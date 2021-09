Ancora bassa la fiducia degli investitori tedeschi

Settembre 07, 2021 17:02

Mentre il mercato è principalmente concentrato sulla prossima riunione della BCE di giovedì, oggi sono stati rilasciati importanti dati macroeconomici sia per la Germania che per l'intera Eurozona.

Secondo i dati preliminari del PIL dell'Eurozona, nel secondo trimestre l'economia è cresciuta più del previsto, con un aumento del PIL del 2,2% - contro il 2% previsto. La crescita del PIL su base annua è stata del 14,3% contro il 13,6% previsto.

In Germania, i dati sulla produzione industriale e sulla fiducia sono stati pubblicati dal ZEW tedesco. L'unico dato positivo nel rapporto è relativo alla produzione industriale di luglio, che è aumentata dell'1% contro lo 0,9% previsto.

Nonostante questo, il dato che ci interessa di più, e che potrebbe avere il maggior impatto in futuro, è quello relativo alla fiducia degli investitori. Per il quarto mese consecutivo, la fiducia degli investitori tedeschi non solo è inferiore al dato del mese precedente, ma anche peggiore di quanto previsto dal consenso degli analisti.

Fonte: investing.com

Anche l'indice di sentiment corrente ZEW è stato negativo per il secondo mese di fila. Quindi, anche se la tendenza generale rimane positiva, come abbiamo evidenziato nelle analisi precedenti, l'economia tedesca sta mostrando segni di rallentamento.

Fonte: investing.com

Questi dati mostrano, ancora una volta, che la fiducia nel futuro dell'economia si sta indebolendo. L'economia è attualmente mantenuta dalle misure attuate dalle banche centrali, quindi un possibile inizio di tapering negli Stati Uniti o in Europa potrebbe causare problemi ai mercati finanziari e alla ripresa. Pertanto, dovremo tenere d'occhio l'esito della riunione della BCE di giovedì, anche se per il momento non ci si aspetta che agisca e segua ancora una volta l'esempio della Fed.

Se ci concentriamo sul DAX30 tedesco, possiamo vedere che, durante gli ultimi mesi, ha mantenuto una chiara tendenza al rialzo che lo ha portato a fissare nuovi massimi storici a metà agosto. Questi massimi sono stati stabiliti dopo che il prezzo ha superato il movimento laterale che stava seguendo da giugno, dopo aver rotto due volte sopra la linea di tendenza, come possiamo vedere nelle aree segnate dai cerchi sul grafico giornaliero qui sotto.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 – Grafico giornaliero DAX30. Intervallo di date: dal 28 luglio 2020 – al 7 settembre 2021. Data di acquisizione: 7 settembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Attualmente, possiamo osservare che il DAX30 sta subendo una formazione di consolidamento triangolare - in cui il prezzo sta lottando per mantenere la sua media mobile a 18 sessioni in bianco e il suo livello di supporto/resistenza rappresentato dalla banda arancione, dopo aver perso la sua linea di rialzo a lungo termine.

La perdita definitiva di questi supporti potrebbe eventualmente aprire la porta a un pullback più ampio che potrebbe mirare ai minimi della gamma laterale nella banda rossa - che possiamo vedere nel grafico H4 qui sotto.

In alternativa, se il prezzo riesce non solo a tenere questi supporti, ma anche a rompere questa formazione triangolare al rialzo, potremmo vedere una nuova impennata rialzista che potrebbe stabilire nuovi massimi storici.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 – Grafico DAX30 H4. Intervallo di date: dal 26 aprile 2021 – al 7 settembre 2021. Data di acquisizione: 7 settembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Evoluzione degli ultimi cinque anni:

2020: 3,6%

2019: 25,48%

2018: -18,26%

2017: 12,51%

2016: 6,87%

