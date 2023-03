Kávé kereskedés: Minden, amit tudnod érdemes

Március 22, 2023 18:55

Amikor reggel bekapcsolod a kávéfőzőt, és a forró ital illata felébreszt, biztosan nem a kávé kereskedés jut először eszedbe. A kávé azonban nem csak az ivásról szól. A kávékereskedelem a mezőgazdasági árukereskedelem jelentős részét képezi. Egyre többen fogyasztanak kávét mindennapi rutinjuk során, így nő a kereslet.

Cikkünkben néhány érdekes információt osztunk meg a kávéról, mint árucikkről és a kávé kereskedésről.

Kávé: A világ második legtöbbet forgalmazott áruja

A mindennapi kávéitalunk pörkölt babkávéból készül, de ezt valószínűleg már tudod. Valószínűleg nem tudod azonban azt, hogy a történelemkutatók szerint az első emberek, akik hasonló módon ittak kávét, valamikor az 1400-as években jemeniek voltak. A szemes kávét Etiópiából, Szomálián keresztül importálták. A kávéfogyasztás nagyon gyorsan népszerűvé vált a Közel-Keleten és Afrikában, mielőtt az első európaiak kipróbálhatták volna.

A kávé a 20. században vált globális árucikké, mivel világszerte megnőtt a kereslet iránta. Felmérések szerint évente közel ezermilliárd csésze kávé kerül elfogyasztásra. A Coffee Arabica és a Coffee Robusta a két leginkább termesztett kávébab típus.

Az arabica kávé legnagyobb termelője Brazília, míg a robusta kávé legnagyobb termelője Vietnam.

Arabica kávé: Amit érdemes tudnod

Az arabica kávét a Coffea Arabica növény magjából készítik, amely akár 9-12 méter magasra is megnő. A növény magasan fekvő területeken nő, és erős napsütéses időszakokra, valamint sok esőre van szüksége ahhoz, hogy gyümölcsöt fejlesszen. A kiváló minőségű bab olyan növényekből származik, amelyek nagy magasságban nőnek olyan területeken, mint Kolumbia és Közép-Amerika egyes régiói. Ezeken a területeken a kávé lassabban növekszik, és több időbe telik a kifejlődése, ami lehetővé teszi, hogy sűrűbbé váljon, és egyedi ízű legyen.

A világszerte elfogyasztott kávé nagy részét az arabica teszi ki. Az arabica babonként 1-1,5% koffeint tartalmaz.

Robusta kávé: Amit érdemes tudnod

A robusta Közép- és a Szaharától délre fekvő Afrikából származik, és a 19. század utolsó éveiben fedezték fel. A robusta a világszerte elfogyasztott kávé körülbelül 30%-át teszi ki.

A robusta növények termőképessége magas, így a gazdáknak csak egy kis földterületre van szükségük ahhoz, hogy jól meg tudjanak élni, miközben védik a környezetet. A robusta babonként 2-3% koffeint tartalmaz, ami lehetővé teszi, hogy ellenálljon a rovarok vagy a poloskák támadásainak.

Arabica és robusta kávé áringadozások

A kezdő kereskedőknek tudniuk kell, hogy az Arabica árak amerikai cent/lb, míg a Robusta árak USD/tonna egységben vannak feltüntetve. A kávétermelő országok időjárási viszonyai, geopolitikai események és árfolyamok hatással lehetnek a kávéárakra.

A Coffee Arabica ára 2019-ben és 2020-ban több éves mélypontot ért el, amikor azonnali ára 0,95 dollár alatt volt. 2021-ben a brazíliai fagy és Kolumbiában a túlzott esőzések megterhelték a kávékínálatot, ami magasabb árakhoz vezetett.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – Arabica havi diagram. Dátumtartomány: 2018. február 1. – 2023. március 23. Készült: 2023. március 23. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – Robusta havi diagram. Dátumtartomány: 2018. február 1. – 2023. március 23. Készült: 2023. március 23. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Az Arabica és a Robusta ára január 11-én több hetes mélypontra esett. A következő 20 nap során azonban emelkedésnek indultak az árfolyamok, amint az az alábbi napi grafikonokon látható. Az Arabica kávé ára idén február 22-én 4 hónapos csúcsot ért el.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – Arabica napi diagram. Dátumtartomány: 2022. október 26. – 2023. március 23. Készült: 2023. március 23. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – Robusta napi diagram. Dátumtartomány: 2022. október 28. – 2023. március 23. Készült: 2023. március 23. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

A brazil kávéexport visszaesett februárban

A Reuters jelentése szerint a kormányzati adatok azt mutatják, hogy februárban a brazil kávéeladások 44,3%-kal csökkentek. A médiában megjelent jelentések megjegyzik, hogy a gazdálkodók a megnövekedett termesztési költségek miatt visszatartják a szállítást. A Broker HedgePoint Brazília 2023/24-es arabica kávétermelésére vonatkozó előrejelzését 45,4 millióról 42,3 millió zacskóra csökkentette.

A Brazil Kávéexportőrök Tanácsa (Cecafé) közleményében megjegyezte, hogy „annak ellenére, hogy az arabica kávé ára a közelmúltban fellendült a New York-i KCc2-ben, a jelenlegi nemzetközi árfolyamok alacsonyabbak, mint Brazíliában, ami arra készteti a kávétermesztőket, hogy helyben értékesítenek, vagy egyáltalán nem értékesítenek." A Tanács azt is felvetette, hogy az exportvolumeneket a Robusta kávé iránti kereslet növekedése is befolyásolta a hazai piacon, hozzátéve, hogy „ez a helyzet várhatóan június-július környékéig folytatódik, amikor is megérkezik az új (brazil) termés a piacra."

Februárban nőtt a kolumbiai kávétermelés, csökkent az export

A Kolumbiai Kávétermelők Országos Szövetsége bejelentette, hogy az elhúzódó La Nina esemény után a februári regisztrált kávétermelés 10%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ugyanez a jelentés ugyanakkor megjegyezte, hogy a kávéexport éves alapon 6%-kal esett vissza az év második hónapjában.

Vietnám kávéexportja csökkent februárban

A Vietnami Vámügyi Főosztály márciusi jelentése szerint az ország februári kávéexportja éves alapon 34,2%-kal, 122 833 tonnára csökkent. Ugyanezen jelentés szerint a január-februári teljes kávéexport éves alapon 14,7%-kal, 283 339 tonnára esett vissza.

Kenya új szabályozást vezet be a kávékereskedelemre vonatkozóan

Kenya a világ egyik legnagyobb kávétermelő országa. Tavaly Kenya 34 500 tonna kávét állított elő, a szövetkezetek 15 000 tonnát, míg a birtokok 11 000 tonnát.

Az új szabályozás értelmében a Tőkepiaci Hatóság (CMA) lett az a kormányzati szerv, amely jogilag fel lett hatalmazva a Nairobi Kávétőzsde kávékereskedelmének felügyeletére és szabályozására.

Ez azonban egy olyan időszakban történik, amikor a kávétermelés helyi szinten az 1990-es 129 000 metrikus tonnáról a 2022-es mélypontra, 34 000 tonnára csökken a magas költségek, a késedelmes fizetések és az alacsony piaci árak miatt. A National Coffee Cooperative Union (NACCU) képviselői azt sugallják, hogy „a lépés józanságot és tisztességes kereskedési gyakorlatot fog eredményezni és megszünteti majd az összejátszást az aukción”.

Kockázatkezelés a kávé kereskedés során

Mint minden kereskedés, a kávé kereskedés is kockázattal jár. A kezdő kereskedők még nagyobb kockázattal szembesülnek, mivel nem rendelkeznek a szükséges tapasztalattal ahhoz, hogy meghatározzák a megfelelő cselekvési irányt, amely minimalizálhatja a tőke elvesztését. A nehezen megkeresett pénz elvesztése stresszt okozhat, és hatással lehet pénzügyi terveinkre.

Van mód a kereskedési hiba lehetőségének csökkentésére? A válasz igen. Oktatási forrásokkal és kockázatkezelési eszközökkel minimalizálhatjuk kereskedési hibáinkat. Bár a tapasztalat olyasvalami, amit az ember idővel szerez, számtalan oktatási forrás áll rendelkezésünkre. A brókerek oktatási anyagok széles skáláját kínálják, például webináriumokat, szemináriumokat és szakértők által írt cikkeket. Ha kezdő kereskedő vagy, érdemes megvizsgálnod, milyen lehetőségek állnak rendelkezésedre kereskedési ismereteid bővítéséhez.

A kockázatkezelés könnyebbé válik, ha tudod, hogyan használd a kockázatkezelési eszközöket. A tapasztalt kereskedők által készített oktatóanyagok bemutatják a kockázatkezelés alapjait. Ha nem érzed magad elég magabiztosnak, tesztelheted a kockázatkezelési eszközöket, például a stop loss megbízásokat demo számlán reális piaci környezetben pénzeszközeid kockáztatása nélkül. A tudás a siker kulcsa minden kereskedő számára.

Nem szeretnél lemaradni a legfrissebb hírekről? Vedd fel könyvjelzőid közé az Admirals gazdasági naptárát, így sosem maradsz le a piacokat mozgató gazdasági eseményekről. Csatlakozz ingyenes webináriumainkra, gyarapítsd tudásodat a pénzügyi piacok működéséről, tájókozódj a legfrissebb piacokat mozgató gazdasági hírekről, teszteld kereskedési és befektetési stratégiáidat kockázatmentes demo számlán!

Nyiss demo számlát Kereskedj virtuális környezetben Nyiss demo számlát

Ez a cikk nem tartalmaz befektetési és kereskedési tanácsokat, ajánlásokat vagy felhívást pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen befektetési és kereskedési elemzések a pénzügyi eszközök jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményére vonatkozóan nem megbízható mutatók, mivel a piaci körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen kereskedési vagy befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi szakértőtől, hogy megértsd a kereskedéssel és a befektetéssel járó kockázatokat.