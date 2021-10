Il dollaro USA si consolida ai massimi di 12 mesi

Ottobre 11, 2021 18:27

La scorsa settimana il dollaro statunitense ha oscillato intorno ai massimi degli ultimi 12 mesi, alla ricerca di novità e di un nuovo slancio per muoversi ulteriormente. La voglia di rischio rimane alta nei mercati finanziari, con gli indici azionari che salgono, le materie prime che diventano più costose e i rendimenti obbligazionari in aumento, un ambiente che storicamente è stato favorevole a un deprezzamento del dollaro USA, ma negli ultimi mesi la valuta di riserva mondiale ha resistito a questi schemi e si è rafforzata.

USD

Negli Stati Uniti, i dati economici sono stati scarsi ma hanno mostrato un continuo rafforzamento dell'economia. Gli indicatori del mercato del lavoro sono stati i più rilevanti: 194 mila nuovi posti di lavoro sono stati creati nel paese, al di sotto delle aspettative del mercato di 500 mila, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 4,8%, il più basso dalla primavera del 2017. Le vendite annuali di nuovi veicoli si sono ridotte a 9,66 milioni, un livello relativamente basso dato che le economie storicamente forti si aggirano intorno ai 16-18 milioni, ma in parte a causa di una carenza di parti di ricambio che sta limitando i volumi di produzione.Il numero di nuove richieste di lavoro è infine tornato a una tendenza al ribasso, scendendo da 0,362 milioni a 0,326 milioni nel corso della settimana.

La diffusione globale del virus ha continuato a mostrare un consistente rallentamento e la media settimanale di nuovi casi è scesa da 434 a 408 mila al giorno. In Nord America, il calo dei casi è stato del -19%, in Asia del -14% e in Sud America del -8%, ma in Europa l'aumento è continuato e ha raggiunto l'11% a settimana. Negli Stati Uniti, i dati hanno mostrato un miglioramento e la media è scesa da 98 a 87 mila al giorno. Il numero di vaccini somministrati è aumentato da 395 milioni a 402 milioni con una variazione di 7 milioni. Complessivamente negli Stati Uniti, il numero di persone vaccinate con almeno una dose è passato dal 64,7% al 65,3% della popolazione, con un aumento dello 0,6% a settimana. In Lituania, il numero di persone vaccinate con almeno una dose è passato dal 62,7% al 63,2%, con una differenza dello 0,5%.

EUR

La principale coppia di valute EUR/USD si è deprezzata mercoledì a 1,153, il livello più basso da luglio 2020, ma ha recuperato parte delle perdite per chiudere la settimana a 1,157. Tra i dati economici del Vecchio Continente c'è stato l'indice dei responsabili degli acquisti dei servizi, che è sceso da 59,0 a 56,4 punti, mostrando un moderato rallentamento, ma rimanendo comunque in territorio positivo. L'indice europeo dei prezzi alla produzione ha mostrato un aumento annuale del 13,4%, dal 12,4% del mese precedente, suggerendo che la pressione al rialzo dell'inflazione persiste. Le vendite al dettaglio in Europa ad agosto sono rimaste invariate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La coppia EUR/USD ha chiuso la settimana con un calo del -0,2%.

JPY

La più importante coppia asiatica USD/JPY ha mostrato un sentiment positivo e si è apprezzata al livello 112,2 e al punto più alto da febbraio 2020 e aprile 2019. I dati economici sono stati scarsi, tra cui la spesa delle famiglie in calo del -3,0% su base annua. USD/JPY ha chiuso la settimana di trading in rialzo dell'1,0%. GBP

La coppia sterlina britannica-dollaro statunitense si è mossa in linea con il trend della valuta di riserva globale. Non sono stati rilasciati dati economici importanti. GBP/USD ha chiuso la settimana in rialzo dello 0,5%.

Eventi Economici

Questa settimana inizierà in maniera tranquilla e nessun dato importante è previsto per lunedì. Martedì saranno attesi l'indice dei prezzi alla produzione giapponese, gli indicatori del mercato del lavoro negli indici ZEW britannico, tedesco ed europeo. Mercoledì, l'attenzione sarà rivolta ai volumi del commercio internazionale cinese, ai dati sulla produzione industriale inglese ed europea e all'inflazione headline statunitense di settembre. Sempre mercoledì, saranno pubblicati i rapporti dell'ultima riunione della banca centrale statunitense. Nessun indicatore importante è previsto per giovedì, mentre i dati sulle vendite al dettaglio statunitensi sono attesi per venerdì.

Secondo i dati sul sentiment del mercato di Admirals, il 67% degli investitori ha posizioni long su EUR/USD (in calo di -14 punti percentuali rispetto alla settimana scorsa). Nella principale coppia asiatica USD/JPY, l'11% degli investitori ha posizioni long (in calo di -13 punti percentuali). In GBP/USD, il 46% dei partecipanti si aspetta un rialzo (in calo di -10 punti percentuali). Tali dati di mercato vengono interpretati come un indicatore contrarian, e quindi ci si aspetta un deprezzamento di EUR/USD, mentre si prevede un apprezzamento di USD/JPY e GBP/USD. L'analisi dei dati di posizionamento dovrebbe essere combinata con le previsioni fondamentali e l'analisi tecnica.

