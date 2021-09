Prospettive settimanali del mercato: FOMC e BOE al centro delle attenzioni

Settembre 20, 2021 13:56

Poiché il dollaro statunitense ha concluso la scorsa settimana come una delle valute più forti, tutti gli occhi sono ora puntati sulla dichiarazione del FOMC e sulla conferenza stampa di mercoledì sera. Considerati i bassi dati economici, la Fed è ancora orientata verso il tapering quest'anno? In tal caso, il dollaro USA potrebbe schizzare in alto, quindi è da tenere d'occhio.

La sterlina britannica è stata pure una valuta che ha mostrato una certa forza nelle ultime settimane. Con l'inflazione alle stelle, gli analisti hanno previsto che la Banca d'Inghilterra terminerà il suo programma di allentamento quantitativo il più presto possibile. Ma i dati scarsi per il momento hanno reso la sterlina più debole, dando all'annuncio di giovedì un'importanza ancora maggiore.

Questa settimana si aspetta anche l'aggiornamento della Banca Nazionale Svizzera e una serie di dati PMI europei. Tuttavia, gli indici del mercato azionario globale saranno probabilmente più in evidenza dato che ogni singolo indice del mercato azionario globale ha chiuso in rosso la scorsa settimana con la rottura dei livelli chiave di supporto tecnico.

Calendario Forex settimanale

Fonte: Calendario Forex dalla piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals.

Radar del trader - Conferenza stampa del FOMC

Mercoledì 22 settembre alle 19:00 BST, la Federal Reserve rilascia la sua ultima dichiarazione di politica monetaria e le previsioni economiche. Seguirà una conferenza stampa con il presidente della Fed Jerome Powell alle 19.30 BST.

Gli analisti prevedono che la Fed segnalerà che il tapering (la fine delle misure di stimolo legate al Covid) inizierà quest'anno. Alcuni prevedono che inizierà a novembre e altri dicono a dicembre, ma si spera che Powell dia qualche indicazione sulla tempistica del processo di tapering.

Mentre alcuni recenti dati economici sono stati piuttosto scarsi, un segno che la Fed sta per iniziare il tapering potrebbe essere una grande spinta per il dollaro americano. Questo è stato evidente la scorsa settimana, quando il dollaro americano è salito rispetto a tutte le altre valute principali.

Dato che alcuni di questi annunci potrebbero essere già scontati, gli investitori si concentreranno su qualsiasi aggiornamento del grafico. Al momento, esso segnala un potenziale aumento dei tassi di interesse per il 2023. Ma con alcuni membri del FOMC che diventano più accaniti, si potrebbe passare ad un potenziale aumento dei tassi per il 2022, che sarebbe probabilmente un altro vantaggio per il dollaro americano.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, USDX, mensile - Intervallo di dati: dal 1 giugno 2013 al 19 settembre 2021, eseguito il 19 settembre 2021 alle 19:00 GMT. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il grafico mensile dei prezzi qui sopra mostra un range di trading a lungo termine che si è sviluppato sull'indice del dollaro USA (USDX). Il prezzo ha recentemente rimbalzato più in alto dal livello di supporto orizzontale inferiore intorno a ~$89.13.

La cosa più interessante è che si è formato un modello a testa e spalle di inversione e il prezzo ha sfondato ed è rimasto sopra la scollatura (la piccola linea nera discendente).

Se i compratori riusciranno a mantenere il controllo dopo gli annunci di notizie di questa settimana, i trader aspetteranno che il prezzo ritesti l'inizio del modello a testa e spalle che si trova intorno a ~94.77$.

Aggiornamenti sul trading aziendale e indici azionari

Gli indici del mercato azionario globale sono crollati la scorsa settimana mentre il sentiment di rischio si è ridotto. La forza del dollaro statunitense e i rischi potenziali che gravano sulla crisi di Evergrande, la seconda più grande società immobiliare cinese che non riesce a far fronte ai suoi obblighi di debito, hanno aiutato gli investitori a prenotare i profitti su quello che è stato un incredibile rally al rialzo.

La maggior parte degli analisti ha chiesto una correzione attesa da tempo e questo mese ha una tendenza storica ad essere molto più debole per i mercati azionari. La disomogeneità delle tendenze dei mercati azionari globali è anche significativa. Solo gli indici del mercato azionario statunitense sono saliti, mentre gli indici del mercato azionario europeo e asiatico sono rimasti indietro.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Giornaliero - Intervallo di dati: dal 17 dicembre 2021 al 19 settembre 2021, eseguito il 19 settembre 2021 alle 18:30 GMT. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Performance quinquennale passata dello S&P 500: 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80%

Il grafico qui sopra mostra la performance dell'indice azionario S&P 500. È evidente la tendenza al rialzo a lungo termine, come confermato dalla media mobile esponenziale (EMA) a 20 periodi (blu) sopra la EMA a 50 periodi (rossa) che è sopra la EMA a 100 periodi (verde).

Mentre i compratori sono storicamente saliti intorno all'EMA a 50 periodi, venerdì scorso il prezzo è riuscito a chiudere a ribasso. Se il prezzo rimane così al livello inferiore dell'EMA, i trader punteranno verso l'EMA a 100 periodi per il prossimo livello di supporto come potenziale obiettivo per i venditori allo scoperto o come potenziale zona di acquisto per i trader a lungo termine che desiderano comprare il ribasso.

In ogni caso, si prospetta una settimana molto interessante!

Puoi ottenere questo indicatore completamente GRATIS aggiornando la tua piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals all'esclusiva Supreme Edition!

