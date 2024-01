Reflektorfényben a kamatdöntések és a kínai ösztönző csomag

Január 23, 2024 14:37

A héten ismét napirendre kerültek a fontosabb jegybanki kamatdöntések. Kedd reggel a Bank of Japan (BoJ) a vártnak megfelelően nem változtatta hitelfelvételi költségeit. Miután a BoJ és a People's Bank of China (PBoC) hétfőn nem változtattak a kamatlábakon, a Bank of Canada a tervek szerint szerdán jelenti be aktuális döntéseit monetáris politikájára vonatkozóan.

A Bloomberg jelentése szerint a kínai hatóságok készek egy mintegy 278 milliárd dolláros gazdaságélénkítő csomagot felhasználni a nehézségekkel küzdő részvénypiacok támogatására. Li Qiang kínai miniszterelnök tegnap kijelentette, hogy „hatékonyabb és célravezetőbb intézkedéseket kell tennünk a piac és a bizalom stabilizálása érdekében”.

A Hang Seng index 3%-ot emelkedett kedden az ösztönző csomag hírére. Meg kell jegyezni, hogy a hongkongi index közel 14%-ot veszített értékéből 2023-ban, ezzel a régió legrosszabbul teljesítő indexévé vált.

A Bank of Japan kamathatározata

Korábban reggel a BoJ igazgatótanácsa bejelentette, hogy a vártnak megfelelően változatlanul tartja a kamatlábakat, valamint hozamgörbe szabályozási politikáját. A BoJ döntéshozói az alapvető fogyasztói árak növekedésére vonatkozó medián növekedési előrejelzést 2,4%-ra csökkentették a 2024-es költségvetésben az októberi 2,8%-ról.

Kazuo Ueda, a BoJ kormányzója hangsúlyozta, hogy a jegybank szükség esetén további lazító intézkedéseket foganatosít. Egyes közgazdászok szerint a BoJ legkorábban áprilisban eltörölheti negatív kamatpolitikáját, mivel arra számít, hogy a soron következő bértárgyalások eredményeként nem lesz-e jelentős béremelés.

Új-zélandi CPI 2023 negyedik negyedévében

Az Új-Zélandi Statisztikai Hivatal később az esti órákban teszi közzé 2023. negyedik negyedéves fogyasztói árindex inflációról szóló jelentését. Az elemzői előrejelzések szerint a fogyasztói árindex éves alapon 4,7%-os lesz, ami jelentős csökkenést mutat az év harmadik negyedévében mért 5,6%-hoz képest.

Az Új-Zélandi Gazdaságkutató Intézet (NZIER) január 16-án közzétett jelentése szerint a cégek nettó 10%-a számít a gazdaság romlására a következő hat hónapban, szemben a harmadik negyedévi 49%-kal.

Az ANZ Bank New Zealand közgazdászai közleményükben a következőket közölték: „A gazdaság 2023 végére váratlanul felpörgött. Az RBNZ örömmel fogja látni a közvetlen inflációs mutatók csökkenését, de óvakodik az előretekintő mutatóktól, amelyek azt a kockázatot sugallják, hogy a gazdaság újabb lendületet kap, mielőtt az infláció elleni munka befejeződik.”

A Bank of Canada kamatdöntése

Kanadában a BoC valószínűleg 5%-on tartja irányadó kamatát, míg az elemzők arra számítanak, hogy szigorú hangnem csendül fel az ülés utáni nyilatkozatokban. A Kanadai Statisztikai Hivatal bejelentette, hogy a fogyasztói árindex éves alapon 3,4%-kal emelkedett decemberben az egy hónappal korábbi 3,1%-os növekedést követően.

Az infláció növekedése miatt a piaci elemzők áprilisról júliusra tolták el a kamatcsökkentési előrejelzéseket, mivel úgy vélik, hogy az ország jegybankja át fogja értékelni monetáris politikáját.

A Royal Bank of Canada elemzői egy jelentésükben megemlítették, hogy „a monetáris politika tényleges meghatározását tekintve a gazdasági folyamatok elég lágyak voltak ahhoz, hogy megerősítsék, hogy további kamatemelésre nincs szükség, de az infláció (és a bérnövekedés) is túl makacsak, ezért a BoC-nak fontolóra kell vennie a lazítási ciklus elindítását."

A People's Bank of China kamathatározata

Hétfőn a PBoC bejelentette döntését a hitelfelvételi költségeket illetően. A döntés megfelelt a közgazdászok várakozásainak. Egyes közgazdászok szerint a változatlan kamatlábak azt mutatják, hogy a meglévő hitelösszeg hatékony felhasználását kívánják biztosítani, mivel a pénzkínálat növelésére tett korábbi erőfeszítések még nem eredményezték a tényleges hitelfelvétel jelentős javulását.

A Bloomberg Economics piaci elemzői megjegyezték, hogy „arra számítunk, hogy a PBOC 10 bázisponttal csökkenti a kamatlábakat ebben a negyedévben, ami a szélesebb körű hitelkamatok csökkenéséhez is vezethet. A lassú növekedés és a növekvő deflációs nyomás azt mutatja, hogy a gazdaságnak erősebb politikai támogatásra van szüksége – lehetőleg gyorsan. A PBOC irányadó kamatának várható csökkentése teret adna a bankoknak a hitelkamatok csökkentésére.”

