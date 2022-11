Focus su verbali FOMC, beni durevoli, vendite di case nuove e USD

Novembre 22, 2022 11:37

Le coppie di valute del dollaro USA potrebbero fluttuare questa settimana in vista degli eventi di trading relativi ai beni durevoli e alle vendite di case nuove negli Stati Uniti. C'è anche la possibilità che i mercati azionari globali siano sotto pressione quando il Federal Open Market Committee (FOMC) pubblicherà i suoi verbali e dopo che la Cina ha bloccato le aree pubbliche per il timore relativo alla COVID-19.

Cross valutari dell'USD

Mercoledì il dollaro USA sarà al centro dell'attenzione per la pubblicazione del rapporto sui beni durevoli di ottobre. Il consenso vede una crescita dello 0,4%, invariata rispetto al mese precedente. L'inflazione è diminuita negli Stati Uniti nel mese di ottobre e potrebbe aver sostenuto i prezzi dei beni di lusso. Allo stesso tempo, l'aumento dei tassi d'interesse ha frenato gli investimenti e la spesa, per cui i risultati sono contrastanti.

Il mercato immobiliare statunitense verrà esaminato domani con il rapporto sulle vendite di case nuove di ottobre. Precedentemente al livello di 603.000 nuove case vendute, l'opinione di consensus vede i risultati di ottobre a 570.000 unità. Tra i fattori da considerare c'è l'aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti, che pesa sulla domanda di mutui e di nuove case. Inoltre, il settore delle costruzioni è vulnerabile alle pressioni inflazionistiche sulle materie prime, pertanto si prevede che il rapporto invierà segnali sullo stato di salute del mercato immobiliare.

La pubblicazione dei verbali del FOMC il 23 novembre potrebbe avere un impatto sulle coppie di valute USD e sul sentiment del mercato azionario. I timori di una recessione sono ormai in agguato e i rialzi dei tassi di interesse hanno avuto un effetto significativo sulla propensione al rischio e sul valore del dollaro USA. Sebbene l'inflazione statunitense sia scesa a ottobre, la Federal Reserve ritiene che sia troppo presto per allentare la stretta monetaria. Si prevede che i verbali forniranno ulteriori indizi sull'ultima decisione sui tassi di interesse dell'anno, prevista per il 13 e 14 dicembre.

Le riflessioni del FOMC potrebbero offrire spunti sulla probabilità di una recessione dell'economia statunitense. Questo è legato al ritorno relativamente lento della Cina alla piena produttività, dato che i due Paesi sono importanti partner commerciali.

Prezzi spot del greggio

Un piccolo calo dei prezzi spot del greggio potrebbe essere collegato ai timori di recessione e alle recenti misure di restrizione della Cina. Anche se la Cina ha allentato leggermente la sua politica di tolleranza zero nei confronti del COVID, la situazione è ben lontana dai normali livelli di produttività ed è fonte di preoccupazione per le prospettive di crescita a breve termine di entrambi i Paesi.

