Nyilvános tőzsdei kibocsátás (IPO): Mit érdemes tudni?

Szeptember 01, 2023 11:30

Ha az elmúlt hetekben figyelted a híreket, akkor biztosan hallottál az Arm nevű chiptervező közelgő IPO-járól. De mi az az IPO? Miért jelentős egy vállalat életében a tőzsdére lépés?

Mi az az IPO?

A nyilvános tőzsdei kibocsátás (initial public offering – IPO) egy olyan folyamat, amelynek során egy magántársaság új részvényeket bocsát ki nyilvános eladásra és ezáltal nyilvános társasággá válik.

A tőzsdére lépést követően a vállalat részvényeit bevezetik egy tőzsdére, például a londoni tőzsdére vagy a New York-i tőzsdére, ahol a vevők és az eladók között a kereskedési nap folyamán a részvények cserélhetők.

Bár hagyományosan ez volt a tőzsdére lépés legnépszerűbb útvonala, nem ez az egyetlen elérhető módszer. Más módszerek közé tartozik a tőzsdére lépés egy speciális célú akvizíciós társaság (SPAC) vagy közvetlen tőzsdei bevezetés útján, amelyek mindegyike egyre nagyobb népszerűségnek örvend az elmúlt években.

Miért érdemes nyilvánossá válni IPO-n keresztül?

A tőzsdére lépés fő előnye és oka a pénz. Új részvények kibocsátásával és nyilvános eladásával egy vállalat jelentős mennyiségű tőkét tud felhalmozni, amelyet aztán a jövőbeni növekedés ösztönzésére, adósságtörlesztésre vagy új projekt finanszírozására fordíthat. A nyilvánossá válás azt is lehetővé teszi a társaság számára, hogy a jövőben további tőkét vonjon be egy másodlagos felajánlás révén.

Ezen túlmenően, az IPO-kat gyakran jelentős mennyiségű nyilvánosság övezi – például a közelgő Arm IPO –, amely segíthet növelni egy vállalat ismertségét, népszerűsíteni termékeiket és potenciálisan növelni piaci részesedésüket.

A tőzsdén jegyzett társasággá válás likviditást biztosít a meglévő részvényesek számára is, akik lehetőséget kapnak részvényeik nyilvános piacon történő eladására, ami azonban nem lehetséges, amíg a társaság zártkörű.

Hogyan működik az IPO folyamat?

A tőzsdére lépéshez egy vállalatnak egy biztosító szolgáltatásait kell igénybe vennie, általában egy befektetési bankét, amely az IPO folyamat nagy részét vezeti és jelentős díjat számít fel szolgáltatásáért, amely akár az összes tőke 7%-át is elérheti.

A jegyző segít a tőzsdére lépő társaságnak eldönteni, hogy hány új részvényt adjon ki és értékelni fogja a társaságot, hogy megállapítsa mekkora legyen az IPO árfolyama. Feladata továbbá az IPO nyilvánosságra hozatala, a potenciális intézményi befektetők érdeklődésének felkeltése és végső soron a részvények eladása. Az IPO az első lehetőség, amelyet nem magánbefektetők kapnak, hogy befektessenek a vállalatba, az úgynevezett elsődleges piacon.

Az IPO befektetés lehetősége azonban legtöbbször intézményi befektetőkre, egyéb befektetési bankokra, fedezeti alapokra és magas rangú befektető ügyfelekre korlátozódik. A lakossági kereskedők és befektetők többségének ehelyett az IPO-ig kell várnia, hogy részvényeket vásárolhasson az úgynevezett másodlagos piacon.

Ahogy a kifejezés is sugallja, az aláíró hatalmas kockázatot is vállal a vállalat nevében azzal, hogy kötelezettséget vállal minden olyan részvény megvásárlására, amelyet az IPO során nem adnak el más befektetőknek. Ez arra ösztönzi a biztosítót, hogy alulárazza a részvényeket, ami történelmileg áremelkedéshez vezet a kereskedés kezdetén az IPO napján. Ezt néha „IPO pop”-nak is nevezik.

Miért nagy a felhajtás az Arm körül?

Az IPO-k gyakran meglehetősen nagy sajtóvisszhangot kapnak, különösen az olyan nagy pénzű IPO-k, mint az Arm, amelyet az anyavállalat, a SoftBank úgy tűnik, körülbelül 64 milliárd dollárra értékel. Az Arm azonban különösen nagy figyelmet keltett, mivel IPO-ja egy kis szünet után érkezik piacon.

A 2021-es „tőzsdei bevezetés évét” követően, amely rekordév volt, amikor a világon összesen 2682 IPO összesen 608 milliárd dollárt hozott össze, az IPO piaca 2022-ben jelentősen lelassult. Súlyos gazdasági ellenszél, globális bizonytalanság és a befektetői étvágy hiánya hozzájárult ahhoz, hogy a 2022-ben indított IPO-k száma meredeken 1154-re csökkent. Közöttük ezek az IPO-k viszonylag szerény, 173 milliárd dollárt gyűjtöttek össze.

Konkrétan az Egyesült Államokban, ahol az Armot a Nasdaq tőzsdén jegyzik, 2022-ben mindössze 93 IPO valósult meg, összesen 24 milliárd dollár bevétellel. Ez csökkenést jelent az előző évi 1115 IPO-hoz képest, amely összesen 346 milliárd dollárt hozott.

Bár még nem biztos, hogy az Arm IPO mekkora bevételt hoz, ha a SoftBank értékelése pontos, az Arm a legértékesebb vállalat lesz, amelyetaz elmúlt két évben tőzsdére bocsátottak az Egyesült Államokban, amikor a Rivian Automotive 70 milliárd dolláris kezdeti piaci kapitalizációval a piacra került.

Következésképpen más magáncégek, amelyek maguk is tőzsdei bevezetést kívánnak indítani, valószínűleg figyelemmel kísérik az eseményeket. Ha a tőzsdei bevezetés sikeres lesz, az Arm beindíthatja az Egyesült Államok szegényes IPO piacát.

Mit várhatunk az Arm IPO-tól?

A SoftBank abban reménykedik, hogy ez az IPO sikeresebb lesz, mint a WeWork korábbi kísérlete, ami egy befektetési kudarc és milliárdokba került. Miután 2019-ben nem sikerült sikeresen elindítani az IPO-t, a WeWork végül 2021-ben egy SPAC-on keresztül a tőzsdére került.

A WeWork első kereskedési napja végén piaci kapitalizációja 9 milliárd dollár körül volt. Ma ez kevesebb, mint 100 millió dollár és állítólag közel áll a csődeljáráshoz. A SoftBank összesen több mint 10 milliárd dollárt fektetett be a WeWorkben meglévő 46%-os részesedéséért.

Térjünk azonban vissza az Armra. Az egyesült királyságbeli székhelyű cég fő bevételi forrása az IP licencekből származik. A saját chipek gyártásával és értékesítésével szemben az Arm százalékos díjat számít fel a chipgyártóknak a chiptervek használatáért.

Ezek a dizájnok szinte minden okostelefonban megtalálhatók a bolygón, ezen a piacon több mint 99%-os részesedéssel rendelkeznek. Hihetetlen, igen. Ha azonban egy cég a piacának 99%-át birtokolja, hová jut onnan? Az ilyen dominancia miatt az Arm erősen ki van téve az okostelefonok piacán belüli ingadozásoknak, ahol az elmúlt hónapokban az eladások visszaestek.

Ezenkívül a potenciális befektetőket állítólag aggasztja az Arm Kínának való kitettsége, amely egy olyan régió, amelytől bevételeinek körülbelül 25%-a függ. Egy olyan időszakban, amikor Peking és Washington kapcsolata látszólag megromlik és Washington megkezdte az amerikai chipgyártók kínai működésének korlátozását, ez a Kínától való függés elriaszthatja a befektetőket.

Következésképpen azoknak, akik fontolgatják, hogy befektessenek az Armba az IPO után, érdemes óvatosan megközelíteniük ezt a befektetést. Lehet, hogy érdemes lenne megvárni, hogyan reagál a piac az első, majdnem két éve nagysikerű amerikai IPO-ra.

Nem szeretnél lemaradni a legfrissebb hírekről? Vedd fel könyvjelzőid közé az Admirals gazdasági naptárát, így sosem maradsz le a piacokat mozgató gazdasági eseményekről. Gyarapítsd tudásodat a pénzügyi piacok működéséről, tájókozódj a legfrissebb piacokat mozgató gazdasági hírekről, csatlakozz ingyenes webináriumainkra!

Ez a cikk nem tartalmaz befektetési és kereskedési tanácsokat, ajánlásokat vagy felhívást pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen befektetési és kereskedési elemzések a pénzügyi eszközök jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményére vonatkozóan nem megbízható mutatók, mivel a piaci körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen kereskedési vagy befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi szakértőtől, hogy megértsd a kereskedéssel és a befektetéssel járó kockázatokat.