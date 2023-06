Svéd korona kereskedés: Minden, amit érdemes tudnod

Június 22, 2023 22:22

Bizonyára sokan tudjuk, hogy Svédország fizetőeszköze a svéd korona. Lehet hogy a svéd korona (SEK) nem olyan népszerű, mint az euró vagy az angol font, ám Svédország jól ismert híres üzleteiről, mint például az IKEA, a H&M, a Volvo és a Saab.

Svédország és Dánia ahelyett, hogy csatlakozna az euróövezethez, megtartotta egyéni valutáját, mivel ez segít ellenőrizni monetáris politikájukat anélkül, hogy követniük kellene az Európai Központi Bank (EKB) irányelveit, bár azoknak összhangban kell lenniük az Európai Unió államadósságra vonatkozó iránymutatásaival.

Cikkünkben megosztunk néhány értékes információt a svéd koronával kapcsolatban, és segítünk eligazodni a devizapiacon kereskedési ismereteid bővítésével.

Svéd korona: Egy kicsi, de erős gazdaság pénzneme

Svédország lakossága mindössze 10,4 millió fő, de gazdasága globális szinten a 25., Európában pedig a 11. helyen áll. Svédország gazdasága rendkívül fejlett exportorientált gazdaság, amelyet a fa, a vízenergia és a vasérc segít. Svédország az egyik legjobban és légtechnikailag képzett munkaerővel rendelkezik. Számos jelentős vállalatot vonzott a világ minden tájáról, amelyek beépítették befektetési terveikbe, hogy kihasználják a benne rejlő hatalmas lehetőségeket.

A svéd korona a 11. legtöbbet forgalmazott deviza a világon a deviza- és tőzsdén kívüli (OTC) származékos piacokon a Triennial Central Bank Survey felmérése szerint. A svéd korona 1873-ban váltotta fel a riksdalert. A svéd korona árfolyama a Riksbank, a világ legrégebbi központi bankja, a harmadik legrégebbi, 1688-ban alapított bank monetáris politikájától függ. Megjegyzendő, a Riksdag of the Estates által létrehozott Riksbank teljesen független volt a király tekintélyétől, aki jelentős szerepet játszott a Riksbank jogelőd bankjának bezárásában a túlzott bankjegynyomtatás miatt.

A Riksbank monetáris politikája és a svéd korona

Az euró és a svéd korona (SEK-kr) átváltási grafikonjait áttekintve láthatjuk, hogy Svédország fizetőeszköze 4 éves csúcsot ért el a közös valutával szemben 2021. október 1-jén, 9,91 korona árfolyamon. Azóta azonban az euró erősödött és 2023. június 22-én 11,74 koronán forgott.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – EURSEK havi diagram. Dátumtartomány: 2018. január 1. – 2023. június 22. Készült: 2023. június 22. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

A svéd jegybank igazgatósága június 29-én ül össze, hogy döntsön a kamatokról. Egyes közgazdászok szerint a Riksbank 25 bázispontos emelést fog végrehajtani.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – EURSEK napi diagram. Dátumtartomány: 2023. március 22. – 2023. június 22. Készült: 2023. június 22. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója jövőbeli eredményeknek.

Megjegyzendő, hogy a testület áprilisban döntött a kamat 50 bázispontos emeléséről, miközben az ülés jegyzőkönyvéből kiderült, hogy a döntéshozók nem haboznának még szigorítani a monetáris politikát, ha az adatjelentések indokolnák ezt a lépést.

ING: A svéd korona valószínűleg sebezhető marad

Az ING devizaelemzői egy jelentésben azt sugallták, hogy a Riksbank lépései nem biztos, hogy elegendőek a korona támogatásához. „A szigorító üzenetküldés vitathatatlanul a Riksbank elsődleges eszköze volt a SEK támogatására, és nehéz észrevenni, hogy ez a narratíva újra bekövetkezik júniusban, különösen, ha az infláció továbbra is a megfelelő irányba halad. Amint azt maga Floden is elismerte nemrég, a Riksbank erősebb valutát akarhat, de nem sokat tehet. A SEK további gyengesége közelebb lökheti a Riksbankot a devizabeavatkozás megfontolásához, de többször is hangsúlyoztuk, hogy a fenyegető beavatkozás valószínűbbnek tűnik számunkra, mint annak tényleges bevetése, tekintettel a tartalékok tekintetében viszonylag alacsony munícióra” – áll a május 18-ai közleményben.

A holland bank közgazdászai a közelgő igazgatótanácsi ülést kommentálva azt mondták, hogy az ülés utáni nyilatkozat nyitva hagyhatja az ajtót további kamatemelések előtt. „Miután áprilisban 50 bázisponttal megemelték a kamatot, a svéd Riksbank június 29-én valószínűleg 25 bázispontra csökkenti az ütemet. Az e havi ülésen esedékes új előrejelzések miatt kérdés, hogy a döntéshozók megpróbálják-e a kamatciklusuk csúcsát elérni vagy az őszi újabb emelések felé orientálódnak. Bár azt gyanítjuk, hogy a bank nem nyilatkozik annyira határozottan a szeptemberi emelésről, mint azt áprilisban tette, az újonnan kiadott kamat előrejelzés valószínűleg nyitva tartja a kaput egy újabb lépés előtt, ha szükséges.”

Swedbank: A korona hosszú távon erősödni kezdhet

Tõnu Mertsina, a Swedbank vezető közgazdásza az észt ERR hírportálnak nyilatkozva elmondta, hogy bár a korona árfolyama rekordmélységre esett az euróval szemben, hosszú távon felfutást jósol.

Mertsina elmondta, hogy a korona versenytársaival szembeni értéke a svéd gazdaság állapotától és a Riksbank monetáris politikájának végrehajtási módjától függ, hozzátéve, hogy a kamatok emelkedése jelentős veszélyeket jelent a svéd gazdaságra, és a befektetők óvatosságára nézve.

Svéd korona kereskedés és kockázatkezelés a megfelelő eszközökkel

Lehet, hogy a svéd korona nem az egyik legnépszerűbb deviza a globális piacokon, de egyes kereskedők portfólió diverzifikációs lehetőségként használhatják. A svéd korona nem kerül a pénzügyi hírek címlapjára, így a kereskedőknek alaposabb kutatást kellene végezniük, ha be akarják vonni a svéd devizát stratégiájukba.

A svéd korona népszerűségétől függetlenül a deviza kereskedés kockázattal jár. Előfordulhat, hogy a kezdő kereskedők nem rendelkeznek kellő készségekkel vagy tapasztalattal egy olyan stratégia kialakításához, amely minimalizálná a veszteségeket, ha a piacok kedvezőtlen irányba mozdulnának. A kezdő kereskedők ezért még jobban ki vannak téve annak a veszélynek, hogy elveszítsék tőkéjüket a kereskedés során.

A kockázatkezelési eszközökkel csökkenthető a kockázat, a szorongás és a stressz. Az online brókerek oktatási webináriumokat, cikkeket és e-könyveket kínálnak, amelyekhez a kezdő kereskedők hozzáférhetnek és kiaknázhatják a tapasztalt szakemberek tudását. A kockázatkezelési eszközök helyes használata lehetővé teszi a kezdő kereskedők számára, hogy létrehozzák saját kereskedési tervüket, amely összhangban áll pénzügyi céljaikkal.

Ez a cikk nem tartalmaz befektetési és kereskedési tanácsokat, ajánlásokat vagy felhívást pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen befektetési és kereskedési elemzések a pénzügyi eszközök jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményére vonatkozóan nem megbízható mutatók, mivel a piaci körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen kereskedési vagy befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi szakértőtől, hogy megértsd a kereskedéssel és a befektetéssel járó kockázatokat.