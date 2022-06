Kereskedés az arany növekvő háromszög diagram mintájával

Június 16, 2022 11:48

Az arany ebben az évben eddig hullámvasutat járt. Az év elejétől az arany ára március közepére mintegy 15%-kal emelkedett.

Néhány ponttal elmaradva a 2020 augusztusi rekordmagasságtól, az arany ára májusra mintegy 14%-ot esett, és azóta oldalra mozdult az év mélypontja körül.

A geopolitikai események és a jegybanki politika által keltett fel és le volatilitás bullish, növekvő háromszög mintát hozott létre az arany heti árgrafikonján.

Az alábbiakban megtudhatod, hogyan kereskedhetsz arannyal.

Market: Gold vs US Dollar Trade.MT4 / Trade.MT5 Symbol: GOLD Date of Idea: 14 June 2022 Time Line: 1 - 4 weeks Entry Level: 1,879.00 Stop Loss Level: 1,786.00 Target Level: 2,034.00 Position Size for Trade.MT4 / Trade.MT5 Account: Max 3% Risk: High

A Trade.MT4 és Trade.MT5 számlák lehetővé teszik, hogy CFD-k segítségével spekulálj a fémek, például az arany és más áruk árirányára. Ez azt jelenti, hogy hosszú és short kereskedést folytathatsz, hogy potenciálisan profitálj az emelkedő és csökkenő árakból. Tudj meg többet a CFD-kről ebben a Hogyan kereskedjünk CFD-kkel cikkben.

Az Invest.MT5 számla lehetővé teszi valódi részvények vásárlását a világ 15 legnagyobb tőzsdéjén. Az aranybefektetők dönthetnek aranybányászati ​​részvények vagy arany ETF-ek (tőzsdén kereskedett alapok) vásárlása mellett, amelyek szintén profitálhatnak a magasabb aranyárból.

Minden kereskedés magas kockázattal jár, és előfordulhat, hogy többet veszítesz, mint amennyit kockáztat egy kereskedés során. Soha ne fektess be többet, mint amekkora veszteséget megengedhetsz magadnak, mivel egyes ügyletek veszítenek, és bizonyos ügyletek nyerni fognak. Kezdd kicsiben, hogy megértsd saját kockázattűrési szintedet vagy gyakorolj először egy demo számlán, hogy befektetés előtt tovább csiszolhasd tudásodat.

Miért érdemes aranyba fektetni?

Az Arany Világtanács éves jegybanki felmérése szerint a válaszadók 25%-a tervezi aranytartalékának növelését idén – ez 21%-kal több, mint tavaly. Érdekes módon a válaszadók 61%-a nyilatkozott úgy, hogy a globális aranytartalékok általános növekedésére számít a következő 12 hónapban.

Forrás: World Gold Council, 2022. június 14.

Az aranykeresleti trendekről szóló jelentés szerint az év első negyedévében az arany ETF-ek (tőzsdén kereskedett alapok) a legerősebb negyedéves beáramlást produkálták 2020 harmadik negyedéve óta. A kereslet növekedését számos tényező befolyásolta, például a geopolitikai feszültségek, amelyekben az aranyat biztonságos menedékeszköznek tekintik.

Az aranyat gyakran tekintik az infláció elleni hosszú távú fedezetnek is, de érzékeny a kamatemelésekre és az amerikai dollárra is. Az arany közelmúltbeli eladása egybeesett az USA-dollár erősödésével és a Federal Reserve által az emelkedő kamatlábakkal kapcsolatos szelíd politikával.

Arany technikai elemzés

Az arany jelenlegi árfolyama egy bullish növekvő háromszöget mutat, amint az az alábbi ábrán látható. Ez az árminta akkor alakul ki, ha az árciklusok egy vízszintes ellenállásvonal és egy növekvő támaszvonal között vannak.

Forrás: Admirals MetaTrader 5, Arany, heti diagram. Dátumtartomány: 2014. november 30. - 2022. június 14. 7:00 AM BST. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek. Az elmúlt öt év árfolyamváltozása: 2021 = -3,51%, 2020 = +24,42%, 2019 = +18,87%, 2018 = -2,14%, 2017 = +13,68%.

Az arany árfolyama 2015 és 2019 között is emelkedő háromszögmintát alakított ki. A kereskedők általában megvárják, hogy az árfolyam a háromszögmintán kívülre kerüljön, majd cikluselemzéssel erősítik meg a trendet, például magasabb csúcsokat és mélypontokat keresnek, hogy emelkedő trendet érjenek el, vagy alacsonyabb mélypontokat és alacsonyabb csúcsokat a csökkenő trend érdekében.

Egyes kereskedők azonban a kereskedési tartományon belül is kereskedhetnek a vízszintes ellenállási és növekvő támaszvonalon. Ez egy agresszívabb megközelítés, mivel az ár valamikor áttöri a háromszög mintát.

Ezért a kockázat alacsony szinten tartása elengedhetetlen, ha egy növekvő háromszög mintán belül mozog az árfolyam.

Az arany kereskedés különböző módszerei

Sokféleképpen lehet spekulálni az arany árfolyamának irányával kapcsolatban. Egyes kereskedők arany CFD-kkel (különbözeti szerződésekkel) kereskednek, amelyek lehetővé teszik, hogy spekulálj az arany árfolyamára anélkül úgy, hogy az alapul szolgáló eszköz birtokában lennél. Ezzel a termékkel hosszú és rövid kereskedést is folytathatsz és potenciálisan profitálhatsz az emelkedő és csökkenő árakból.

Dönthetsz úgy is, hogy arany ETF-ekbe (tőzsdén kereskedett alapok) fektetsz be. Ezek az alapok lényegében nyomon követik az arany mögöttes árát határidős arany kontraktusok vásárlásával vagy a fizikai arany biztonságos trezoraiban tartásával.

Egyes befektetők dönthetnek úgy is, hogy aranybányászati ​​részvényekbe fektetnek be, amelyek számára előnyös lehet az arany árának emelkedése. Vannak azonban más tényezők is, amelyeket figyelembe kell venni az aranybányászati ​​részvényekbe történő befektetés során, például a vállalati alapokat a haszonkulcsokhoz stb.

Az Admirals segítségével kereskedhetsz arany CFD-kkel, aranybányászati ​​részvényekkel és aranytőzsdén kereskedett alapokkal.

Alternatív megoldásként megkaphatod az arany teljesítményét nulla tárolási költséggel az Admirals Wallet számládon.

Egy példa kereskedési ötlet arany CFD-khez

Az arany árának fentebb tárgyalt növekvő háromszög mintája alapján egy példa kereskedési ötlet az arany és a dollár közötti CFD esetében a következő lehet:

Vásárold meg az arany CFD-t az aktuális heti gyertya csúcsának töréspontján és teszteld a növekvő háromszög mintázatának alját 1 879,00-nál, figyelembe véve a jelenlegi piaci ingadozásokat az amerikai hírek körül.

Helyezz el egy védő stop losst a heti gyertya mélypontjának megszakítására, amely utoljára 1786,00-nál tesztelte az emelkedő támaszvonalat.

Helyezz egy célpontot közvetlenül a növekvő háromszög minta teteje alá, a vízszintes ellenállási vonal alá, 2 034,00-nál.

A kockázatot tartsd alacsony szinten, legfeljebb a teljes számla 3%-án.

Idővonal = 1-4 hét.

Ha 0,01 lot pozíciómérettel kereskedsz, akkor: Ha eléred a célt = 155,00 USD nyereség Ha eléred a stop loss értéket = -93,00 USD veszteség



Fontos észben tartani, hogy az arany ára nem valószínű, hogy egyenes vonalban emelkedik, sőt, még sokkal tovább is csökkenhet, mielőtt emelkedne, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az arany ára milyen ingadozó lehet.

Ezért ügyelj a jó kockázatkezelésre, amely a sikeres kereskedés egyik legfontosabb szempontja. Mindig tudnod kell, hogy mennyit veszíthetsz egy kereskedésen és tisztában kell lenned az ezzel járó kockázatokkal.

Ezt megteheted az Admirals kereskedési kalkulátor segítségével a Trade.MT4 számlához, az alábbiak szerint:

Forrás: Admirals Kereskedési Számológép

Egy másik tényező, amelyet figyelembe kell venni az arany CFD-k kereskedésének költsége. Ezek tartalmazzák:

Spread. Ez az eszköz vételi és eladási ára közötti különbség.

Az Admirals tipikus felára az aranyra mindössze 0,20 USD! Jutalék. Ez a vételi és eladási tranzakció költsége.

Az Admirals Trade.MT4 és Trade.MT5 számláról NULLA jutalékot kell fizetni az arany CFD-k vásárlásáért vagy eladásáért. Swapok. Ez az egynapos díj, amellyel a pozíciódat a következő napra viheted át.

A Trade.MT4 számlán található arany CFD-k jelenlegi swap díja –14,21 hosszú pozíciók esetén és –10,618 rövid pozíciók esetén.

További részleteket az Admirals Kontraktus specifikációk oldalon találsz.

Hogyan kereskedj arany CFD-vel 4 lépésben

Arany CFD-kkel kereskedhetsz a Trade.MT4 vagy Trade.MT5 számlákról az alábbiakban vázolt négylépéses folyamat segítségével.

Nyiss számlát az Admiralsnál, hogy hozzáférj a Kereskedőtérhez. Kattints a Kereskedés elemre valamelyik élő vagy demó számládon a webes platform megnyitásához. Keresd meg az arany kifejezést a Market Watch ablak alján, és húzd a szimbólumot a diagramra. Használd az egykattintásos kereskedési funkciót, vagy kattints a jobb gombbal, és nyisd meg a kereskedési jegyet a kereskedés méretének megadásához, a stop loss és a profitszint beállításához.

Forrás: Admirals MetaTrader 5. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Másképp látod az arany árfolyamának mozgását?

Ne feledd, minden elemzés és kereskedési ötlet a szerző személyes nézetén és tapasztalatán alapul. Ha úgy gondolod, hogy nagyobb az esélye annak, hogy az arany ára csökken, akkor CFD (különbözeti szerződések) kereskedési számláról is kereskedhetsz, amelyet az Admirals ugyancsak biztosít.

Inkább befektetnél aranyba?

Ha inkább aranyba fektetnél be és szeretnéd kihasználni az aranyárak teljesítményét, akkor ezt az Admiralsnál is megteheted!

Az Admirals Pénztárca lehetővé teszi az arany teljesítményből való profitálást nulla tárolási költséggel.

Mindössze annyit kell tenned, hogy átutalod befektetési tőkédet (dollár, euró, angol font stb.) az Admirals Kereskedőterében számládra, majd amikor készen állsz, visszaváltod.

