Il dollaro USA continua il suo trend rialzista

Settembre 21, 2021 11:00

La settimana scorsa il dollaro statunitense ha mantenuto il suo sentiment positivo e si è rafforzato rispetto alle altre valute. L'indice World Reserve Currency è salito al livello più alto da oltre un mese, anche se il sentiment generale del mercato finanziario rimane positivo e i principali indici azionari sono negoziati intorno ai massimi di tutti i tempi, mentre i tassi di rendimento delle obbligazioni stanno salendo moderatamente.

USD

I dati economici statunitensi sono rimasti forti. Il tasso d'inflazione del Paese nel mese di agosto che ha mostrato un aumento annuale dei prezzi del 5,3%, è stato al centro dell'attenzione. L'inflazione rimane alta, nonostante i commenti della banca centrale che la crescita dei prezzi è temporanea e questa è solo una fase transitoria. Un altro indicatore importante è stato il volume delle vendite al dettaglio in agosto, che è aumentato del 13,5% su base annua ed è stato leggermente più basso rispetto al mese precedente. I volumi della produzione industriale sono stati superiori del 6,0% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L'indice dei consumatori dell'Università del Michigan è risultato pari a 71,0 punti, il livello più basso dal 2012. Le nuove richieste di lavoro sono aumentate gradualmente da 0,310 a 0,332 milioni nella settimana.

Lo sviluppo della pandemia ha continuato a rallentare e la media globale dei nuovi casi ed è scesa da 552 a 533 mila al giorno. La situazione negli Stati Uniti ha oscillato leggermente ed è rimasta abbastanza stabile, con una media settimanale di casi che si aggira intorno ai 148mila al giorno. Il numero di vaccinazioni somministrate è aumentato da 379 a 383 milioni, con una variazione di soli 4 milioni. Complessivamente negli Stati Uniti, il numero di persone vaccinate con almeno una dose è passato dal 63,0% al 63,5% della popolazione, con un aumento settimanale dello 0,5%. In Lituania, il numero di persone vaccinate con almeno una dose è aumentato dal 60,8% al 61,5%, con una differenza dello 0,7%. In Inghilterra, il numero di casi è rallentato leggermente da 37 a 29 mila al giorno.

EUR

La principale coppia valutaria EUR/USD si è consolidata sopra il livello di 1,180 nella prima metà della settimana, ma ha continuato a scendere da giovedì e ha concluso la giornata di trading al livello di 1,173. I dati economici nel Vecchio Continente sono stati scarsi. Tra i più importanti c'è stata la produzione industriale, che è aumentata del 7,7% su base annua. La coppia EUR/USD ha terminato la settimana di trading con un calo del -0,7%.

JPY

La coppia asiatica più importante USD/JPY ha mantenuto il suo umore consolidativo. Si è abbassata ad un minimo di un mese all'inizio della settimana, ma in seguito ha recuperato le perdite e ha terminato la sessione di trading cambiando gradualmente la media mobile a 50 giorni sul grafico giornaliero. I dati includevano l'indice dei prezzi alla produzione, che ha mostrato un aumento del 5,5% ed è rimasto stabile al suo livello più alto dal 2008. La produzione industriale di luglio è stata superiore dell'11,6% rispetto a un anno prima, mentre le previsioni di agosto sono aumentate del 26,2% su base annua. USD/JPY ha concluso la settimana senza variazioni.

GBP

La coppia sterlina britannica-dollaro statunitense ha riflesso il sentiment generale del mercato valutario. Dopo essere salito per un breve periodo al livello di 1,391 martedì, si è poi deprezzato bruscamente e ha concluso la settimana al livello di 1,374. Tra i dati c'erano gli indicatori del mercato del lavoro, che hanno mostrato un aumento annuale dell'8,3% dei salari medi, mentre il numero di disoccupati è sceso di 58 mila unità e il tasso di disoccupazione è sceso al 4,6%. L'inflazione annuale ad agosto è stata del 3,2% e le vendite al dettaglio sono rimaste invariate rispetto a un anno prima. GBP/USD ha chiuso la settimana in calo del -0,7%.

Eventi Economici

Questa settimana si apre in modo piuttosto tranquillo, con l'indice dei prezzi della produzione tedesca da tenere d'occhio e nessun dato importante in programma per martedì. Mercoledì inizierà con la riunione della banca centrale del Giappone e la conferenza stampa, seguita dal comunicato dei dati sulle vendite di case negli Stati Uniti e dai verbali dell'ultima riunione della banca centrale statunitense, dove gli investitori cercheranno indizi sull'ulteriore politica monetaria. Giovedì si vedranno gli indici preliminari dei responsabili degli acquisti e la riunione della Banca d'Inghilterra. Venerdì, l'attenzione sarà rivolta ai dati sull'inflazione giapponese e ai dati sulle vendite di nuove case negli Stati Uniti.

Secondo i dati sul sentiment del mercato di Admirals, l'85% degli investitori ha posizioni long sulla coppia EUR/USD (+20 punti percentuali rispetto alla settimana scorsa). Nella principale coppia asiatica USD/JPY, il 24% degli investitori ha posizioni long (in calo di -25 punti percentuali). Nella coppia GBP/USD, l'83% dei partecipanti si aspetta un aumento (+43 punti percentuali). Tali dati di mercato vengono interpretati come un indicatore ribassista, e quindi ci si aspetta che EUR/USD e GBP/USD scendano, mentre USD/JPY dovrebbe crescere. L'analisi dei dati di posizionamento dovrebbe essere combinata con previsioni fondamentali e analisi tecnica.

