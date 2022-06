Perché la Banca del Giappone non sta adottando una politica più restrittiva?

Giugno 21, 2022 13:00

La Banca del Giappone sembra essere l'ultima colomba in mezzo a una schiera di falchi composta dalla Federal Reserve, dalla Banca d'Inghilterra, dalla Reserve Bank dell'Australia e, più recentemente, dalla Banca Centrale Europea e dalla Banca Nazionale Svizzera.

La domanda è: perché? La BoJ è stata abituata a gestire la deflazione con una politica monetaria accomodante per così tanti anni che ci vorrà tempo per spostare la sua attenzione sulla nuova realtà. Questo atteggiamento moderato è al limite dell'estremo. Il recente acquisto di 10,9 trilioni di yen di titoli di Stato da parte della banca centrale è il più grande mai registrato, in netto contrasto con la decisione della Federal Reserve di porre fine al quantitative easing. La BoJ potrebbe finire per contribuire all'inflazione e scaricare i costi sull'economia giapponese, che ora deve ottenere risultati migliori per giustificare l'aumento della liquidità.

La BoJ sta gestendo meglio i rischi rispetto alla controparte statunitense? Il tasso di inflazione in Giappone è notevolmente inferiore a quello degli Stati Uniti. L'inflazione complessiva di aprile è stata del 2,1%, relativamente bassa rispetto al Nord America, dove i prezzi del greggio hanno fatto lievitare i costi della catena di approvvigionamento. Gli ultimi dati sull'inflazione giapponese di maggio saranno resi noti il 24 giugno, quando la BoJ potrebbe trovarsi di fronte a uno scenario diverso e più rischioso.

La BoJ deve risolvere tendenze economiche contraddittorie: l'aumento dell'inflazione richiede un aumento dei tassi di interesse, ma la minore crescita post-COVID richiede una politica monetaria accomodante. I verbali della banca centrale saranno pubblicati nel corso della giornata e forniranno ulteriori spunti di riflessione.

Vendite al dettaglio in Canada

I principali eventi di trading in Canada sono oggi rappresentati dalla pubblicazione delle vendite al dettaglio di aprile. Si prevede che le vendite al dettaglio siano aumentate dallo zero allo 0,8% e qualsiasi sorpresa potrebbe far muovere le coppie di valute del CAD. L'inflazione è alta in Canada, il che significa che i consumatori potrebbero limitare la spesa per gli articoli al dettaglio. L'indebolimento delle vendite al dettaglio potrebbe erodere la performance complessiva del PIL, pertanto questo rapporto è importante da tenere d'occhio.

Tasso di inflazione nel Regno Unito

Il 22 giugno il Regno Unito pubblicherà gli ultimi importantissimi dati sull'IPC. Si prevede che il tasso di inflazione annuale sia salito al 9,1% a maggio, rispetto al precedente livello del 9% di aprile. Se il risultato effettivo sarà superiore alle attese, le coppie di valute GBP potrebbero registrare una certa volatilità.

Suggerimento rapido

Cosa sono i verbali delle banche centrali?

Oltre alle decisioni sui tassi di interesse e alle dichiarazioni di politica monetaria, le banche centrali rilasciano una copia dei loro verbali, che rivelano i risultati delle discussioni sull'economia. L'attualità economica è un fattore importante che influenza le future decisioni di politica monetaria. Spesso i media di tutto il mondo riprendono una parola che simboleggia il pensiero corrente, come "paziente" (Australia) o "tapering" (Stati Uniti).

