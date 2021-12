Hogyan kereskedjünk a Crowdstrike 50%-os megugrásával a cybersercurity boom idején

December 17, 2021 20:49

A cybersecurity részvények iránt idén nagy kereslet mutatkozott a nagy intézmények, például az Egyesült Államok legnagyobb olajvezetékrendszere, a Colonial Pipeline elleni zsarolóvírus-támadások hulláma után.

Egyre több vállalkozás vesz igénybe kiberbiztonsági cégeket az online támadások elleni védekezés érdekében – ez a tendencia valószínűleg csak egy ideig folytatódik.

Míg a legtöbb elemző a cybersecurity részvényeket figyeli, sokan közülük még technológiai vállalati szabvány szerint is nagyon magas többszörösen kereskedtek.

Ezért is érdekes a hosszú távú befektetők számára a Crowdstrike Holdings cybersecurity részvényeinek legutóbbi 37%-os csökkenése. Tudj meg többet róla alább.

Stock: Crowdstrike Holdings Inc Exchange: NASDAQ Symbol for Invest.MT5 Account: CRWD Date of Idea: 15 December 2021 Time Line: 1 - 9 months Entry Level: $200.50 Target Level: $300.00 Position Size for Invest.MT5 Account: Max 7% Risk: High

Az Invest.MT5 számla lehetővé teszi valódi részvények vásárlását a világ 15 legnagyobb tőzsdéjén.

Minden kereskedés magas kockázatú és fennáll az esélye annak, hogy többet veszíthetsz, mint amennyit kockáztatsz egy kereskedés során. Soha ne fektess be többet, mint amennyi veszteséget megengedhetsz magadnak, mivel egyes ügyletek veszteségesek, míg mások nyereségesek. Kezdd kicsiben, hogy megértsd saját kockázati tűrőképességedet vagy gyakorolj először egy demószámlán, hogy befektetés előtt gyarapítsd tudásodat.

Miért kereskedjünk a Crowdstrike Holdings részvényeivel?

A 2019. júniusi Crowdstrike Holdings IPO (első nyilvános kibocsátás) óta a részvények több mint 365%-ot emelkedtek, és 2021 novemberében rekordmagasságot értek el. A Morgan Stanley befektetési bank leminősítését követően a részvény mára több mint 35%-ot esett a rekordmagassághoz képest.

Az elemzők többsége azonban továbbra is bizakodó a Crowdstrike Holdings részvényeinek és az általános cybersecurity szektornak a hosszú távú kilátásaival kapcsolatban. Nézzünk meg néhány okot, amiért egyes elemzők új rekordmagasságokat jósolnak a részvények számára a következő tizenkét hónapban.

1. ok: A kiberbiztonság találkozik a felhőalapú számítástechnikával – két nagyon forró szektor

Az elmúlt néhány évben a kiberbiztonság és a számítástechnikai felhő szektor nőtt a leggyorsabban. A Crowdstrike Holdings mindkét ágazatot egy egyedi ajánlatban egyesíti az iparág számára. A legutóbbi bevételek azt mutatják, hogy a vállalat a biztonságra fordított vállalati kiadások szintjén emelkedett.

A Needham & Co elemzői szerint a Crowdstrike erőteljes növekedés jeleit mutatja, és jó helyzetben van ahhoz, hogy kihasználja a piacvezető, könnyen méretezhető felhőalapú platformja révén megnövekedett kibertámadások elleni biztonság iránti igényt. Részvényenként 340 dolláros célt tűztek ki, ami jóval meghaladja a jelenlegi minden idők legmagasabb árszintjét.

2. ok: A közelmúltbeli bevételek és az előrejelzések felülmúlják a várakozásokat

A legutóbbi eredményjelentésben a Crowdstrike 380 millió dolláros bevételről számolt be, szemben a 363 millió dolláros várakozásokkal. A társaság az egy részvényre jutó eredményt is megdöntötte, miután részvényenként 0,17 dollárról számolt be, ami 70%-kal magasabb, mint amit az elemzők vártak.

A legfontosabb, hogy a következő negyedév bevételére, árbevételére és nyereségére vonatkozó előrejelzések meghaladták az elemzői várakozásokat. Az új termékek bevezetése és felvásárlása szintén valószínűleg a vállalat hasznára válik, és fellendíti kulcstermékét, a Falcon platformot.

3. ok: A legutóbbi csökkenés a vásárlási értékelések növekedését okozta

Amikor a Morgan Stanley eladási besorolást adott a Crowdstrike Holdings részvényeinek árfolyamára, a részvény árfolyama 10%-ot süllyedt, és tovább esett, és rekordmagasságáról a jelenlegi 35%-os zuhanást jegyzi. Az elemzők kommentárja szerint a részvény „túl drága”.

A legutóbbi esés azonban oda vezetett, hogy egyes elemzők azonnal vételi minősítést tettek a részvényre. Ez magában foglalja a JP Morgan befektetési társaságot is, amely december 14-én felülsúlyozásra emelte a részvényeket, kiemelve a legalább 25%-os felemelkedés lehetőségét a legutóbbi eredményjelentése alapján.

A Crowdstrike Holdings részvényei – mit jeleznek az elemzők?

A MarketBeat által megkérdezett elemzők szerint a Crowdstrike Holdings részvényárfolyamának hosszú távú előrejelzéséhez jelenleg több a vételi értékelés, mint az eladási értékelés.

A vételi értékelések száma az elmúlt hónapokban változatlan maradt, de egyet csökkent, mivel a Morgan Stanley módosította előrejelzését (a legutóbbi 35%-os csökkenés előtt azonban). A vételi értékelések lényegesen magasabbak, mint az előző év azonos időszakában.

Forrás: MarketBeat, 2021. december 15.

Kereskedési ötlet példa a Crowdstrike Holdings részvényekhez

A Crowdstrike Holdings részvényárfolyamára vonatkozó kereskedési ötlet a következő lehet:

Vásárolj részvényt 200.50 USD feletti szüneten.

Célozd meg a legmagasabb elemzői árat, 300 USD-t.

A kockázatot tartsd alacsony szinten, legfeljebb a teljes számla 7%-án.

Idővonal = 1-9 hónap

Ha 10 PayPal részvényt vásárolsz: Ha elérted a célt = 995 USD nyereség (300 USD - 200.50 USD * 10 részvény)



Bölcs dolog észben tartani, hogy a részvény árfolyama nem valószínű, hogy egyenes vonalban emelkedik, sőt, még sokkal tovább is csökkenhet, mielőtt emelkedne. Ezért ügyelj a jó kockázatkezelésre, amely a sikeres kereskedés egyik legfontosabb szempontja. Mindig tudnod kell, hogy mennyit veszíthetsz egy kereskedésen és tisztában lenned az ezzel járó kockázatokkal.

Egy másik szempont, amelyet figyelembe kell venni, a jutalék, mivel ezek beemésztik a nyereséget. Az Admirals Invest.MT5 számlával részvényenként 0,02 dollártól vásárolhatsz amerikai részvényeket. Ez azt jelenti, hogy 10 Crowdstrike Holdings részvény vásárlása 0,20 dollár (0,02 dollár * 10 részvény) jutalékot eredményez.

Alacsony minimális tranzakciós díj 1 USD. Tehát a fenti példa kereskedési ötlet összességében mindössze 1 dollár jutalékot eredményezne!

Hogyan vásárolhatsz Crowdstrike Holdings részvényeket 4 lépésben

Az Admirals segítségével alacsony, mindössze 0,02 dolláros jutalékkal és mindössze 1 dolláros minimális jutalékkal vásárolhatod meg olyan amerikai vállalatok részvényeit, mint a Disney.

Nyiss számlát az Admiralsnál, hogy hozzáférj a Kereskedőtérhez. A webes platform megnyitásához kattints valamelyik élő számládon a Kereskedelem elemre. Keresd meg a Crowdstrike kifejezést a Market Watch ablak alján és húzd a szimbólumot a diagramra. Használd az egykattintásos kereskedési funkciót, add meg a kereskedés összegét, a stop losst és a profit szintjét.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 Web. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Kattints az alábbi bannerre és vásárolj Crowdstrike részvényt még ma! ▼▼▼

Úgy látod, hogy a Crowdstrike Holdings részvényei más irányba mozognak?

Ne feledd, hogy minden elemzés és kereskedési ötlet a szerző személyes nézetén és tapasztalatán alapul.

Ha úgy gondolod, hogy nagyobb esély van arra, hogy a Crowdstrike részvényeinek árfolyama lejjebb mozduljon, akkor egy CFD (Contracts for Difference) kereskedési számláról is kereskedhetsz, amelyet ugyancsak biztosít az Admirals.

A Trade.MT5 és Trade.MT4 számla lehetővé teszi, hogy spekulálj a részvények árfolyamának irányára CFD-k segítségével.

Ez azt jelenti, hogy hosszú és short kereskedelmet folytathatsz, hogy potenciálisan profitálj az emelkedő és csökkenő részvényárakból. Tudj meg többet a CFD-kről ebben a Hogyan kereskedjünk CFD-kkel cikkben.

INFORMÁCIÓK AZ ANALITIKAI ANYAGOKRÓL:

A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admirals védjegye alatt működő Admirals befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admirals") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket: