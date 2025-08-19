Az amerikai tőzsdék hétfőn estek, a befektetők kulcsfontosságú eseményekre figyelnek

Augusztus 19, 2025 17:15

A Wall Street fő indexei hétfőn stagnáltak, az S&P 500 és a Dow Jones rendre 0,01%-kal és 0,08%-kal esett, míg a Nasdaq 0,03%-kal emelkedett.

Ez a visszafogott hétfői kereskedés egy olyan hét kezdetén érkezett, amikor a befektetők a kulcsfontosságú kiskereskedelmi gyorsjelentésekre és a Federal Reserve jackson hole-i gazdasági szimpóziumára összpontosítanak.

Jackson Hole Szimpózium

A Jackson Hole Gazdasági Szimpózium egy éves, háromnapos konferencia, amelyet a Federal Reserve szervez, és amelyen a világ központi bankjainak képviselői és döntéshozói vesznek részt.

Az eseményt augusztus 21-23. között rendezik meg, és Jerome Powell Fed-elnök péntek reggel tart majd beszédet. A befektetők nagy figyelemmel kísérik majd ezt a beszédet, hogy eligazodjanak a Fed következő lépéseivel kapcsolatban a szeptemberi ülés előtt.

A piac jelenleg 84%-os esélyt áraz be arra, hogy a Fed szeptemberben 25 bázisponttal csökkenti a kamatlábakat, a CME FedWatch eszköze szerint.

A kamatcsökkentési várakozásokat ebben a hónapban a gyenge foglalkoztatási adatok táplálták. Bár a júliusi inflációs adat alacsonyabb lett a vártnál, továbbra is a Fed célja felett maradt.

Ezen felül a termelői árindex (PPI), amely azt méri, hogy az amerikai termelők mennyit számítanak fel az árukért és szolgáltatásokért, júliusban 3,3%-ra ugrott éves összevetésben, ami jóval meghaladta a várakozásokat.

Ez a vártnál magasabb PPI-adat arra utal, hogy a vámok hatása elkezdett átszivárogni az amerikai gazdaságba.

Kiskereskedelmi gyorsjelentések fókuszban

A gyorsjelentési szezon a végéhez közeledik, már több mint az S&P 500 cégeinek 90%-a közzétette eredményeit. Néhány nagyvállalat azonban még hátravan.

Ezen a héten a kiskereskedelmi eredmények kerülnek középpontba: a Home Depot, a Target és a Walmart rendre kedden, szerdán és csütörtökön teszik közzé beszámolóikat.

A befektetők különösen ezekre az eredményekre figyelnek majd, hogy lássák, miként teljesít az amerikai fogyasztó az infláció és a vámok körüli bizonytalanság közepette. Különösen a Walmart eredményeit tekintik gyakran az amerikai fogyasztói hangulat mércéjének.

A várakozások vegyesek. A Wall Street elemzői arra számítanak, hogy a Walmart és a Home Depot egyaránt éves szinten növelni tudta bevételeit és részvényenkénti eredményét (EPS).

A Walmarttól azt várják, hogy bevétele és részvényenkénti eredménye (EPS) rendre 3,6%-kal és 9%-kal nőtt. A Home Depot esetében a bevételek és az EPS 5%-kal és 1%-kal emelkedhettek.

A másik oldalon a Target várhatóan csökkenő bevételt és nyereséget jelent a második negyedévben. A bevételek éves szinten 2,2%-kal, az EPS pedig 21%-kal eshetett vissza.

Az eredmények mellett a piac szereplői valószínűleg a kiskereskedelmi cégek idei kilátásait és a vámok várható hatását is kiemelt figyelemmel kísérik majd.

