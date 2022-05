Azioni globali in calo, focus su IPC statunitense

Maggio 10, 2022 14:15

L'umore ribassista nei mercati azionari globali si è approfondito all'inizio della settimana di trading, segnato dai sell-off a Wall Street e sugli indici asiatici prima dei dati relativi all'IPC statunitense.

L'inflazione è un argomento caldo e uno dei principali motori del sentiment, mentre gli investitori azionari si concentrano sulla prospettiva di tassi d'interesse più alti che pressano i livelli d'investimento, e i trader del Forex valutano i nuovi livelli d'incertezza nei mercati valutari.

I dati sull'inflazione statunitense relativi al mese di aprile usciranno domani, 11 maggio. Il risultato annuale di marzo ha scioccato i mercati perché è stato un inaspettato massimo di 40 anni, a causa degli alti prezzi del greggio, ma questo è stato ormai contabilizzato e l'attenzione si è spostata sul tasso d'inflazione mese per mese, esclusi i prezzi dell'energia e degli alimenti.

La domanda chiave è se l'alta tendenza dell'inflazione tenderà ad accelerare o a diminuire. Le aspettative per i risultati dell'IPC di aprile sono pari a un aumento dello 0,4% dell'inflazione (esclusi energia e cibo) rispetto allo 0,3% di marzo. Ci potrebbe essere un'azione di prezzo nei cross valutari USD a seconda che i risultati effettivi siano inferiori o superiori alle cifre attese.

Impatto della stretta monetaria sui mercati azionari

La restrizione monetaria probabilmente rallenterà il tasso di investimento poiché i prestiti diventano più elevati.

Finché le pressioni inflazionistiche non mostreranno segni di allentamento, è probabile che i tassi di interesse continuino a salire. Tassi d'interesse più alti incoraggiano gli investitori a mettere i loro soldi nei conti di risparmio, ma rendono i rimborsi dei prestiti più difficili, aumentando i rischi di inadempienze nei mercati del debito. Con il debito globale a livelli record dopo la pandemia, non sorprende che gli investitori siano nervosi.

Il cambiamento nella propensione al rischio si è riflesso nei prezzi spot dell'oro, che si sono diretti verso l'alto mentre il dollaro perdeva terreno dopo aver decimato l'euro nell'ultimo mese. Il sentiment di beni rifugio si è spostato dall'oro al dollaro e questo è improbabile che si fermi data l'attrazione di rendimenti del Tesoro più alti, ma i timori di recessione globale stanno dominando il morale del mondo al momento della scrittura.

In breve, i trader di valuta e gli investitori azionari stanno coprendo i loro rischi e qualsiasi buona notizia nel rapporto sull'inflazione statunitense probabilmente calmerà la situazione.

In altre notizie di trading, la Cina e l'UE rilasceranno aggiornamenti sui tassi d'inflazione l'11 maggio e il CNY e l'EUR potrebbero muoversi in base ai risultati.

