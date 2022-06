Az RBA növeli a kamatlábakat júniusban és csatlakozik a szigorítók táborához

Június 07, 2022 11:50

Az ausztrál jegybank (RBA) a legutóbbi jegybank, amely megemelte irányadó kamatlábát, és csatlakozott a globális kamatokhoz, miután az Új-Zélandi Reserve Bank (RBNZ) május végén 1,5%-ról 2%-ra emelte kamatát.

Az RBA 0,5%-kal növelte hivatalos kamatát (OCR), ami magasabb a várt 0,35%-nál. A meglepetés mozgást váltott ki az AUDUSD párosban, amely a rivalizálás középpontjába került, ami rövid és középtávon megadhatja az alaphangot. Márciusban 3,75%-ra emelkedett az infláció Ausztráliában, ami arra késztette az RBA-t, hogy felhagyjon a türelemre vonatkozó retorikájával, és tettekre váltson.

A befektetők és a kereskedők általában nem szeretik a meglepetéseket, és az RBA álláspontja új hullámokat indíthat el az ázsiai piacokon, amelyek a globális recessziós félelmek és az Ukrajnából eredő geopolitikai stressz miatt már most is hajlamosak a csökkenő trendekre. A bankszektor magasabb kamatai mérsékelhetik az inflációt, de a gazdaság egészében visszafogják a beruházásokat is, mivel drágább a hitelhez jutás. Az ASX lefelé mutatott a piac előtti kereskedésben a cikk írásakor.

A bizonytalanság egyik fő hajtóereje a kőolaj. A kőolaj azonnali árai kevés jelét mutatták annak, hogy lassulnak az emelkedés terén, ami a gazdasági ágazatokat a gyártástól az utazás felé kényszeríti. Feltéve, hogy a COVID-19 világjárvány elmúlik, a globális gazdasági tevékenységnek tovább kell növekednie az üzemanyag iránti kereslet mellett.

Az arany azonnali ára június második hetében kezdett felfelé mozdulni, amely valószínűleg az USD közelmúltbeli gyengülésével függ össze. Ez a jövő héten változhat, a Federal Reserve kamatdöntésétől függően. Az amerikai jegybank várhatóan júniusban és júliusban 0,5%-kal megemeli irányadó kamatszintjét, mielőtt egy esetleges szeptemberi szünetet tartana.

Az NFP jelentése kimutatta, hogy az Egyesült Államok májusban 390 000 munkahelyet hozott létre, ami azt jelenti, hogy a Federal Reserve júniusban több mint 0,5%-kal emelheti irányadó kamatát. Az infláció az utolsó számításkor 8,1%-on áll.

Gyors tipp

Mi az RBA hivatalos készpénz árfolyama (OCR)?

Az OCR az RBA iránymutatása a bankszektor irányadó kamatlábára. A központi bankok a bankok közötti egynapos hitelek irányadó kamataival irányítják a banki és tágabb értelemben vett pénzügyi szektort. Amikor az RBA készpénzkamata pozitív tartományban van, a bankok többet keresnek a más bankoknak nyújtott egynapos hiteleken. A lakossági ügyfeleknek nyújtott hiteleken is többet keresnek, és magasabb kamatokat kínálnak a takarékbetétekre. Az OCR számos kamathoz kapcsolódó pénzügyi terméket irányít, mint például a kötvények, megtakarítási számlák, üzleti kölcsönök és jelzáloghitelek.

