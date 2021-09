Ancora una volta Adobe presenta risultati trimestrali che sorprendono le aspettative del mercato

Ancora una volta, l'attenzione del mercato durante la sessione di oggi sarà concentrata sulla riunione della Federal Reserve e sull'incertezza generata nell'economia cinese per il fallimento di Evergrande; anche se, Evergrande ha assicurato che domani effettuerà i rimborsi delle obbligazioni quotate a Shenzhen.

La riunione della Federal Reserve e la successiva conferenza stampa si terranno oggi intorno alle 19:30 BST. Anche se non ci si aspetta che la Fed di Jerome Powell apporti modifiche alla sua politica dei tassi di interesse, il mercato presterà attenzione, poiché durante la conferenza stampa potrebbe anticipare la data di inizio del tapering.

Il periodo dei risultati trimestrali al momento continua. La protagonista principale durante la sessione di ieri è stata la popolare azienda statunitense Adobe - che si occupa della creazione di programmi e software, principalmente nel settore della redazione e progettazione di pagine web e immagini.

La società ha annunciato i suoi risultati dopo la chiusura del mercato e, a differenza dei dati presentati a giugno, sono stati leggermente migliori di ciò che si prevedeva dal mercato. L'utile per azione è stato riportato a 3,11 dollari, mentre le entrate sono arrivate a 3.940 milioni di dollari.

Nonostante questi risultati siano stati migliori del previsto, bisogna dire che sono rimasti sostanzialmente in linea con le previsioni. Al contrario, i risultati dei mesi precedenti hanno mostrato una netta superiorità, il che potrebbe essere visto da alcuni analisti come un segno di debolezza per quanto concerne l'evoluzione di Adobe.

Durante gli ultimi mesi, questo titolo ha seguito una tendenza al rialzo che ha subito un forte impulso dopo la rottura sopra il canale laterale che il prezzo aveva precedentemente realizzato tra la sua linea di tendenza al ribasso e il suo livello di supporto a 437 USD per azione.

Dopo aver rotto questo livello, il prezzo è stato progressivamente sostenuto dalla sua media mobile a 18 sessioni in bianco, fino a raggiungere i suoi massimi storici a 673.82 USD per azione - dove ha iniziato una direzione verso il livello 23.8% di Fibonacci.

Tuttavia, se guardiamo il grafico giornaliero, il prezzo mostra una grande divergenza negativa con il suo indicatore MACD. Pertanto, dobbiamo stare attenti all'evoluzione del prezzo nelle prossime sessioni, poiché potremmo vedere un'ulteriore correzione.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Adobe Grafico giornaliero. Intervallo di date: 29 luglio 2020 - 22 settembre 2021. Data di acquisizione: 22 settembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura.

Evoluzione degli ultimi cinque anni:

- 2020: 51,64%

- 2019: 45,78%

- 2018: 29,10%

- 2017: 70,22%

- 2016: 9,59%

