Hogyan kereskedjünk a Barclays 35%-os növekedésével pozitív bevételek közepette

Március 16, 2022 18:15

A Barclays bankóriás lenyűgöző teljes 2021-es eredményt ért el, amely azt mutatja, hogy az éves profit rekordmagasságot ért el.

Noha a jelenlegi geopolitikai helyzet bizonyos kockázatokat jelent az Egyesült Királyság banki részvényeire nézve, a bank jól diverzifikált, és figyelemre méltó részvény lett a befektetők körében.

Stock: Barclays PLC Exchange: LSE Symbol for Invest.MT5 Account: BARC Date of Idea: 16 March 2022 Time Line: 1 - 12 months Entry Level: GBX 186.00 Target Level: GBX 255.00 Position Size for Invest.MT5 Account: Max 5% Risk: High

Az Invest.MT5 számla lehetővé teszi valódi részvények és részvények vásárlását a világ 15 legnagyobb tőzsdéjén.

Minden kereskedés magas kockázatú, és előfordulhat, hogy többet veszíthetsz, mint amennyit kockáztatsz egy kereskedés során. Soha ne fektesse be többet, mint amennyi veszteséget megengedhetsz magadnak, mivel egyes ügyletek veszítenek, és bizonyos ügyletek nyerni fognak. Kezdd kicsiben, hogy megértsd saját kockázati toleranciaszintedet vagy gyakorolj először egy demószámlán, hogy befektetés előtt tovább csiszolhasd tudásodat.

Miért kereskedjünk a Barclays részvényárfolyamával?

A Barclays az Egyesült Királyság egyik legdiverzifikáltabb bankja, amelynek bevételei többek között lakossági banki szolgáltatásokból, befektetési banki szolgáltatásokból és nemzetközi fizetési rendszerekből származnak. A legérdekesebb azonban a legfrissebb eredményjelentés és az egész éves eredmények.

Az egész éves nettó nyereség megnégyszereződik a rekord befektetési banki díjakból

A Barclays egész éves nettó nyeresége 2021-ben 6,38 milliárd GBP volt, ami jóval meghaladja az elemzői 5,75 milliárd GBP-s várakozásokat. Ez a szám jóval magasabb, mint a 2020-ban bejelentett 1,53 milliárd font nettó nyereség.

Ezenkívül a részvényesek nettó bevétele 1,12 milliárd GBP volt, ami szintén felülmúlja az elemzők 756,5 millió GBP-s előrejelzését. Ezek az eredmények lenyűgözték az elemzőket, mivel a bank nehezen indult 2021-ben, amikor Jes Staley vezérigazgató lemondott.

A bank bevételeinek nagy része a csoport vállalati befektetési banki üzletágának jelentős fellendüléséből származott, amely tavaly rekorddíjakat ért el.

Az Egyesült Királyságban az emelkedő kamatok hátszelet hozhatnak a részvényekhez

Mivel az Egyesült Királyságban az infláció rekord magas, széles körben azt várják, hogy a Bank of England továbbra is emeli a kamatlábakat ebben az évben. A bankok profitszerzési módja az, hogy magasabb kamatlábat számítanak fel a fogyasztóknak és a vállalkozásoknak a hitelekre, mint a betétekre.

A kamatlábak emelkedése néha nagyobb nyereséghez vezethet a bankok számára, mivel lehetőségük van a hitelkamat emelésére. Amikor a Bank of England emelte a kamatokat február elején, a Barclays árfolyama 3,2%-ot ugrott, miközben más banki részvények is emelkedtek. Az FTSE 350 Banks Index is a legmagasabb szintre emelkedett 2020 óta.

Mi az elemzők Barclays részvényárfolyam-előrejelzése?

A MarketBeat.com által megkérdezett elemzők szerint jelenleg több a „vételi” besorolás a részvényen, mint a „tartás” vagy „eladás”. A megkérdezett tíz elemző közül, akik 12 hónapos előrejelzést adtak, a legmagasabb célárfolyam 330,00 GBX, a legalacsonyabb célár 205,00 GBX, az átlagos célár pedig 255,75 GBX.

Forrás: MarketBeat, 2022. március 15.

Példa kereskedési ötlet a Barclays részvényárfolyamhoz

A Barclays (BARC) részvényárfolyamára vonatkozó kereskedési ötlet a következő lehet:

Vásárold meg a részvényt 186,00 GBX feletti törésponton.

Célozd meg a 255,00 GBX-es középértékelő elemzői árcélt.

A kockázatot tartsd alacsony szinten, legfeljebb a teljes számla 5%-án.

Idővonal = 1-12 hónap

A medián árcélszintre való elmozdulás több mint 35%-os potenciális nyereséget eredményezne. Egyes befektetők dönthetnek úgy, hogy a legmagasabb, 330,00 GBX-es elemzői célszintet célozzák meg, ami több mint 75%-os potenciális nyereséget eredményezne sokkal hosszabb időn keresztül.



Bölcs dolog észben tartani, hogy a részvény árfolyama nem valószínű, hogy egyenes vonalban emelkedik, sőt, még sokkal tovább is csökkenhet, mielőtt emelkedne. Ezért ügyelj a jó kockázatkezelésre, amely a sikeres kereskedés egyik legfontosabb alapja. Mindig tudnod kell, hogy mennyit veszíthetsz egy kereskedésen és tisztában kell lenned a kereskedéssel járó kockázatokkal.

Barclays részvények vásárlása 4 lépésben

Az Admirals segítségével olyan brit vállalatok részvényeit vásárolhatod meg, mint a Barclays alacsony, a kereskedési érték 0,1%-ának megfelelő jutalékkal és alacsony, mindössze 1,0 GBP minimális jutalékkal.

Nyiss számlát az Admiralsnál, hogy hozzáférj a Kereskedőtérhez. A webes platform megnyitásához kattints valamelyik élő számládon a Kereskedelem elemre. Keresd meg az Barclays (BARC) kifejezést a Market Watch ablak alján és húzd a szimbólumot a diagramra. Használd az egykattintásos kereskedési funkciót, add meg a kereskedés összegét, a stop losst és a profit szintjét.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 Web. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Másképp látod a Barclays részvények árfolyamának mozgását?

Ne feledd, hogy minden elemzés és kereskedési ötlet a szerző személyes nézetén és tapasztalatán alapul.

Ha úgy gondolod, hogy nagyobb az esélye annak, hogy a Barclays részvények árfolyama lejjebb mozdul el, akkor CFD (különbözeti szerződések) kereskedési számláról is kereskedhetsz, amelyet az Admiralsnál ugyancsak megtalálsz.

A Trade.MT5 és Trade.MT4 számlák lehetővé teszik, hogy a részvények árfolyamának irányára CFD-k segítségével spekulálj.

Ez azt jelenti, hogy hosszú és short kereskedést folytathatsz, hogy potenciálisan profitálj az emelkedő és csökkenő részvényárakból. Tudj meg többet a CFD-kről ebben a Hogyan kereskedjünk CFD-kkel cikkben.

