Kereskedés az AMD 40%-os emelkedésével a billió dolláros tőzsdei részvények növekedése közepette

Május 26, 2022 12:28

A félvezető chipek a legtöbb elektronikai termék, például az elektromos járművek, telefonok, laptopok és a robotika szerves részét képezik.

A McKinsey & Company vezetési tanácsadó cég előrejelzése szerint a félvezetőipar 2030-ra billió dollárt ér majd.

A chip-részvények nem kerülték el a globális tőzsdei rohamot az idei év első negyedévében, aminek következtében néhány társaság érdekes árszinten kereskedett.

Itt megtudhatod, hogyan kereskedhetsz az Advanced Micro Devices (AMD) részvényárfolyamával.

Részvény: Advanced Micro Devices Inc Tőzsde: NASDAQ Szimbólum az Invest.MT5 számlán: AMD Az ötlet dátuma: 2022. május 25. Idővonal: 1 - 6 hónap Belépő szint: 96.00 $ Célszint: 134.00 $ Pozíció mérete az Invest.MT5 számlához: Max 5% Kockázat: Magas

Minden kereskedés magas kockázattal járhat, és előfordulhat, hogy többet veszítesz, mint amennyit kockáztatsz egy kereskedés során. Soha ne fektess be többet, mint amennyi veszteséget megengedhetsz magadnak, mivel egyes ügyletek veszítenek, és bizonyos ügyletek nyerni fognak. Kezdd kicsiben, hogy megértsd saját kockázati toleranciaszintedet vagy gyakorolj először egy demo számlán, hogy befektetés előtt tovább csiszolhasd tudásodat.

Miért kereskedjünk AMD részvényekkel?

Az Advanced Micro Devices (AMD) egy kaliforniai székhelyű amerikai félvezetőgyártó cég. A cég termékei között megtalálhatók alaplapi lapkakészletek, mikroprocesszorok, grafikus processzorok és más típusú félvezető chipek.

A McKinsey & Company szerint a félvezetőipar 2030-ra ezermilliárd dollárt ér majd. A növekedés körülbelül 70%-a várhatóan mindössze három iparágból származik majd, köztük az autóiparból, az adattárolásból és a vezeték nélküli iparágból.

Forrás: McKinsey & Company, 2022. május 25.

Míg a félvezetőipar versenyképes, az AMD legutóbbi eredményjelentése (2022 első negyedéve) érdekes képet fest. A CNBC bevételi jelentésének további kiemelései a következők:

Az egy részvényre jutó eredmény éves szinten 117%-kal nőtt

A bevétel 71%-kal nőtt az előző évhez képest

Ebben a negyedévben 6,5 milliárd dollár értékű eladást jósolnak, ami magasabb, mint az elemzői 6,38 milliárd dolláros becslések

71%-os értékesítési növekedés 2022 első negyedévében

Valójában az AMD összes üzleti szegmense kétszámjegyű növekedést könyvelhetett el, miközben a vállalat azt mutatja, hogy a PC-iparban is piaci részesedést nyer az Inteltől. A félig egyedi üzletágban is kétszámjegyű növekedés tapasztalható a PlayStation 5 és Xbox One iránti fogyasztói kereslet növekedése miatt.

Az AMD azt is kijelentette, hogy bevételei csak 55%-kal nőttek volna, ha nem számítják bele a Xilinx felvásárlásából származó hat heti bevételt. Még a lenyűgöző eredményjelentés ellenére is a részvények közel 50%-ot estek a 2021 novemberében elért rekordmagassághoz, a 164,46 dollárhoz képest.

A technológiai részvényeket befolyásoló egyik fő tényező az emelkedő kamatlábak világszerte. Mivel ez növeli a hitelfelvételi költségeket, ez hatással lehet a jövőbeni növekedés értékére, a vállalati értékelésekre és így a részvényárakra.

AMD tőzsdei előrejelzés – Mit mondanak az elemzők?

A TipRanks által megkérdezett elemzők szerint jelenleg 13 vételi, 9 tartási és 0 eladási besorolás van a részvényen. Az AMD részvény előrejelzésének legmagasabb árszintje 200,00 USD, a legalacsonyabb célár pedig 100,00 USD.

Az AMD részvények előrejelzésének átlagos célárfolyama 134,47 dollár, ami több mint 41%-os emelkedést jelent a jelenlegi szinthez képest.

Forrás: TipRanks, 2022. május 25.

Példa kereskedési ötlet az AMD részvényárfolyamához

Egy példa kereskedési ötlet az AMD részvény előrejelzéséhez a következő lehet:

Vásárold meg a részvényt 96,00 dollár feletti törésponton, figyelembe véve a jelenlegi piaci volatilitást.

Célozz valamivel a 134,00 dolláros elemzői célár alá.

A kockázatot tartsd alacsony szinten, legfeljebb a teljes számla 5%-án.

Idővonal = 1-6 hónap

Ha 10 AMD részvényt vásárolsz: A cél elérése esetén = 380,00 USD potenciális nyereség (134,00 USD - 96,00 USD * 10 részvény).



Fontos észben tartani, hogy a részvények árfolyama nem valószínű, hogy egyenes vonalban emelkedik, sőt, még sokkal tovább is csökkenhet, mielőtt emelkedne, különösen figyelembe véve a globális részvénypiacokon a közelmúltban bekövetkezett eladásokat.

Ezért ügyelj a jó kockázatkezelésre, amely a sikeres kereskedés egyik legfontosabb alapeleme. Mindig tudnod kell, hogy mennyit veszíthetsz egy kereskedésen és tisztában kell lenned a kereskedéssel járó kockázatokkal.

Egy másik szempont, amelyet figyelembe kell venni, a jutalék, mivel ezek beemészthetik a nyereséget. Az Admirals Invest.MT5 számlával részvényenként 0,02 dollártól vásárolhatsz amerikai részvényeket. Ez azt jelenti, hogy 10 darab AMD részvény vásárlása 0,20 dollár (0,02 dollár * 10 részvény) jutalékot eredményez.

Alacsony minimális tranzakciós díj 1 USD. Tehát a fenti példa kereskedési ötlet összességében mindössze 1 dollár jutalékot eredményezne!

Hogyan vásárolhatsz AMD részvényeket 4 lépésben

Az Admirals segítségével olyan vállalatok részvényeit vásárolhatod meg, mint az AMD, alacsony, részvényenkénti 0,02 dolláros jutalékkal és alacsony, mindössze 1 dolláros minimális jutalékkal az amerikai részvények esetében.

Nyiss számlát az Admiralsnál, hogy hozzáférj a Kereskedőtérhez. A webes platform megnyitásához kattints valamelyik élő számládon a Kereskedelem elemre. Keresd meg az AMD kifejezést a Market Watch ablak alján és húzd a szimbólumot a diagramra. Használd az egykattintásos kereskedési funkciót, add meg a kereskedés összegét, a stop losst és a profit szintjét.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 Web. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Másképp látod az AMD részvények árfolyamának mozgását?

Ne feledd, hogy minden elemzés és kereskedési ötlet a szerző személyes nézetén és tapasztalatán alapul.

Ha úgy gondolod, hogy nagyobb az esélye annak, hogy az AMD árfolyama lejjebb mozdul el, akkor CFD (különbözeti szerződések) kereskedési számláról is kereskedhetsz, amelyet az Admiralsnál ugyancsak megtalálsz.

A Trade.MT5 és Trade.MT4 számlák lehetővé teszik, hogy a részvények árfolyamának irányára CFD-k segítségével spekulálj.

Ez azt jelenti, hogy hosszú és short kereskedést folytathatsz, hogy potenciálisan profitálj az emelkedő és csökkenő részvényárakból. Tudj meg többet a CFD-kről ebben a Hogyan kereskedjünk CFD-kkel cikkben.

