Focus sugli eventi di trading relativi a EUR, GBP e USD - Oro e greggio in fase di stasi

Agosto 23, 2022 12:33

Oggi vengono pubblicati i principali benchmark economici per EUR, GBP e USD, mentre i prezzi spot dell'oro e del greggio sembrano essere in una fase di calma dopo un paio di trimestri volatili.

Gli operatori dell'euro seguiranno oggi i risultati dell'indice preliminare S&P Global Manufacturing Purchasing Manager's Index (PMI) di agosto per la Germania. Si prevede che la crescita del settore manifatturiero sia scesa dal 49,3 di luglio al 48,3 di agosto. Eventuali sorprese inaspettate al rialzo o al ribasso potrebbero far muovere i cross dell'euro.

Il rapporto segue la scia di una dichiarazione negativa rilasciata ai media dal capo della Bundesbank Joachim Nagel, che ha indicato una possibile crisi energetica invernale come causa scatenante di una recessione in Germania. L'euro è sceso rispetto al dollaro USA, oscillando intorno alla parità mentre i trader prezzavano un aumento più aggressivo dei tassi di interesse nell'Eurozona.

Oggi viene pubblicato anche il dato preliminare S&P Global Composite PMI per l'Eurozona, che dovrebbe subire un'ulteriore contrazione dai 49,9 di luglio ai 49 di agosto. A differenza degli Stati Uniti e del Regno Unito, il PIL europeo rimane in fase di crescita, ma con l'inflazione elevata e l'imminente aumento dei tassi di interesse la situazione potrebbe cambiare nel breve termine. I dati PMI di oggi saranno tenuti sotto stretta osservazione per verificare la presenza di ulteriori segnali di debolezza nell'economia europea.

I mercati della sterlina attendono il rapporto preliminare S&P Global Services PMI in uscita oggi. Si prevede che i risultati di agosto siano scesi a 52 da 52,6 di luglio. Poiché il Regno Unito è sull'orlo di una recessione tecnica, i dati effettivi potrebbero far muovere i cross della sterlina se il rapporto dovesse presentare qualche imprevisto.

Infine, per quanto riguarda gli eventi di trading in rosso, mercoledì 24 agosto i trader del dollaro USA presteranno attenzione ai risultati relativi ai beni durevoli (Durable Goods Orders), che si prevede siano scesi dal 2% di giugno allo 0,5% di luglio. Con gli Stati Uniti in recessione tecnica e i problemi di inflazione, il benchmark rivelerà qualcosa in più sulla stabilità del settore manifatturiero e sulla spesa per i beni di lusso.

Con il quarto trimestre alle porte, le riunioni delle banche centrali sono all'ordine del giorno dopo che il capo della Federal Reserve Bank, James Bullard, ha dichiarato di essere favorevole a un altro aumento dei tassi di interesse dello 0,75% durante la riunione di settembre. Visto che l'inflazione è in discesa, sembra che la stretta monetaria aggressiva stia funzionando, ma potrebbe continuare a mettere sotto pressione la crescita nel breve-medio termine.

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.