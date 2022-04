Fókuszban az USA tartóscikk-rendelései a magas infláció közepette

Április 26, 2022 12:05

Az Egyesült Államokban az ipari termelékenység kulcsfontosságú mérőszáma a mai kereskedelmi sajtóközlemény. Az USA tartóscikk-megrendeléseinek márciusi eredményei a magas infláció és a dollár erősödése közepette állnak a középpontban.

A tartós cikkek olyan cikkek, amelyek legalább három hónapig kitartanak, például számítógépes berendezések vagy járművek. A felmérés fontos mutatója az Egyesült Államok gazdasági állapotának, és magában foglalja a gépi, technológiai, gyártási és szállítási szektort.

Az eredmények havi összevetésben a februári 2,2 százalékról márciusra 1 százalékra estek vissza, amit a nyersanyag és a nyersanyag-ellátási láncok magasabb árai hátráltatnak.

A cikk írásakor a piaci hangulat óvatos az inflációval szemben, és érzékeny az Egyesült Államok recessziójának minden jelére. Ha az ipari tevékenység lelassul, és a tartós fogyasztási cikkek rendeléseinek eredménye a vártnál alacsonyabb lesz, a kereskedők erre úgy reagálhatnak, hogy eladják az USD-t, és egy másik biztonságos menedékben, az aranyban kereshetnek menedéket. Ha a számok jobbak a vártnál, az USD támogatást nyerhet jelenlegi erejéhez, enyhítve az amerikai recesszió miatti rövid távú aggodalmakat.

Mindkét oldalon vannak érvek a tartós fogyasztási cikkek megrendelésének erősségei és gyengeségei mellett. A márciusi tartós fogyasztási cikkek rendeléseit negatívan befolyásolhatta a kőolaj magas ára, ami drágította az árukat. Az áruellátási láncokra továbbra is nyomás nehezedik a kínálati oldali hiány miatti félelmek miatt, amelyeket az immár a harmadik hónapba nyúló ukrajnai konfliktus váltott ki.

Mivel az Egyesült Államok foglalkoztatási szektora ellenálló, lehetséges, hogy ez az erő beépítheti a tartós fogyasztási cikkek iránti befektetési kedvet, még akkor is, ha azok drágábbak az infláció miatt.

A kőolaj globális azonnali áraira a COVID-19-járvány miatti leállások miatti lefelé irányuló nyomás nehezedik Kínában, azon várakozások alapján, hogy az üzemanyagok iránti kereslet zuhan, ahogy a feldolgozóipar hetekre, sőt hónapokra lelassul vagy leáll. A kínai bezárások nem befolyásolták a márciusi tartós cikk rendeléseket, de az áprilisi eredményeknél ezt szem előtt kell tartani.

Befektetési hírek

A befektetésekre nagy hatással bíró hírek a mai napon várható eredményjelentések a Microsoft Corp, az Alphabet A és az Alphabet C, a Visa Inc, a Pepsico Inc és a Novartis AG nagy kapitalizációjú társaságoktól.

Ez az anyag nem tartalmaz, és nem is értelmezhető úgy, hogy befektetési tanácsokat, befektetési ajánlásokat, ajánlatot vagy felhívást tartalmaz pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen kereskedési elemzés nem megbízható mutatója a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítménynek, mivel a körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi tanácsadótól, hogy megértsd a kockázatokat.