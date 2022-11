Az Egyesült Királyságban az árak 11,1%-kal emelkedtek októberben, mi a BoE következő lépése?

November 16, 2022 14:42

Az Egyesült Királyságban az infláció 11,1%-ra ugrott októberben a szeptemberi 10,1%-hoz képest, ami 41 éves csúcsot jelent. Mit jelent ez a Bank of England (BoE) számára?

A BoE novemberi ülésén 7-2-es többséggel megszavazta az irányadó kamat 3%-ra való emelését, ami 0,75%-os emelést jelent. A bizottságnak mindössze két tagja szavazott a 0,75% alatti kamatemelésre, és a legfrissebb inflációs adatok tovább erősíthetik a nagyobb emelések melletti érvelést a következő, december 15-i ülésen.

A 2%-os inflációs célérték a cikk írásakor még messze van, és még több hónapig tarthat a tartós kamatemelés, hogy az árak csökkenjenek. Míg a növekedés lelassult az elmúlt hónapokban, a munkaerőpiac továbbra is erős, ami ironikus módon az általános inflációhoz is hozzájárulhat, mivel a fogyasztói kereslet képes lépést tartani a beszállítói árak emelkedésével.

Amióta az Egyesült Királyság kivált az Európai Unióból, a blokkból származó behozatalra kivetett vámok korlátozzák a fogyasztók hozzáférését az alacsonyabb árú árukhoz és szolgáltatásokhoz, növelve az inflációs nyomást.

Ha decemberben újabb nagy ugrás következik be a BoE kamatpolitikájában, az alátámaszthatja a GBP értékét az erős amerikai dollárral szemben, mivel az Egyesült Királyság irányadó kamata megközelíti a Federal Reserve jelenlegi 4%-os kamatát.

CAD

Egyéb inflációs hírek szerint Kanada ma teszi közzé októberi éves összevetésű inflációs rátáját. Korábbi 6,9%-os szint a piaci konszenzus szerint nem változott, továbbra is 6,9%. Ha van valami váratlan az eredményekben, az befolyásolhatja a CAD devizapárokat és esetleg a Bank of Canada (BoC) következő kamatdöntését. A BoC októberben 3,75%-ra emelte a rövid lejáratú egynapos kamatokat, a következő ülése december 7-én lesz. A kanadai jegybank előrejelzése szerint 2023-ban 1,5%-ra lassul a globális növekedés és ez is szerepet játszhat decemberi döntésben.

AUD

Ausztrália csütörtökön jelenti be az októberi munkanélküliségi ráta legfrissebb adatait. A piaci konszenzus a korábbi 3,5%-os szint után 3,6%-os eredményt vár. A tényleges eredmények megmozgathatják az AUD devizapárokat.

Ez a cikk nem tartalmaz befektetési és kereskedési tanácsokat, ajánlásokat vagy felhívást pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen befektetési és kereskedési elemzések a pénzügyi eszközök jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményére vonatkozóan nem megbízható mutatók, mivel a piaci körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen kereskedési vagy befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi szakértőtől, hogy megértsd a kereskedéssel és a befektetéssel járó kockázatokat.