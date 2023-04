Az RBA az ausztrál inflációs adatokat vizsgálja

Április 25, 2023 13:25

Az év első negyedévére vonatkozó ausztrál CPI inflációs jelentés lesz az egyik legfontosabb adatközlés a befektetők és a kereskedők számára a hét elején. Az ausztrál jegybank (RBA) várhatóan figyelembe veszi az inflációs adatokat, és ez hatással lehet az ausztrál dollár értékére más főbb devizákkal szemben.

Ausztrália 2023 első negyedévére vonatkozó inflációs jelentése szerdán esedékes

Az Ausztrál Statisztikai Hivatal (ABS) szerda reggel közli az első negyedéves inflációs adatokat. A piaci elemzők negyedéves alapon 1,3%-os, éves alapon 6,9%-os összinflációra számítanak.

A Commonwealth Bank of Australia (CBA) közgazdászai egy jelentésben kijelentették: „Arra számítunk, hogy a márciusi negyedéves fogyasztói árindex megerősíti, hogy az éves infláció a tavaly decemberi negyedévben érte el a csúcsot. A havi fogyasztói árindex mutató azt sugallja, hogy Ausztráliában az áruk dezinflációja zajlik, akárcsak máshol. A szolgáltatások inflációja várhatóan az árak növekedésének egyik fő mozgatórugója lesz.”

Az EKB döntéshozói megosztják meglátásaikat a monetáris politikát illetően

Európában az Európai Központi Bank (EKB) néhány döntéshozója megosztotta meglátásait az euróblokk jegybanki monetáris politikájával kapcsolatban. Az EKB vezető közgazdásza, Philip Lane újságíróknak azt mondta, hogy a legfrissebb pénzügyi adatok egy újabb májusi kamatemelésre utalnak, és megjegyezte, hogy nem lenne bölcs dolog, ha az EKB felfüggesztené monetáris szigorítási tervét.

Francois Villeroy de Galhau, az EKB igazgatótanácsának tagja és a Bank of France elnöke elmondta, hogy az eurózóna általános inflációja 2024 végére várhatóan a 2%-os célérték alá süllyed, míg az élelmiszer infláció valószínűleg enyhülni fog az idei év második felében.

Isabel Schnabel, az EKB igazgatósági tagja azt mondta a Politico újságíróinak, hogy nem terveznek 50 bázispontos kamatemelést. „Egyértelmű, hogy további kamatemelésekre van szükség, de a kamatemelések mértéke a beérkező adatoktól függ. Az adatfüggőség azt jelenti, hogy az 50 bázispont nem kerül ki a táblázatból. A maginfláció tartós csökkenését kell látnunk, ami magabiztosságot ad, hogy intézkedéseink kezdenek működni” – jegyezte meg.

A BoJ kormányzója, Ueda kommentálta a gazdaságot

Kazuo Ueda, a Bank of Japan (BoJ) elnöke a japán parlamentben megjegyezte, hogy "a trendinfláció továbbra is 2% alatt van, de fokozatosan gyorsul, ami részben a monetáris lazítás hatásának köszönhető".

Ueda szerint a monetáris politika mostani szigorítása a jövőben visszafoghatja az inflációt, ami már most is lassíthatja az importköltségek eloszlató hatását. Az újonnan kinevezett kormányzó megismételte, hogy "az infláció alullövés kockázata nagyobb, mint a túllépés kockázata, ezért a BoJ-nak most könnyű politikát kell fenntartania".

A német gazdaság messze van a jelentős javulástól?

A fő német IFO üzleti klímaindex áprilisban 93,6 pontra emelkedett a márciusi 93,2 pontról. Az adat valamivel gyengébb lett, mint a 94-es piaci várakozás.

A német IFO Business felmérés kimutatta, hogy az ország gazdasága messze van a jelentős fellendüléstől. A jelentés szerint a gazdaságnak nincs lendülete, és ismét csökkent azoknak a cégeknek az aránya, amelyek árat szeretnének emelni.

