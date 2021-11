Prospettive di mercato settimanali: FOMC, RBA e BOE al centro dell'attenzione

Novembre 01, 2021 11:23

La prima settimana di novembre è movimentata da una vasta gamma di annunci di notizie economiche, discorsi e utili aziendali.

Martedì, tutti gli occhi saranno puntati sulla Reserve Bank of Australia (RBA) e la loro ultima decisione sui tassi d'interesse - ora che l'economia australiana si è ripresa, la banca centrale cambierà il suo tono?

Mercoledì, sentiremo le ultime notizie dai membri della Federal Reserve nella conferenza stampa del FOMC. La Fed segnalerà l'inizio del processo di tapering? Il mercato non ha dubbi, ma la tempistica è ancora nell'aria.

Giovedì, tutta l'attenzione è rivolta alla Banca d'Inghilterra. Il mercato dei futures ha previsto un aumento dei tassi di interesse il prima possibile, quindi sarà interessante vedere se i membri della banca decideranno di cambiare i loro voti.

Concludiamo venerdì con i dati sui salari non agricoli degli Stati Uniti. Il dollaro statunitense è stato un market mover alla fine della scorsa settimana, quindi i flussi di questa settimana potrebbero stabilire la tendenza per il resto del mese.

Calendario Forex settimanale

Fonte: Calendario Forex dalla piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals.

Radar del trader - Voti dei tassi della Banca d'Inghilterra

Giovedì 4 novembre alle 12:00 GMT, la Banca d'Inghilterra rilascia il suo ultimo rapporto di politica monetaria, i voti dell'Asset Purchase Facility, i voti dei tassi bancari e l'ultima decisione sui tassi di interesse. È probabile che si tratti di un grosso affare, dato che il mercato dei futures prevede ora il 60% di possibilità di un aumento dei tassi di interesse di 15 bps a novembre e un aumento pienamente previsto per febbraio.

La banca ha già dichiarato che un aumento dei tassi di interesse sarebbe probabilmente "appropriato" prima della fine del suo programma di acquisto di obbligazioni. Tuttavia, alcuni membri della banca sono ancora indecisi e credono che sarebbe prematuro aumentare i tassi quest'anno.

Il fatto che il mercato si sia costruito un'aspettativa di quello che probabilmente accadrà, combinato con il fatto che ci sono messaggi contrastanti da parte dei membri della banca, rende più verosimile un movimento estremo al rialzo o al ribasso, quindi bisogna essere sicuri di applicare sani principi di gestione del rischio.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, GBPUSD, Weekly - Intervallo di dati: dal 23 Mar 2014 al 29 Oct 2021, eseguito il 29 Oct 2021 alle 7:00 pm GMT. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il grafico settimanale di GBPUSD mostra che la coppia di valute è negoziata tra una resistenza e un supporto significativi, come mostrato dalle due linee orizzontali nere. Il prezzo ha respinto il livello di resistenza superiore a maggio e ha iniziato una tendenza al ribasso verso il livello di supporto inferiore.

A giugno, il prezzo è tornato a questo livello di supporto inferiore e si è spinto al rialzo, ma non è ancora riuscito a liberarsi dalla tendenza al ribasso del ciclo basso-basso e alto-basso. Il fallimento della coppia di valute che non ha raggiunto un massimo più alto potrebbe essere un segno che i giocatori a lungo termine potrebbero rimanere in disparte fino ad arrivare all'annuncio delle notizie della BOE di questa settimana.

Aggiornamenti sul trading aziendale e indici azionari

Anche se i giganti tecnologici Apple e Amazon hanno mancato le stime degli analisti nel loro ultimo rapporto sui guadagni della scorsa settimana, gli indici azionari statunitensi hanno ancora registrato nuovi massimi storici. Saranno testati questa settimana con la conferenza stampa del FOMC di mercoledì.

Gli indici del mercato azionario europeo, come il DAX40 e il CAC40, sono usciti dai recenti range. I trader saranno ora alla ricerca di uno slancio che li riporti ai massimi storici.

Bisogna tenere d'occhio le seguenti società che presentano relazioni questa settimana:

Martedì - Pfizer, Activision Blizzard

Mercoledì - Qualcomm

Giovedì - Airbnb, Peloton, Uber

Venerdì - Alibaba, Berkshire Hathaway

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Giornaliero - Intervallo di dati: dal 26 gennaio 2021 al 29 ottobre 2021, eseguito il 29 ottobre 2021 alle 18:30 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Performance quinquennale passata dello S&P 500: 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80

Il grafico giornaliero dei prezzi dell'indice azionario S&P 500 mostrato sopra, evidenzia la forza dei compratori che sono intervenuti intorno alla media mobile esponenziale a 100 periodi (linea verde) dopo i mesi estivi.

Il rally superiore è ancora intatto e ha raggiunto un nuovo livello di prezzo massimo di tutti i tempi. Essendo a questo punto del ciclo di impulso giornaliero, gli investitori possono scegliere di guardare i timeframe inferiori per ulteriori indizi e livelli di prezzo.

Altrimenti, un retest della media mobile esponenziale a 50 periodi (linea rossa) potrebbe essere un livello interessante per i compratori per entrare di nuovo.

In ogni caso, è sicuramente da tenere d'occhio!

