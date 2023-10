A japán jen és a beavatkozás

Október 06, 2023 13:08

Ha kíváncsi vagy a pénzügyi hírekre, valószínűleg október 4-én olvashattál arról, hogy egyes piaci elemzők a japán jen erősödését segítő esetleges japán kormányzati beavatkozásra gyanakodtak. Az ilyen nagy gazdaságokhoz kapcsolódó devizapiaci beavatkozások nem szokásosak és semmiképpen sem olyan esemény, amelyet a pénzügyi média kihagyhatna.

Mi történt és miért? Olvasd el cikkünket, ha többet szeretnél megtudni a japán jennel kapcsolatos devizapiaci intervenciók történetéről és azok okairól. Ezenkívül szeretnénk megjegyezni, hogy a múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Japán nem hajlandó információkat nyilvánosságra hozni a devizapiaci beavatkozással kapcsolatban

Október 3-án a japán jen tovább gyengült, enyhén 150,00 JPY felett forgott az amerikai dollárral szemben, ami az elmúlt 12 hónap legalacsonyabb szintje. A japán deviza azonban a következő tőzsdenapon közel 2%-os erősödéssel reagált és 147,30 JPY-ra ugrott az USDJPY árfolyam.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – USDJPY napi diagram.

Dátumtartomány: 2023. június 28. – 2023. október 5. Készült: 2023. október 5. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

A jen gyors fellendülése miatt sok devizaelemző úgy véli, hogy az ország pénzügyminisztériuma szerepet játszott a devizapiaci beavatkozásban a deviza értékének növelésében. Az UBS elemzői a Reuters újságíróinak nyilatkozva azt mondták, hogy „ez a lépésük tökéletesen összhangban lenne a legfelsőbb tisztviselők legutóbbi figyelmeztetéseivel és a múltbeli magatartással. Előfordulhat, hogy a hatóságok nem tudják azonnal megfordítani a devizapiaci trendet. A piacra való belépés azonban erős jelzést ad és segít időt nyerni, ammeddig más dolgok a helyükre kerülnek, amelyek az idő múlásával hozzájárulhatnak a pozíció feloldásához.”

Amikor a pénzügyi riporterek megkérdezték Shunichi Suzuki japán pénzügyminisztert, hogy történt-e beavatkozás, azt mondta, hogy nem akar „nyilatkozni azzal kapcsolatban, hogy Japán beavatkozott-e a devizapiacon”. Suzuki hangsúlyozta, hogy nem kívánatosak a gyors mozgások a devizapiacon, hozzátéve, hogy fontos a stabilitás. A japán pénzügyminiszter nem zárt ki semmilyen lehetőséget a túlzott lépésekkel szemben és megismételte, hogy a valutaárfolyamokat a piacnak kell meghatároznia.

Megjegyzendő, hogy a Suzuki megemlítette, hogy „csak olyan lépéseket tettünk, amelyeket az amerikai hatóságok megértenek”. Néhány nappal ezelőtt az Egyesült Államok pénzügyminisztere és Janet Yellen volt Fed elnök azt mondta, hogy az Egyesült Államok jóváhagyása Japán devizapiaci beavatkozásaira a helyzet részleteitől függ.

A japán jen és a beavatkozás története

Ha valóban történne beavatkozás a devizapiacon, nem ez lenne az első eset Japán történetében. Azonban ez sem rutin taktika. Az ázsiai pénzügyi válság idején (1997-1998) Japán közvetlenül avatkozott be a devizapiacon a jen támogatására, amikor az amerikai dollár és a japán valuta árfolyama 1998 augusztusában elérte a 148,00 JPY-t.

Több mint egy évtizeddel később, 2011-ben a japán kormány és a Bank of Japan sietett eladni a japán jent a devizapiacokon, mivel a deviza túlságosan erősödött amerikai társával szemben, 82,87 JPY-n forgott.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – USDJPY havi diagram.

Dátumtartomány: 2017. november 1. – 2023. október 5. Készült: 2023. október 5. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövbeli eredményeknek.

2022. szeptember elején (szeptember 7-én) Japán kormánya és a jegybank aggodalmának adott hangot a jennek a devizapiaci „gyors, egyoldalú” mozgások miatti gyengülése miatt. Két héttel később a BoJ fenntartotta döntését. Az ultraalacsony kamatlábak új beavatkozást eredményeztek a jen értékének az elfogadott szintek közelében tartása érdekében, ez azonban nem volt elég, mivel októberben az USDJPY pár 151,94-en, az elmúlt 32 év legalacsonyabb szintjén forgott.

Miért avatkoznának be a japán hatóságok a devizapiacon?

Nem titok, hogy a globális pénzügyi piacot érintette a világ nagy jegybankjai által végrehajtott monetáris politikák szigorítása. A Federal Reserve élen járt azzal, hogy hitelfelvételi költségeit évtizedek óta nem látott szintre emelte, a Bank of England és az Európai Központi Bank követte példáját.

A Fed politikája megerősítette az amerikai dollárt fő versenytársaival szemben. Míg a közgazdászok szerint a kamatemelések szüneteltetése jövőre kamatcsökkentéshez vezethet, a munkaerőpiacról és a maginflációról származó adatok azt mutatják, hogy az amerikai jegybank az eredetileg vártnál tovább tarthatja a kamatokat ezen a magas szinten.

Éppen ellenkezőleg, a Bank of Japan (BoJ) továbbra is laza monetáris politikát folytat a korábbi éveknek megfelelően, miközben az infláció továbbra is alacsony, de meghaladja a BoJ 2%-os célját a többi nagy gazdasághoz képest. A dollár ereje és a jen gyengülése azonban panaszra késztette a japán vállalatokat és a fogyasztókat, mivel a cégek gyártósoraikat a tengerentúlra helyezték át és az áruimport költségei megemelkedtek.

A japán jen támogatása költséges döntés. A Reuters jelentése szerint Japán 1300 milliárd dollár devizatartalékot tart fenn. A jen erősítése a tartalék egy részének elköltését igényelné, ami a következő kérdéshez vezethet: Mennyit lenne hajlandó Japán költeni valutájának támogatására?

Kockázatkezelés a japán jen kereskedés során

A kereskedés megkezdésekor nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a kereskedés kockázattal jár. A kezdő kereskedők valószínűleg nem rendelkeznek a szükséges háttérrel és ismeretekkel ahhoz, hogy megítéljék a megfelelő cselekvési irányt a kereskedés során.

A kereskedés működésének tanulmányozása és a megfelelő kockázatkezelési eszközökhöz való hozzáférés jó kiindulópont lehet a kezdő kereskedők számára. A brókerek oktatási anyagok széles skáláját kínálják, mint például e-könyvek, útmutatók és webináiumok, így a kezdő kereskedők mélyebbre áshatnak a kereskedés témakörében és választ kaphatnak kérdéseikre.

Ha a kockázatkezelési eszközökről van szó, kétségtelen, hogy a kezdő kereskedőknek be kell építeniük ezeket kereskedési stratégiáikba. Ezeknek az eszközöknek köszönhetően korlátokat állíthatunk be, így minimalizálhatjuk veszteségeinket. A kockázatkezelési eszközök működésének tanulmányozása elengedhetetlen minden kezdő számára, mivel ezek az eszközök megvédhetik pénzeszközeinket és megszabadíthatnak a túlzott stressztől.

Nem szeretnél lemaradni a legfrissebb hírekről? Vedd fel könyvjelzőid közé az Admirals gazdasági naptárát, így sosem maradsz le a piacokat mozgató gazdasági eseményekről. Gyarapítsd tudásodat a pénzügyi piacok működéséről és teszteld kereskedési stratégiáidat ingyenes demo számlán!

Nyiss demo számlát Kereskedj virtuális környezetben Nyiss demo számlát

Ez a cikk nem tartalmaz befektetési és kereskedési tanácsokat, ajánlásokat vagy felhívást pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen befektetési és kereskedési elemzések a pénzügyi eszközök jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményére vonatkozóan nem megbízható mutatók, mivel a piaci körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen kereskedési vagy befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi szakértőtől, hogy megértsd a kereskedéssel és a befektetéssel járó kockázatokat.