Az RBA kamatlábai változatlanok, nem kizárt a kamatemelés sem

Február 06, 2024 14:21

Egy olyan fontos pénzügyi eseményekkel teli hét után, mint a világ jelentős központi bankjainak kamatdöntése, ez a hét várhatóan könnyedebb hangvételű lesz. Az ausztrál jegybank (RBA) bejelentette, hogy a hitelfelvételi költségeket a vártnak megfelelően nem változtatja.

Az amerikai dollár kéthavi csúcsra erősödött a fonttal szemben hétfőn, mivel Jerome Powell a Fed márciusi kormányzótanácsi üléssel kapcsolatban eloszlatta a kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozásokat.

RBA kamathatározat

Az RBA igazgatótanácsa nem okozott meglepetést, mivel a közgazdászok által várt módon változatlan szinten tartotta a központi bank hivatalos készpénzkamatát (OCR). Mivel az ausztrál gazdaság magas megélhetési költségekkel néz szembe, egyes elemzők szerint nincs túl sok tere az RBA-nak a hitelfelvételi költségek további emelésére.

Michelle Bullock, az ausztrál jegybank elnöke kijelentette, hogy nem zár ki semmit a monetáris politikában, és hozzátette, hogy a bank kiegyensúlyozottnak érzékeli a kockázatokat, ugyanakkor megjegyezte, hogy aktívan keresi azokat az adatokat, amelyek megerősítik az infláció visszatérését a célszintre.

A National Australia Bank (NAB) közgazdászai jelentésükben azt írták, hogy az ülés utáni nyilatkozat nem utal a közeljövőben várható kamatcsökkentésre. „Ezt úgy értelmezzük, mint a 2024. első félévi csökkentés alacsony valószínűségét, de a 2024 második félévében bekövetkező csökkentés összhangban van a 2026 közepére kitűzött inflációval az RBA előrejelzése szerint” – jegyezték meg.

US ISM szolgáltatási PMI 2024. január

A US szolgáltatási PMI-je 53,4-re emelkedett januárban az Institut of Supply Management (ISM) hétfőn közzétett jelentése szerint. Az ISM piaci elemzői a jelentésben azt írták, hogy "a januári általános növekedési ütem az új rendelések, a foglalkoztatás és a szállítások indexének gyorsabb növekedésének tudható be."

Az ISM felmérése kimutatta, hogy „a válaszadók többsége azt jelzi, hogy az üzlet stabil. A kamatcsökkentések lehetséges hatásai miatt optimisták a gazdaságot illetően; azonban óvatosak az infláció, a kapcsolódó költségkényszer és a folyamatos geopolitikai konfliktusok miatt."

A márciusi kamatcsökkentés valószínűtlen – mondja a Fed vezetője

A Fed vezetője, Jerome Powell a CBS újságíróinak azt nyilatkozta, hogy a Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) valószínűleg nem fog kamatcsökkentést kezdeményezni, mivel a testület nem elég magabiztos a forgatókönyvet illetően. Powell elismerte, hogy történt előrelépés az infláció terén, de hangsúlyozta, hogy a tartósabb inflációs adatok befolyásolhatják a kamatlábak kiigazításának ütemezését.

A Fed vezetője felvetette, hogy a kamatcsökkentésre a vártnál korábban kerülhet sor, ha a munkaerőpiaci adatok gyengülnek, vagy az inflációs számok „igazán meggyőzően” esnek. Az amerikai gazdasági előrejelzésekre vonatkozó kérdésre Powell megjegyezte, hogy nem látja a recesszió megnövekedett lehetőségét, ugyanakkor hozzátette, hogy Kína gazdasági problémái hatással lehetnek az Egyesült Államok gazdaságára, de nem jelentős mértékben.

Powell megjegyzéseiből erőt merítve az amerikai dollár kéthavi csúcsot ért hétfőn az angol fonthoz képest.

OECD időközi jelentés: Amerikai kamatcsökkentések és az Egyesült Királyság árnyomása

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) a hét elején tette közzé időközi jelentését. Az OECD elemzői 2024-ben mindössze 2,2%-os, 2025-ben pedig 2%-os amerikai fogyasztói árindex inflációt jósolnak, ami a legalacsonyabb ráta a G7-ben.

Az OECD jelentése azt jelzi, hogy az Egyesült Királyságnak a G7 legmagasabb inflációs rátája mellett kell elhaladnia, amely idén 2,8%, 2025-ben pedig 2,4% lesz. Az USA inflációjával kapcsolatban az OECD közgazdászai azt nyilatkozták, hogy „a nagy probléma továbbra is az infláció, és úgy tűnik, hogy csökkenni fog. ... következetesen. Még nem végeztünk, hosszú út áll még előttünk.” Szerintük valószínűleg az Egyesült Államokban lesz a legnagyobb gazdasági bővülés (+2,1%), míg Németország GDP növekedése mérsékelt lesz.

Ez a cikk nem tartalmaz befektetési és kereskedési tanácsokat, ajánlásokat vagy felhívást pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen befektetési és kereskedési elemzések a pénzügyi eszközök jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményére vonatkozóan nem megbízható mutatók, mivel a piaci körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen kereskedési vagy befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi szakértőtől, hogy megértsd a kereskedéssel és a befektetéssel járó kockázatokat.