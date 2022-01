Prospettive settimanali del mercato: In primo piano gli utili e l'inflazione

Gennaio 17, 2022 13:40

Tutti gli occhi saranno puntati sulla stagione degli utili negli Stati Uniti questa settimana. Con gli indici del mercato azionario statunitense che continuano a faticare quest'anno, gli investitori guarderanno ai guadagni societari per aiutare a sollevare il Sentiment. Alcune delle società che presenteranno i risultati questa settimana comprenderanno Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Procter & Gamble e Netflix, tra le altre.

Il calendario economico è anche pieno di dati importanti questa settimana, tra cui il rapporto sull'inflazione dei prezzi al consumo (CPI) del Regno Unito e del Canada questo mercoledì. Entrambe queste valute sono state le più performanti quest'anno finora, quindi bisogna aspettarsi un alto livello di volatilità.

Lo yen giapponese ha subito un forte sell-off alla fine dell'anno scorso, il che rende più importante il rapporto sulle prospettive della Banca del Giappone di questa settimana. È probabile che la banca centrale possa prendere atto dell'inversione di tendenza nell'economia giapponese, ma continuerà a mantenere i tassi di interesse al loro livello.

Calendario Forex settimanale

Fonte: Calendario Forex dalla piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals.

Il radar dei trader - Cifre dell'IPC del Regno Unito

Mercoledì 19 gennaio alle 7.00 GMT, l'Ufficio per le statistiche nazionali rilascerà l'ultimo dato sull'inflazione dei prezzi al consumo ( IPC) nel Regno Unito. Gli analisti prevedono un aumento del IPC su base annua al 5,2%.

Le cifre dell'IPC sono considerate uno dei dati più importanti per il Regno Unito, poiché la politica monetaria della banca centrale si basa sul raggiungimento di un obiettivo inflazionistico del 2%. In effetti, l'inflazione è uno dei driver più significativi dei flussi di valuta, poiché la maggior parte delle banche centrali utilizza un obiettivo di inflazione per governare la propria politica monetaria.

Dato che i dati sull'inflazione nel Regno Unito sono stati ad alto livello per qualche tempo, i trader hanno comprato la sterlina britannica in previsione del fatto che la Banca d'Inghilterra aumenterà presto i tassi di interesse. È solo uno dei motivi per cui la sterlina britannica è stata una delle valute più forti quest'anno.

Attualmente, la probabilità implicita di un aumento dei tassi di interesse, presa dai dati dei futures, è superiore al 75%.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, GBPUSD, mensile - Intervallo di dati: dal 1 agosto 2013 al 16 gennaio 2022, eseguito il 16 gennaio 2022 alle 19:00 GMT. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il grafico mensile del GBPUSD qui sopra mostra una tendenza al rialzo a lungo termine per la maggior parte della seconda metà del 2021 con un recente aumento del tasso di cambio negli ultimi due mesi. È interessante notare che questo rialzo è iniziato ad un significativo livello di supporto orizzontale evidenziato dalla linea orizzontale nera intorno a 1,3350.

Se il prezzo dovesse rimanere al di sopra di questo livello, allora ci sarebbe un caso per un potenziale movimento verso la prossima linea di resistenza orizzontale principale intorno a 1,4220. Vale la pena ricordare che questo è un grafico mensile e ci saranno probabilmente alcune oscillazioni di prezzo significative sui timeframe inferiori, come il grafico giornaliero.

Molti trader usano indicatori di analisi tecnica come le medie mobili e l'azione dei prezzi per aiutare a identificare potenziali punti di svolta che sono in linea con la tendenza generale. Puoi trovare molti di questi indicatori nelle piattaforme di trading MetaTrader 4 e MetaTrader 5 fornite da Admirals.

Aggiornamenti sul trading aziendale e indici azionari

Gli indici del mercato azionario statunitense hanno avuto un inizio dell'anno fiacco, con l'indice Nasdaq 100 uno dei peggiori risultati finora. La preoccupazione per la crescita delle imprese americane si basa sui prossimi aumenti dei tassi d'interesse di quest'anno, che rendono il capitale in prestito più costoso e inducono i consumatori a risparmiare un po' di più.

Gli indici dei mercati azionari europei sono andati molto meglio nelle prime settimane di gennaio, ma hanno anche sperimentato una certa debolezza la scorsa settimana. Pertanto, spetta alla stagione degli utili negli Stati Uniti sollevare il sentiment generale.

Alcune delle società che presenteranno le loro relazioni questa settimana includono Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Procter & Gamble e Netflix, tra le altre.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Giornaliero - Intervallo dati: 12 Apr 2021 al 16 Jan 2022, eseguito il 16 Jan 2022 alle 18:30 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Performance quinquennale passata dello S&P 500: 2021 = 26,99%, 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%

Mentre l'indice del mercato azionario S&P 500 rimane in una tendenza generale al rialzo, l'azione dei prezzi è stata molto discontinua dal novembre 2021. Mentre ci sono state alcune grandi oscillazioni di prezzo sul grafico, non stanno esibendo la tendenza come le caratteristiche dell'inizio dell'anno scorso.

Attualmente, il prezzo è situato tra la media mobile esponenziale a 50 giorni e la media mobile esponenziale a 100 giorni. Se il prezzo riuscisse a rimanere al di sopra di queste medie mobili, allora il quadro generale resterebbe ancora rialzista, ma il prezzo avrà bisogno di fare nuovi cicli più alti per confermare l'intenzione dell'acquirente.

Una rottura sotto la media mobile esponenziale a 100 giorni potrebbe portare a una maggiore correzione fino ai minimi di settembre 2021.

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

