Starbucks részvény kereskedés az első negyedéves eredményjelentés után

Február 08, 2023 21:45

A Starbucks nemrégiben jelentette be 2023 első negyedévére vonatkozó eredményjelentését. A multinacionális amerikai kávézóláncnak 80 országban 33 833 üzlete van, és gyakran tekintik a fogyasztók egészségi állapotának barométerének.

Az alábbiakban megtudhatod a Starbucks legfrissebb negyedéves eredményjelentésének részleteit, az elemzők által a részvényre vonatkozó előrejelzéseket és a Starbucks részvényekkel való kereskedés módját.

Részvény: Starbucks Corp Az Invest.MT5 számla szimbóluma: SBUX Az ötlet dátuma: 2023. február 8. Idővonal: 1 - 6 hónap Belépő szint: 112.00 $ Célszint: 138.00 $ Pozíció mérete az Invest.MT5 számlához: Max 5% Kockázat: Magas

Az Invest.MT5 számla lehetővé teszi valódi részvények vásárlását a világ 15 legnagyobb tőzsdéjén.

A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Minden kereskedés magas kockázattal jár, és előfordulhat, hogy többet veszítesz egy kereskedés során, mint amennyit kockáztatsz. Soha ne fektess be annál nagyobb összeget, mint amekkora veszteséget megengedhetsz magadnak, mivel egyes kereskedési ügyletek veszteségesek, mások pedig nyereségesek lesznek. Kezdd kicsiben, hogy kitapasztald kockázatvállalási hajlandóságod mértékét vagy gyakorolj először egy demo számlán, hogy befektetés előtt tovább csiszolhasd tudásodat.

A Starbucks első negyedéves eredményjelentése

Íme néhány fontos információ a Starbucks legfrissebb első negyedéves eredményjelentéséből:

8,71 milliárd dolláros bevétel a várt 8,78 milliárd dollárral szemben.

Az egy részvényre jutó nyereség részvényenként 75 cent a várt 77 centtel szemben.

A nettó bevétel 855,20 millió dollár az egy évvel korábbi 815,90 millió dollárhoz képest.

A nettó árbevétel 8%-kal 8,71 milliárd dollárra nőtt.

10%-kal nőtt az azonos boltok értékesítésének növekedése az Egyesült Államokban.

Az azonos boltok nemzetközi értékesítése 13%-kal esett vissza, főleg Kínában.

Az azonos boltok eladásai Kínában decemberben 42%-kal, januárban azonban csak 15%-kal estek vissza.

459 új telephely nyílt a negyedévben.

A Starbucks nem hozta a várt eredményeket a bevételre és az egy részvényre jutó nyereségre vonatkozóan, ennek nagy része a kínai eladások zuhanásának volt köszönhető. A negyedév során a kínai kormány véget vetett zero Covid-politikájának, ami új fertőzések és vírusjárványok hullámát okozta. Kínában 6090 helyen több mint 1800 üzletet zártak be.

Összességében ez 42%-os visszaesést okozott az azonos boltok eladásaiban decemberben. A menedzsment azonban kiemelte, hogy a visszaesés már csak 15%-os januárban, és a tendencia megfordulását prognosztizálják az év második felére.

Ahogy Kínában újranyitnak az üzletek, és a gazdaság újra megindul, ez fellendülést jelenthet a kávézólánc számára, amely már most is tisztességes növekedést tapasztal az amerikai piacon. A Starbucksnak most 10-12%-os bevételnövekedést jósolnak a 2023-as pénzügyi évre.

A leköszönő vezérigazgató, Howard Schultz – akit április 1-jén Laxman Narasimhan vált le – valamikor februárban új bejelentést is tett, amely szerint tavaly nyáron Olaszországban fedezte fel, hogy ez egy „átalakító új kategória” lehet.

Érdemes megjegyezni, hogy egy hatalmas kockázati tényező akkor is fennáll, ha Kína fellendül. Valószínűleg a recessziótól és a fogyasztói vásárlások lassulásától való félelem eléri a kávézóláncokat is. A magasabb megélhetési költségek és az infláció miatt, ha a fogyasztók csökkentik a nem alapvető termékek fogyasztását, az hatással lehet a Starbucks eladásaira.

Starbucks tőzsdei előrejelzés – Mit mondanak az elemzők?

A TipRanks által megkérdezett elemzők szerint a Starbucks részvény előrejelzését illetően az elmúlt 3 hónapban, jelenleg 10 vételi, 12 tartási és 0 eladási minősítés van a részvényeken. A Starbucks részvény előrejelzését tekintve a legmagasabb árszint 138,00 USD, a legalacsonyabb célár pedig 91,00 USD.

A Starbucks részvény előrejelzését tekintve az átlagos célár 114,25 dollár.

Forrás: TipRanks, 2023. február 7.

Példa kereskedési ötlet a Starbucks részvényárfolyamához

A Starbucks részvényárfolyamára vonatkozó kereskedési ötlet a következő lehet:

Vásárold meg a részvényt a 112,00 dolláros nyereség utáni csúcs felett.

Célozd meg a legmagasabb elemzői árat, 138,00 dollárt.

A kockázatot tartsd alacsony szinten, legfeljebb a teljes számla 5%-án.

Idővonal = 1-6 hónap

Ha 10 Starbucks részvényt vásárolsz: A cél elérése esetén = 260,00 USD potenciális nyereség (138,00 USD - 112,00 USD *10 részvény).



Ne feledd, hogy a piaci körülmények folyamatosan változnak, és nem valószínű, hogy a részvények árfolyama egyenes vonalban emelkedik. Sőt, még sokkal tovább is csökkenhet, mielőtt emelkedni kezd, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a Covid potenciális újjáéledése egy régióban mennyire befolyásolhatja az eladásokat, valamint a recessziótól való félelmek és a kereslet esetleges lassulása hogyan befolyásolhatja a Starbucks részvény árfolyamát.

Ügyelj a megfelelő kockázatkezelásre, és mindig tudd, mennyit veszíthetsz egy kereskedés során, valamint légy tisztában a kereskedéssel járó kockázatokkal és költségekkel.

Az Admirals Invest.MT5 számlával részvényenként akár 0,02 USD jutalékkal vásárolhatsz és adhatsz el amerikai részvényeket. Ez azt jelenti, hogy 10 Starbucks részvény vásárlása 0,20 USD (0,02 USD * 10 részvény) jutalékot von maga után.

Alacsony minimális tranzakciós díj 1 USD. Tehát a fenti példa kereskedési ötlet összességében mindössze 1 USD jutalékot eredményezne.

Starbucks részvény vásárlás 4 lépésben

Az Admiralsnál olyan vállalatok részvényeit vásárolhatod meg, mint a Starbucks, alacsony, részvényenkénti 0,02 dolláros jutalékkal és alacsony, mindössze 1 dolláros minimális jutalékkal az amerikai részvényekre.

Nyiss egy számlát a Kereskedőtér eléréséhez

Kattints a Befektetés gombra a MetaTrader WebTrader megnyitásához

Keresd meg részvény szimbólumát a Piacfigyelő ablak alján és húzd a szimbólumot a diagramra

Kattintson az Új megbízás lehetőségre a képernyő tetején és add meg a megvásárolni kívánt Starbucks részvények számát

Forrás: Admirals MetaTrader 5 WebTrader. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Kattints az alábbi bannerre és vásárolj Starbucks részvényeket még ma. ▼▼▼

Másképp látod a Starbucks részvények árfolyamának mozgását?

Ne feledd, hogy minden elemzés és kereskedési ötlet a szerző személyes nézetén és tapasztalatán alapul.

Ha úgy gondolod, hogy nagyobb az esélye annak, hogy a Starbucks részvények árfolyama lejjebb mozdul el, akkor CFD-kkel (különbözeti szerződésekkel) is kereskedhetsz. Erre is van lehetőséged az Admiralsnál.

A Trade.MT5 és Trade.MT4 számlák lehetővé teszik, hogy a részvények árfolyamának irányára CFD-k segítségével spekulálj.

Ez azt jelenti, hogy hosszú és short kereskedést folytathatsz, hogy potenciálisan profitálj az emelkedő és csökkenő részvényárakból. Tudj meg többet a CFD-kről ebben a Hogyan kereskedjünk CFD-kkel cikkben.

