Le azioni Tesla continuano a scendere mentre JP Morgan intraprende via legale

Novembre 16, 2021 14:44

Il sell-off di Tesla continua per la seconda settimana, dopo il sondaggio su Twitter del CEO Elon Musk riguardo alla vendita delle sue azioni, a quanto pare l'azienda non riesce a non finire sulle prime pagine dei giornali.

Domenica Musk è tornato su Twitter nuovamente, e questa volta con la decisione di iniziare una battaglia con il senatore degli Stati Uniti Bernie Sanders, che aveva precedentemente postato che i ricchi dovrebbero pagare la loro "giusta quota" di tasse. Musk ha risposto al senatore dicendo "Continuo a dimenticare che sei ancora vivo", che ha poi seguito con "Vuoi che venda più azioni, Bernie?

La settimana scorsa Musk ha venduto 934.000 azioni per un totale di 1,1 miliardi di dollari e, ieri, i registri dei titoli statunitensi hanno mostrato che lunedì ha venduto altre 934.091 azioni per circa 930 milioni. Tuttavia, entrambe queste vendite sono state impostate nel mese di settembre e non è chiaro se Musk intende liberarsi di altre azioni in accordo con il suo sondaggio su Twitter.

Dal sondaggio del 6 novembre, le azioni del produttore di auto elettriche sono scese di un notevole 17,31% e hanno continuato a scendere ieri sera nel trading after-hours.

Questo calo del prezzo delle azioni after-hours ha seguito la notizia che, lunedì, JP Morgan Chase ha citato in giudizio Tesla per 162,2 milioni di dollari.

Nel loro reclamo, la banca ha affermato che Tesla ha "ignorato in modo flagrante il suo chiaro obbligo contrattuale di pagare JPMorgan" in riferimento agli stock warrant acquistati da JP Morgan nel 2014 e scaduti a giugno e luglio di quest'anno.

La denuncia di JP Morgan affermava inoltre che i warrant "richiedevano a Tesla di consegnare azioni delle sue azioni o contanti a JPMorgan se, al momento della scadenza dei warrant, il prezzo delle azioni di Tesla fosse superiore al " strike price " contrattuale.

Bisognerà aspettare e vedere come il mercato reagirà quando aprirà più tardi oggi, ma sarebbe poco sorprendente se il sell-off di Tesla continuasse. Indipendentemente da ciò che sta per accadere oggi, possiamo aspettarci di vedere ulteriore volatilità per le azioni Tesla nelle prossime sessioni.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Tesla Daily Chart. Intervallo di date 1 aprile 2021 - 15 novembre 2021. Data di acquisizione: 16 novembre 2021. La performance passata non è un'indicazione affidabile dei risultati futuri.

Evoluzione quinquennale del prezzo delle azioni Tesla:

2020 = +742,62%

2019 = +27,21%

2018 = +5,89%

2017 = +46,38%

2016 = -11,38%

