A Reserve Bank of New Zealand valószínűleg kamatot emel

Május 23, 2023 14:54

A Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) kamatdöntése a hét egyik legfontosabb pénzügyi eseménye lesz. Mivel sok piaci elemző új kamatemelést jósol, a kereskedők arra fognak összpontosítani, hogy a döntés hogyan befolyásolhatja új-zélandi dollár értékét más devizákkal szemben.

Az Egyesült Államokban az adósságplafonról folyó tárgyalások folytatódnak, és a két fél azt sugallja, hogy történt némi előrelépés.

Európában az Európai Központi Bank (EKB) döntéshozója, Francois Villeroy de Galhau azt nyilatkozta, arra számít, hogy az eurózóna jegybankja legkésőbb nyárra eléri végleges kamatszintjét. A Banque de France kormányzója megjegyezte, hogy „ma az elsődleges kérdés nem az, hogy mennyivel tovább kell emelni a kamatlábakat, hanem az, hogy mekkora az áthárítása annak, ami már folyamatban van. Figyelemmel kell kísérnünk a jelentős és rendkívül gyors múltbeli lépéseink implementálódását. Az, hogy meddig tartjuk magasan az árakat, most fontosabb, mint a pontos szint.”

A Reserve Bank of New Zealand kamatdöntése

Az új-zélandi jegybank várhatóan szerda délelőtt jelenti be kamathatározatát. A legtöbb közgazdász úgy véli, hogy az RBNZ igazgatótanácsa 25 bázisponttal emeli majd meg a hitelfelvételi költségeket. A Reuters által végzett közvélemény-kutatás szerint 21 közgazdászból 14 szerint a következő negyedévben 5,5%-on marad a ráta.

Az RBNZ továbbra is az infláció megfékezésére összpontosított, és 2021 októbere óta 500 bázisponttal emelte a kamatlábakat. Az ANZ elemzői egy jelentésben a következőket közölték: „A legmagasabb OCR előrejelzésünket 5,75%-ra emeltük a költségvetés előtt (mind a szárnyaló nettó migráció, mind a a költségvetési kilátások) és a költségvetés után, figyelembe véve a további felfelé mutató kockázatot. Most is 40%-os valószínűséggel prognosztizálunk egy 50 bázispontos szerdai emelést (a költségvetés előtti 20%-kal szemben). Mostanra erre a szintre rendeződött be a piac is.”

Az Egyesült Királyság CPI inflációja 2023 áprilisában

Az Országos Statisztikai Hivatal (ONS) közzé teszi az Egyesült Királyság fogyasztói árindex inflációjával kapcsolatos adatokat áprilisra vonatkozóan. Piaci szakértők szerint a teljes infláció éves alapon 8,2% lesz, ami jóval alacsonyabb, mint a márciusi 10,1%-os érték. Az általános infláció az egyik legnagyobb probléma, amellyel az Egyesült Királyság kormánya szembesült az elmúlt néhány hónapban, mivel a megélhetési költségek országszerte nehezítették a családok költségvetését.

Az ING elemzőinek jelentése hangsúlyozza, hogy a font lefelé mutató kockázatai meglehetősen jelentősek lehetnek a brit fogyasztói árindex inflációs adatok alapján. Az ING jelentés megjegyzi, hogy „A szerdai UK inflációs adatok a fontra jelentős hatással lesznek. Ha a várakozásaink helyesek, és a fogyasztói árindex adatok az árak eléggé lehűlését jelzik ahhoz, hogy meggyőzzék a Bank of England-et a szigorítás júniusi szüneteltetéséről, a font lefelé mutató kockázata meglehetősen jelentőssé válik.”

Új-Zéland 2023. első negyedévi kiskereskedelmi értékesítési jelentése

Nem az RBNZ kamatdöntése lesz az egyetlen hír szerda reggel Új-Zélandról. Az Új-Zélandi Statisztikai Hivatal közzéteszi az első negyedévre vonatkozó kiskereskedelmi értékesítési jelentést, amely negyedévről negyedévre várhatóan 0,4%-os visszaesést mutat majd. A 2022. negyedik negyedévi kiskereskedelmi eladásokról szóló legutóbbi jelentés 0,6%-os visszaesést mutatott. A fő kiskereskedelmi eladások az előrejelzések szerint 0,6%-kal esnek vissza a 2022 utolsó negyedévi 1,6%-os visszaesést követően.

Ez a cikk nem tartalmaz befektetési és kereskedési tanácsokat, ajánlásokat vagy felhívást pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen befektetési és kereskedési elemzések a pénzügyi eszközök jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményére vonatkozóan nem megbízható mutatók, mivel a piaci körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen kereskedési vagy befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi szakértőtől, hogy megértsd a kereskedéssel és a befektetéssel járó kockázatokat.