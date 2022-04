Az Egyesült Államok márciusi éves inflációja még mindig 40 éves csúcson van, mi jön ezután?

Április 13, 2022 11:19

Az Egyesült Államok márciusi éves inflációja újabb 40 éves csúcsot ért el, 8,5 százalékot, így valószínűbb, hogy a Federal Reserve májusban 0,5 százalékkal megemeli irányadó kamatszintjét. A csökkenő mennyiségi lazítás (QE) szintén kiemelt téma lesz májusban, mivel a jegybank szigorítja a monetáris politikát az inflációs nyomás lehűtése érdekében. Az amerikai jegybank és a magasabb kamatszintre vonatkozó várakozások alátámasztják az USD erősödését a második negyedévben.

Havi szinten az Egyesült Államok inflációs referenciaértéke 1,2 százalékkal emelkedett márciusban a februári 0,8 százalékkal szemben, amit a benzinár 18,3 százalékos és az élelmiszerárak 1 százalékos emelkedése vezetett.

Az üzemanyagárak éles megugrásának hátterében a kínálati oldali félelmek állnak a kőolajpiacokon, amelyek február 24-e óta, az ukrajnai konfliktus kezdete óta uralkodnak. A nyersolaj azonnali árai továbbra is emelkedtek, ami a geopolitikai bizonytalanság közepette ingadozást okozhat.

A kapcsolódó hírek szerint számos régióban feloldják a COVID-19 járvány miatti utazási korlátozásokat, ami azt jelenti, hogy megnő a kereslet a üzemanyagok előállításához használt kőolaj iránt.

Ilyen körülmények között a gazdaság két szektora is növekedést produkálhat. A banki és más pénzügyi társaságok most jobb kamatbevételi kilátásokkal rendelkeznek. Az energiavállalatok bevételi kilátásai is jobbnak tűnnek a COVID-19 visszaeséséből való kilábalás közepette gyorsan növekvő kereslet miatt. Ezt a forgatókönyvet bonyolítják a konfliktus előtt Oroszországban tevékenykedő energia- és bankvállalatok veszteségei.

A Wall Street bevételi jelentései

Az energia, a közlekedés és a pénzügyi szektorban több, tőzsdén jegyzett társaság ma első negyedéves eredményéről számolt be. Ide tartoznak a nagy kapitalizációjú pénzügyi cégek, a JP Morgan Chase és a Black Rock, valamint a Delta Airlines és a Petrobras utazási és energiaipari társaságok.

Egyéb kereskedési hírekben a Bank of Canada bejelenti áprilisi kamatdöntését. A jegybank várhatóan 0,5 százalékról 1 százalékra emeli irányadó kamatát, és bármi váratlan megmozgathatja a CAD devizapárokat.

Zárásként a JPY devizapárokat Kuroda Bank of Japan kormányzójának ma reggeli beszéde befolyásolhatja.

Ez az anyag nem tartalmaz, és nem is értelmezhető úgy, hogy befektetési tanácsokat, befektetési ajánlásokat, ajánlatot vagy felhívást tartalmaz pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen kereskedési elemzés nem megbízható mutatója a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítménynek, mivel a körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi tanácsadótól, hogy megértsd a kockázatokat.