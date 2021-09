Inditex presenta i suoi rapporti trimestrali in una giornata piena di dati macroeconomici

Settembre 15, 2021 14:43

Ieri, l'attenzione del mercato si è concentrata sul comunicato degli importanti dati sull'inflazione provenienti dagli Stati Uniti, che hanno mostrato un leggero miglioramento, poiché il dato mensile è cresciuto dello 0,3%, il 10% in meno del previsto. Anche l'IPC su base annua è risultato del 10% inferiore alle previsioni con un tasso del 5,3%.

La sessione di oggi ha mostrato anche il comunicato dei dati dell'IPC per il Regno Unito, la Francia e l'Italia. L'IPC nel Regno Unito è stato riportato più alto di quanto previsto dagli analisti, mentre in Francia e in Italia, l'IPC è rimasto rispettivamente in linea o leggermente migliore di quanto previsto.

Dalla Cina, sono stati rilasciati anche diversi dati macroeconomici che mostrano ancora una volta un indebolimento dell'economia.

In particolare, abbiamo appreso che sia l'indice di produzione industriale che le vendite al dettaglio in Cina sono stati peggiori del previsto dopo essere stati riportati al 5,3% e al 2,5% contro il 5,8% e il 7% previsti da entrambi. Da notare che questi dati non sono stati in realtà solo peggiori del previsto, ma anche significativamente inferiori a quelli del mese precedente per il secondo mese consecutivo.

Questo indebolimento dell'economia si spiega in parte con i problemi derivati dalla diffusione della variante Delta e dall'incertezza generata dalla crescita dell'inflazione e dal possibile inizio del tapering.

Per il momento, questi pessimi dati macro non si stanno riflettendo nei guadagni aziendali, come abbiamo visto nelle ultime settimane e la sessione di oggi ha mostrato nei resoconti del gigante tessile Inditex.

Il gruppo - che comprende marchi come Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Oysho e Bershka - ha riferito che durante la prima metà dell'anno ha realizzato un utile netto di 1.272 milioni di euro. Questo è in forte contrasto con la perdita di 195 milioni di euro che ha dichiarato durante lo stesso periodo di tempo l'anno scorso, dopo aver ottenuto un aumento delle vendite del 49% rispetto a quelle registrate nel 2020.

Questi risultati confermano il recupero di questa azienda dopo i buoni risultati del primo trimestre, soprattutto dopo aver ottenuto un profitto di 850 milioni di euro durante il secondo trimestre grazie alle notevoli vendite online.

Se guardiamo il grafico giornaliero, possiamo vedere che, anche se la tendenza a lungo termine rimane rialzista, nelle ultime settimane questa azienda si sta muovendo in un range tra 28,5 e 30,20 euro per azione, consolidando i prezzi dopo i cali fatti durante i mesi di giugno e luglio dopo aver raggiunto i massimi annuali.

Questi risultati positivi potrebbero essere il catalizzatore per un possibile slancio verso l'alto, se il prezzo sarà finalmente in grado di superare il suo attuale livello di resistenza. Anche se la realtà è il fatto che non possiamo escludere la possibilità di un'ulteriore regresso poiché, se le prospettive per il futuro dell'economia continuano a deteriorarsi, le vendite potrebbero essere influenzate negativamente nei prossimi mesi, quindi dovremmo rimanere cauti se il prezzo perde i suoi attuali livelli di supporto.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Inditex Grafico giornaliero. Intervallo di date: 3 agosto 2020 - 15 settembre 2021. Data catturata: 15 settembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Evoluzione degli ultimi cinque anni:

2020: -17,20%

2019: 40,71%

2018: -23,05%

2017: -10,44%

2016: 2.33%

Con il conto Trade.MT5 di Admirals, puoi negoziare i Contratti per Differenza (CFD) su Inditex e più di 3.000 altre azioni di tutto il mondo! Con i CFD, i trader possono tentare di trarre profitto sia dai prezzi in crescita che da quelli in calo, beneficiando anche dell'uso della leva finanziaria. Clicca il banner qui sotto per aprire un conto oggi stesso:

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

I dati forniscono informazioni aggiuntive su tutte le analisi, stime, previsioni, analisi di mercato, prospettive settimanali o altre valutazioni o informazioni simili (di seguito "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento Admirals che operano sotto il marchio Admirals (di seguito denominate "Admirals"). Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, presta molta attenzione a quanto segue: