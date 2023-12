Az Egyesült Királyság inflációja 3,9%-ra, 28 hónapos mélypontra esett

December 20, 2023 14:05

Az Egyesült Királyság általános inflációja éves alapon 3,9%-ra esett, ami 2021 szeptembere óta a legalacsonyabb érték. Az adat meglepte a piaci elemzőket, akik 4,4%-os inflációra számítottak. Jeremy Hunt, az Egyesült Királyság kancellárja kijelentette, hogy a kormány gazdasági intézkedéseinek végrehajtása „kezdi eltávolítani az inflációs nyomást a gazdaságból”.

A brit font 0,6%-ot esett az amerikai dollárral szemben szerda reggel, mivel a vártnál alacsonyabb infláció miatt a Bank of England (BoE) a vártnál hamarabb lazíthat monetáris politikáján. A The Guardian újságíróinak nyilatkozó közgazdászok azonban megjegyezték, hogy a maginfláció 5,1%-os volt, ami a BoE 2%-os célja felett van.

A Kínai Népbank (PBoC) a vártnak megfelelően nem változtatta a hitelfelvételi költségeket. Új-Zélandon a Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) kormányzója kijelentette, hogy az irányító testület továbbra is óvakodik az inflációs nyomástól, hozzátéve, hogy a következő monetáris politikai döntésnek sokféle gazdasági adaton kell alapulnia, így ez összetett feladat lesz.

Amerikai GDP, 2023. harmadik negyedév

Az Egyesült Államok Gazdasági Elemző Irodája (BEA) közzéteszi az ország GDP-jére vonatkozó adatokat az év harmadik negyedévére vonatkozóan. A közgazdászok arra számítanak, hogy a jelentés kimutatja, hogy az Egyesült Államok gazdasága éves alapon 5,2%-kal bővült, ami megegyezik az előző negyedéves adattal.

A Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) előrejelzése szerint az Egyesült Államok gazdasági növekedése 2024-ben 1,5%-ra lassul, a munkanélküliségi ráta pedig jövőre 4,4%-ra emelkedik. Ugyanez a felmérés azt sugallja, hogy a 2023-as GDP növekedés elérheti a 2,5%-ot, ami jelentősen meghaladja a júliusi 0,9%-os adatot.

Az Egyesült Királyság GDP-je, 2023. harmadik negyedév

Pénteken a közgazdászoknak lehetőségük lesz áttekinteni az Országos Statisztikai Hivatal (ONS) jelentését az Egyesült Királyság GDP növekedésére vonatkozóan 2023. harmadik negyedévét illetően. Elemzők szerint az ország gazdasága éves alapon 0,6%-kal bővült, ám változatlan maradt negyedéves alapon.

Az ONS egy hete közzétett jelentése szerint a GDP 0,3%-kal csökkent októberben, ami meglepte a közgazdászokat. Egyes elemzők szerint a gazdasági növekedés üteme 0% körül mozoghat az idei negyedik negyedévben. A BoE arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Királyság 2024-ben recesszióba kerülhet.

Az Egyesült Királyság kiskereskedelmi értékesítése 2023 novemberében

Az ONS várhatóan pénteken teszi közzé az Egyesült Királyság novemberi kiskereskedelmi forgalmi adatait. A közgazdászok előrejelzése szerint a kiskereskedelmi forgalom havi 0,4%-kal nőtt, míg éves szinten 1,3%-kal visszaesett, és az októberi zuhanás után némileg visszanyerte a terepet. Úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyság gazdasága érzi a BoE szigorú monetáris politikájának hatását, amely megpróbál nyomást gyakorolni az inflációra.

A KPMG/RetailNext Retail Think Tank (RTT) legfrissebb jelentése szerint a csökkenő fogyasztói kereslet a növekvő költségekkel párosulva kihívásokkal teli hat hónapot jelent a kiskereskedelmi szektor számára. A KPMG piaci szakértői szerint „annak ellenére, hogy a Black Friday eladások mélyebbek és tovább tartanak, mint tavaly, az eddigi mutatók szerint az idei karácsonyi kereskedés az egyik legrosszabb volt a világjárvány óta, és bár még mindig van hátra december utolsó heteiből, úgy néz ki, mintha túl késő lenne a sorsfordítás.”

Nem szeretnél lemaradni a legfrissebb hírekről? Vedd fel könyvjelzőid közé az Admirals gazdasági naptárát, így sosem maradsz le a piacokat mozgató gazdasági eseményekről. Gyarapítsd tudásodat a pénzügyi piacok működéséről és teszteld kereskedési stratégiáidat ingyenes demo számlán!

Nyiss demo számlát Kereskedj virtuális környezetben Nyiss demo számlát

Ez a cikk nem tartalmaz befektetési és kereskedési tanácsokat, ajánlásokat vagy felhívást pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen befektetési és kereskedési elemzések a pénzügyi eszközök jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményére vonatkozóan nem megbízható mutatók, mivel a piaci körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen kereskedési vagy befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi szakértőtől, hogy megértsd a kereskedéssel és a befektetéssel járó kockázatokat.