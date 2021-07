Az Nvidia részvényei erősödnek a megnövekedett kereslet után

Július 29, 2021 17:15

Az egyik társaság, amely az elmúlt évben a legjobb teljesítményt érte el a tőzsdén, az Nvidia.

A 2020 márciusi mélypontról, közel 180 dollárra, a társaság látványos bullish emelkedést tapasztalt, ami miatt a részvény július elején meghaladta a részvényenkénti 810 dollárt, ami több mint 350%-os növekedést jelent.

Ennek a látványos növekedésnek számos oka van, például az ágazat elvárásainak javulása:

A piacon jelenleg létező mikroprocesszoros chipek hiánya

A grafikus kártyák iránti megnövekedett kereslet többek között a kriptovaluta iparban

Május végén a társaság bejelentette, hogy július 21 -én 4-1 részvényt oszt fel, vagyis minden régi részvényből 4 új részvény lesz.

Ez a döntés a cég vezetői körében a cég magas részvényárfolyamával kapcsolatos kétségek eredménye. A vállalat vezetése úgy ítélte meg, hogy egy ilyen magas ár csökkentheti a befektetők érdeklődését, és lelassíthatja a társaság bullish rallyját, amely jelenleg nagyon jó pillanatban van.

A felosztás végül július 20 -án következett be. A részvény 748 dolláron fejezte be a kereskedést, a 21 -es pedig 187 dolláron kezdett kereskedni, amint azt az alábbi ábra is mutatja a vízszintes okkersorral.

Forrás: Admirals MetaTrader 5, NVDA, napi grafikon - Adattartomány: 2021. március 9 -től 2021. július 29 -ig,készült: 2021. július 29 -én, 11:30 órakor. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

A fenti napi diagram az Nvidia árfolyamának alakulását mutatja március 9 -től napjainkig.

A július 21-i piacnyitást megelőzően a részvény több mint 4%-ot emelkedett, végül a napon rögzített mélypont 189,50 dollár volt részvényenként.

A megosztott szint 187 dollár, a 21. nap pedig alacsony, 189,50 dollár, ez a két benchmark szint, amellyel a kereskedők az elmúlt 3 napban Nvidia részvényeket vásároltak.

Ez a helyzet az RSI mutató alakulásával együtt azt jelezheti, hogy ez a szint konszolidálódik, és világos az út egy új előrelépéshez, amelynek következő referenciaszintje 208,5 dollár, és az Nvidia részvények történelmi csúcsát jelenti.

