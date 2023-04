Fókuszban az NFP jelentés, az RBNZ meglepetést okoz a piacoknak

Április 05, 2023 14:15

Az USA NFP jelentésére irányul pénteken a befektetők és a kereskedők figyelme. A Federal Reserve figyelembe veszi az NFP jelentést monetáris politikájának meghatározásakor, ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy az NFP adatok 2023-ban folyamatosan magasabbak voltak a vártnál.

Az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériuma által készített álláshirdetések és munkaerő-forgalom felmérés (JOLTS) azt mutatta, hogy összesen 9,93 millió betölthető állás van. 2021 májusa óta ez az első alkalom, hogy ez a szám 10 millió alá csökkent.

A Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) meglepte a közgazdászokat azzal, hogy 50 bázispontos kamatemelést jelentett be. Ennek eredményeként az új-zélandi dollár 0,6%-ot erősödött az amerikai dollárral szemben szerda reggel.

Az USA NFP jelentése pénteken esedékes

Az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala (BLS) nagypénteken nyilvánosságra hozza a márciusi NFP adatokat. Piaci elemzők 250 000 közeli adatot jósolnak. Meg kell jegyezni, hogy februárban 311 000-re nőtt a nem mezőgazdasági szektorban foglalkoztatottak száma, ami meghaladja a 205 000-hez közelítő várakozásokat.

Megjegyzendő, hogy az S&P Global kompozit PMI felmérés szerint a teljes munkahelyteremtés üteme márciusban volt a leggyorsabb az elmúlt hat hónapban.

Az RBNZ a vártnál nagyobb mértékben emeli az irányadó kamatot

A mai napon az RBNZ bejelentette, hogy 50 bázisponttal emeli a hitelfelvételi költségeket. A testület döntése felülmúlta a 25 bázispontos emelést prognosztizáló közgazdászok várakozásait. A TDS piaci elemzői a következőket írták jelentésükben: „Az RBNZ meglepte a piacot, és 50 bázisponttal 5,25%-ra emelte irányadó kamatát. A nem kellően szigorított hitelfeltételek kulcsszerepet játszottak abban, hogy a bank 50 bázisponttal emelt. A mai döntés után megtartjuk az 5,50%-os csúcsot. Azt látjuk, hogy a mai RBNZ döntés más központi bankok számára korlátozott mértékben értékelhető.”

Az ülés utáni nyilatkozat szerint a testület 25 és 50 bázispontos emeléseket tárgyalt. „A bizottság tagjai megfigyelték, hogy az infláció ennek ellenére még mindig túl magas és tartós. A bizottság egyetértett abban, hogy folytatni kell a hivatalos készpénzkamat (OCR) emelését, hogy az inflációt az 1-3%-os célértékre vissza tudják állítani és teljesítsék feladatukat” – áll a közleményben.

Az USA munkanélküliségi rátája márciusban

Az Egyesült Államok márciusi munkanélküliségi rátája egy másik adatsor, amelyet pénteken tesz közzé a BLS. Piaci elemzők a munkanélküliségi ráta változatlan, 3,6%-os szinten történő állására számítanak, ami feszes munkaerőpiacot jelez. A Fed „Beige Book” jelentése szerint a munkaerőpiac „szilárd” maradt februárban.

A közgazdászok azt javasolják, hogy a munkaerőpiac egyértelmű áttekintése érdekében alaposan meg kell vizsgálni az U6-os munkanélküliségi ráta adatait. Az U6 munkanélküliségi adatok azokat az embereket tartalmazzák, akik feladták az álláskeresést vagy részmunkaidőben dolgoznak, és nem találnak teljes munkaidős állást.

Kína szolgáltatási PMI-je 2023 márciusában

A Markit Economics várhatóan csütörtök délelőtt teszi közzé a márciusi kínai szolgáltatási PMI-re vonatkozó adatokat. A közgazdászok előrejelzése szerint a szolgáltatási PMI 54,5 lesz, ami valamivel alacsonyabb a februári értéknél.

Az UOB által közzétett jelentés megjegyezte: „Kína gazdasági fellendülése márciusban tovább erősödött, a szolgáltatási szektor vezetésével, míg a feldolgozóipar tovább kitarthat, mint azt eredetileg gondolták. A foglalkoztatottság mind a feldolgozóiparban, mind a szolgáltatási szektorban csökkent márciusban, miközben a kibocsátási/eladási árak csökkenése a kereslet gyengeségét és a gyenge jövedelmezőséget jelezheti. Ezenkívül a mérséklődő külső kereslet és a geopolitikai feszültségek továbbra is kockázatot jelentenek a kínai feldolgozóipar számára.”

