%. Questo potrebbe frenare lo slancio dell'USD, ma l'ipotesi potrebbe essere troppo ottimistica. Ad agosto, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha affermato che l'inflazione potrebbe rimbalzare se la politica monetaria venisse allentata troppo rapidamente, segnalando che la banca centrale non mollerà fino a quando l'inflazione non sarà molto più vicina alla soglia del 2%.

Un altro scenario è che la Fed potrebbe considerare il calo dell'inflazione come un segno che la stretta monetaria sta funzionando. Invece di allentare la presa, il consiglio della banca centrale potrebbe mantenere la sua retorica aggressiva e annunciare un aumento dei tassi in occasione della riunione del 13-14 dicembre. Ciò potrebbe sostenere l'USD nel primo trimestre del 2023, ma potenzialmente aggiungere rischi alla crescita economica.

Sull'altro versante delle coppie di valute dell'USD vi sono alcuni sviluppi economici che hanno un certo peso.

Andamento dell'EUR

Il tasso di inflazione della più grande economia dell'Eurozona, la Germania, è salito al 10,4% in ottobre dal 10% di settembre. Ciò aumenta la probabilità di un aumento dei tassi d'interesse relativamente elevato quando la Banca Centrale Europea (BCE) si riunirà a metà del mese prossimo. Dopo un periodo di debolezza in cui l'euro è sceso al di sotto della parità con l'USD, la moneta unica dell'Eurozona potrebbe rafforzarsi grazie alle aspettative del mercato di un atteggiamento da falco da parte della BCE.

Le prospettive dell'euro potrebbero essere influenzate dall'indice ZEW Economic Sentiment della Germania di novembre. L'indice rimane in territorio negativo a causa dell'inflazione e della guerra in Ucraina che pesano sul sentiment.

La crescita nel Regno Unito rallenta, impatto sulla sterlina

Il Prodotto Interno Lordo (PIL) mensile del Regno Unito è sceso a meno 0,60% a settembre rispetto al meno 0,30% di agosto. Il possibile impatto sulla sterlina potrebbe essere quello di indebolire ulteriormente la valuta quando il dollaro USA è forte. I trader prestano attenzione anche all'imminente rapporto sul tasso d'inflazione del Regno Unito per il mese di ottobre e un risultato inaspettato potrebbe mettere in difficoltà la sterlina.

Lo yen e la posizione accomodante della BoJ

Poiché la Banca del Giappone (BoJ) è in bilico tra l'aumento dell'inflazione e dei tassi di interesse a livello regionale e globale, le sue decisioni potrebbero essere influenzate dal rapporto sulla bilancia commerciale di ottobre. Finora la BoJ ha mantenuto un atteggiamento accomodante e ha mantenuto i tassi di interesse locali relativamente bassi. Tuttavia, se il rapporto sul tasso d'inflazione di ottobre dovesse risultare più alto del previsto, potrebbe spingere la BoJ a riconsiderare la propria politica.

Dollaro australiano e RBA

Con la pubblicazione dei verbali della Reserve Bank of Australia (RBA) prevista a breve, i trader del dollaro australiano (AUD) staranno probabilmente cercando indizi sulla prossima decisione della banca centrale in materia di tassi di interesse nella prima settimana di dicembre. La RBA ha rallentato il ritmo dei suoi rialzi dei tassi di interesse, spostando la sua guidance dello 0,25% all'inizio del mese. I recenti commenti del vicegovernatore della RBA, Michele Bullock, hanno indicato che la banca centrale potrebbe essere costretta ad aumentare ulteriormente i tassi di interesse in base ai dati economici.

In conclusione, le prospettive di mercato per i cross valutari dell'USD potrebbero essere influenzate dalle minute della RBA, dal rapporto sull'inflazione e sul sentiment della Germania, dal rallentamento della crescita del Regno Unito e dal rapporto sulla bilancia commerciale del Giappone.

