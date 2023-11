Angol font kereskedés a recessziós félelmek közepette

November 06, 2023 15:10

A brit font értéke más jelentős valutákkal, például az amerikai dollárral és az euróval szemben gyengült, mivel a brit gazdaság magas inflációs adatokkal és a Bank of England (BoE) szigorú monetáris politikájának hatásaival néz szembe.

November 2-án a BoE Monetáris Politikai Bizottsága (MPC) bejelentette, hogy felfüggeszti a hitelfelvételi költségek emelését, mivel a gazdasági növekedési előrejelzés szerint 2024-ben recesszió várható.

Lássuk, mit prognosztizálnak az elemzők az Egyesült Királyság gazdaságával és az angol font kereskedéssel kapcsolatban a recessziós félelmek közepette.

A BoE kamatlábai valószínűleg hosszabb ideig magasak maradnak

A BoE kormányzója, Andrew Bailey az ülés utáni beszédében elmondta, hogy az MPC úgy döntött, hogy felfüggeszti a kamatlábak emelését, amit a közgazdászok jelentős része már előre jelzett. A BoE második egymást követő alkalommal nem változtatta a kamatlábakat és a 2008-as pénzügyi válság óta a legmagasabb szinten tartja a hitelfelvételi költségeket.

Bár a BoE döntése nem lepte meg a pénzügyi piacokat, az ülés utáni jelentés egy másik eleme volt, amely felkeltette a piaci elemzők figyelmét. A gazdasági növekedési előrejelzés szerint nagyobb az esélye annak, hogy jövőre recesszió érheti az Egyesült Királyság gazdaságát.

A BoE GDP növekedési előrejelzése azt sugallta, hogy a növekedési ráta 2024-ben kiegyenlítődhet, és a tavaszi választások után kezdődő recesszió valószínűsége 50-50.

Andrew Bailey a BoE monetáris politikáját kommentálva megjegyezte: „Túl korai még kamatcsökkentéseken gondolkodni. A magasabb kamatok működnek, az infláció pedig csökken. Látnunk kell azonban, hogy az infláció tovább csökken egészen a 2%-os célunkig. A kamatlábakat ebben a hónapban nem változtattuk, de szorosan figyelni fogjuk, hogy szükség van-e további kamatemelésekre. Nem szabad túl sokáig korlátozni a monetáris politikát. Szem előtt kell tartanunk a kockázatok egyensúlyát a túl kevés és a túl sok cselekvés között.”

Mit prognosztizálnak az elemzők az Egyesült Királyság gazdaságával és az angol fonttal kapcsolatban?

Az ING elemzői úgy vélik, hogy a magasabb kamatlábak egyre inkább visszafoghatják az Egyesült Királyság tevékenységét. A november 3-án közzétett jelentésben megjegyezték: „A Bank of England kamatemelési ciklusa szinte biztosan lezárult és a hangsúly most a kamatcsökkentésekre helyeződik át. A politikai döntéshozók határozottan állítják, hogy ez még messze van és ezt a nézetet a piacok elfogadták. Noha ezen a nyáron az Egyesült Királyság kamatlábait tekintve jelentős átárazódást tapasztaltunk, a befektetők továbbra is arra számítanak, hogy a banki kamat a következő három évben a 4%-nál magasabb lesz.”

A TD Securities közgazdászai azt nyilatkozták, hogy a BoE a brit fontot támogatta „szigorító” álláspontjával, hozzátéve, hogy „a piaci várakozásokat tekintve a jövő évi csökkentésekkel kapcsolatban, úgy tűnik, még mindig több az optimizmus a brit gazdaságot illetően az euróövezethez képest. Ennek megfelelően némi EURGBP növekedést látunk, mivel a piacok folyamatosan mérsékelték az Egyesült Királysággal szembeni szigorító várakozásokat. Szeretjük az alacsonyabb GBP-t az olyan valutákkal szemben, mint az AUD és az NZD, ahol a növekedési infláció nem tűnik olyan szelídnek és ahol némi felzárkózás várható.”

A Danske Bank közgazdászai várakozásaiknak megfelelőnek találták a BoE döntését. Az EURGBP párral kapcsolatban azt írták, hogy „a relatív kamatlábakat továbbra is mérsékelten pozitívnak látjuk az EURGBP esetében és 2024-re további csökkentésekre lehet lehetőség. Továbbra is az euróövezet és az Egyesült Királyság teljesítményére számítunk, hogy a gazdaság releváns hajtóerő legyen. Célunk az EURGBP szerény, 0,89-re történő emelése 2024-re.”

A MUFG elemzői közzétettek egy jelentést, amelyben megismételték, hogy „a Fed és a BoE frissített politikai üzenetei véleményünk szerint hasonlóak voltak, jelezve, hogy valószínűbb, hogy nem lesz szükség további emelésre, de ez nem teljesen kizárt. A fejlemények alátámasztják a font további gyengülését. A brit kamatpiac jelenleg körülbelül 55 bázispontos csökkentést áraz a jövő év végére. Továbbra is arra számítunk, hogy a BoE a jelenlegi kamatszintnél több csökkentést hajt végre jövőre.”

A Commerzbank devizaelemzői úgy vélik, hogy az angol font átmeneti fellendülésére lehet lehetőség. A kereskedőknek írt feljegyzésükben megemlítették, hogy „A BoE kormányzója, Andrew Bailey a sajtótájékoztatón többször is hangsúlyozta, hogy az árstabilitás a BoE megbízatása, nem pedig például a recesszió megakadályozása. Ráadásul korai volt a kamatcsökkentésen gondolkodni. Úgy tűnik, a piac ezt érti. Kérdés, hogy a BoE is ragaszkodik-e ezekhez a megjegyzésekhez, ha az infláció makacsabbnak bizonyul. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy a piac elégedett és a sterlingnek lehetősége van átmeneti fellendülésre.”

Kockázatkezelés az angol font kereskedés során

A brit font a világ egyik legtöbbet forgalmazott devizája. Az angol fontot tartalmazó devizapárok, például a GBPUSD és a GBPEUR a legnépszerűbbek a kereskedők körében. Ezek a párok élvezik a média nyilvánosságát, mivel sok kereskedő hajlamos felvenni őket portfóliójába, így bőséges információ áll rendelkezésünkre.

A kezdő kereskedők kedvet kaphatnak ahhoz, hogy az angol font párokat hozzáadják portfóliójukhoz, amikor elindulnak kereskedési útjukon. Az angol font kereskedés azonban olyan kockázatokat rejt magában, amelyek rossz döntések meghozatala esetén tőként elvesztését eredményezheti. Fontos, hogy a kezdő kereskedők a kereskedéssel kapcsolatos ismereteiket webináriumok és más hasonló oktatóvideók megtekintésével, cikkek és útmutatók elolvasásával gyarapítsák. Az oktatási anyagok segíthetik a kezdő kereskedőket stratégiájuk kialakításában.

A népszerű kereskedési platformokon elérhető kockázatkezelési eszközök használatának elsajátítása is rendkívül fontos. A kockázatkezelési eszközök használatával a kezdő kereskedőknek lehetőségük van stratégiájuk felépítésére, miközben csökkentik annak valószínűségét, hogy jelentős összegeket veszítsenek el, ha a piaci trendek ellenük fordulnának. Kereskedési ismereteink bővítésével kevesebb stressz és szorongás mellett élvezhetjük a kereskedési élményt.

