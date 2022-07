Kereskedés a Ford 66%-os növekedésével az elektromos járművek növekvő piaci részesedése idején

Július 08, 2022 07:56

Az elektromos járművek (EV) részvényei egykor a technológiai befektetők legnagyobb témája volt. Ahogy a piac egyensúlyba került a magasabb kamatlábakkal rendelkező világ felé, egyes elektromos járművek részvényei jelenleg historikusan alacsony árfolyamon forognak.

Míg sok elektromos befektető a Teslára összpontosít, egyes tanulmányok azt mutatják, hogy vannak más autógyártók is, amelyek a következő néhány évben meghaladhatják a Tesla elektromos járművek piaci részesedését.

A Ford egy cég ezen a listán. Az alábbiakban többet megtudhatsz a Ford elektromos autóiról és a kereskedés módjáról.

Miért kereskedjünk Ford részvényekkel?

A Bank of America vezető autóelemzőinek kutatása szerint a Tesla 2025-re elveszíti elektromos járművek piaci részesedését. Ez olyan bevált autógyártóknak kedvez majd, mint a General Motors és a Ford, akikneksokkal nagyobb új elektromos járművek kínálata és értékesítési hálózata van.

A Ford piaci részesedése 2025-re várhatóan 15% körüli lesz, ami a jelenlegi 6% körüli részesedéshez képest növekedést jelent. Az LMC Automotive előrejelzései szerint az elektromos járművek iránti kereslet növekedése tagadhatatlan.

Forrás: LMC Automotive a CNBC-n keresztül

A Bank of America kutatása arra is rávilágít, hogy Elon Musk elszalasztotta az esélyt, hogy megelőzze a hagyományos járműipart, mivel a termékeket túl lassan vezetik be a korlátozott termékválaszték miatt.

A kutatások azt is kimutatják, hogy a Ford részvényei történelmileg olcsók a piac többi részéhez viszonyítva, a jelenlegi és a határidős ár/nyereség arány (P/E) mutatói alapján. Bár a Ford a lista élén állhat e mutatók használatával, ez csak azért van, mert a közelmúltban bekövetkezett árzuhanás visszaállította a részvényeket a hagyományos autógyártókhoz jobban illő ár/nyereség arányhoz.

A Citigroup elemzői azonban úgy vélik, hogy a Ford mögött meghúzódó történet a megfelelő irányba halad a közelgő elektromos járművek bevezetésével. Azt is kiemelik, hogy a részvény jól reagálhat az autószektorban tapasztalható kedvező ciklikus folyamatokra, ha a közelgő adatok megnyugtatják a befektetőket.

Ford tőzsdei előrejelzés – Mit mondanak az elemzők?

A TipRanks által megkérdezett elemzők szerint a Ford részvények elmúlt 3 hónapos előrejelzésére vonatkozóan jelenleg 7 vételi, 9 tartási és 1 eladási minősítés van a részvényen. A Ford részvények előrejelzésének legmagasabb árszintje 32,00 USD, a legalacsonyabb célár pedig 12,00 USD.

A Ford részvények előrejelzésének átlagos célja 18,81 USD, ami több mint 66%-os emelkedést jelent a jelenlegi szinthez képest a cikk írásakor.

Forrás: TipRanks, 2022. július 5.

Példa kereskedési ötlet a Ford részvényárfolyamához

Egy példa kereskedési ötlet a Ford részvény előrejelzéséhez a következő lehet:

Vásárold meg a részvényt 12,50 dollár feletti törésponton, figyelembe véve a jelenlegi piaci volatilitást.

Célozz az átlagos elemzői árcél alá, 18,00 dollárra.

A kockázatot tartsd alacsony szinten, legfeljebb a teljes számla 5%-án.

Idővonal = 1-6 hónap

Ha 10 Ford részvénytsz vásárol:

Ha a cél megvalósul = 55,00 USD potenciális nyereség (18,00 USD - 12,50 USD * 10 részvény).

Fontos észben tartani, hogy a részvények árfolyama nem valószínű, hogy egyenes vonalban emelkedik, sőt, még sokkal tovább is csökkenhet, mielőtt emelkedne, különösen figyelembe véve a globális részvénypiacokon a közelmúltban bekövetkezett eladásokat.

Ezért ügyelj a jó kockázatkezelésre, amely a sikeres kereskedés egyik legfontosabb szempontja. Mindig tudnod kell, hogy mennyit veszíthetsz egy kereskedésen és tisztában kell lenned az ezzel járó kockázatokkal.

Egy másik szempont, amelyet figyelembe kell venni, a jutalék, mivel ezek beemésztik a nyereséget. Az Admirals Invest.MT5 számlával részvényenként 0,02 dollártól vásárolhatsz amerikai részvényeket. Ez azt jelenti, hogy 10 Ford részvény vásárlása 0,20 USD (0,02 USD * 10 részvény) jutalékot eredményez.

Alacsony minimális tranzakciós díj 1 USD. Tehát a fenti példa kereskedési ötlet összességében mindössze 1 dollár jutalékot eredményezne!

Ford részvény vásárlása 4 lépésben

Az Admirals segítségével olyan vállalatok részvényeit vásárolhatod meg, mint a Ford, alacsony, részvényenkénti 0,02 dolláros jutalékkal és alacsony, mindössze 1 dolláros minimális jutalékkal az amerikai részvényekre.

Nyiss számlát az Admiralsnál, hogy hozzáférj a Kereskedőtérhez. Kattints a Kereskedés elemre valamelyik élő vagy demo számládon a webes platform megnyitásához. Keresd meg a Ford kifejezést a Market Watch ablak alján, és húzd a szimbólumot a diagramra. Használd az egykattintásos kereskedési funkciót, vagy kattints a jobb gombbal, és nyisd meg a kereskedési jegyet a kereskedés méretének megadásához, a stop loss és a profitszint beállításához.

Forrás: Admirals MetaTrader 5. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Másképp látod a Ford részvényárfolyamának mozgását?

Ne feledd, hogy minden elemzés és kereskedési ötlet a szerző személyes nézetén és tapasztalatán alapul.

