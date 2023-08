Fókuszban a Jackson Hole Symposium

Augusztus 22, 2023 14:21

A közgazdászok és a piaci elemzők már most a Jackson Hole Symposiumra, a Federal Reserve éves találkozójára összpontosítanak, amelyre augusztus 24-26-án kerül sor Wyomingban. A Csendes-óceán túlsó partján a kínai jegybank hétfőn meglepte a befektetőket azzal, hogy csökkentette bizonyos kamatlábait, de nem annyira, mint ahogyan azt várták.

Kína csökkenti a kamatokat, de nem annyira, mint várták

A Kínai Népi Bank (PBoC) hétfőn jelentette be döntését, hogy csökkenti az egyéves hitelkamatát, miközben változatlanul hagyja az ötéves lejáratú kamatát. Egyes piaci elemzők radikálisabb változást vártak a jegybank monetáris politikáját illetően, így a döntés nem felelt meg a várakozásoknak. Az ország gazdasági aktivitására vonatkozó adatok azt mutatják, hogy Kína gazdasága az év eleje óta küzd, mivel a kereslet csökken.

A Capital Economics közgazdászai a CNBC újságíróinak azt nyilatkozták, hogy úgy tűnik, a PBoC nem hajlandó nagyobb kamatcsökkentést végrehajtani, de úgy vélik, hogy a kínai kormány valószínűleg további fiskális támogatást nyújt majd a gazdaság élénkítésére.

A Kiwibank elemzői új-zélandi kamatcsökkentést jósolnak 2024 májusában

A Kiwibank által közzétett jelentés szerint az új-zélandi jegybank (RBNZ) 2024 májusában megkezdheti a kamatlábak csökkentését. A jelentés megemlítette, hogy „az OCR-pálya azonban sokkal durvább volt, mint reméltük. Meglepődtünk, amikor az egész pályát 2026-ig elhúzták. ...az ajtó nyitva áll egy újabb kamatemelés előtt. Először is, az RBNZ azt szeretné, ha a közelmúltbeli szigorítások teljes ereje elérné a háztartásokat a következő hónapokban. A kamatcsökkentési gondolatokat szándékosan elfojtották, hogy a nagykereskedelmi kamatlábakat, így a jelzálog- és egyéb hitelkamatokat magasan tartsák. Továbbra is arra számítunk, hogy a következő lépés a kamatcsökkentés lesz. És jóval a legtöbb elemző és maga az RBNZ várakozósainak előtti kamatcsökkentésre számítunk. Most az első kamatcsökkentést jövő év májusára prognosztizáljuk.”

A Nomura felülvizsgálta Kína gazdasági növekedési előrejelzését

A júliusi gyenge pénzügyi adatokra hivatkozva és a folyamatos „lefelé ívelő spirálra” figyelmeztetve a Nomura 4,6%-ra módosította az idei kínai gazdasági növekedési előrejelzését a korábbi 5,1%-ról. A Nomura 2024-es növekedési előrejelzése azonban nem változott, 3,9%.

A Nomura közgazdászai a következőket írták jelentésükben: „Az elkövetkező hónapokban a növekedésre további nyomás nehezedik, mivel a világjárvány után az elfojtott utazási kereslet lefut.”

Nem szeretnél lemaradni a legfrissebb hírekről? Vedd fel könyvjelzőid közé az Admirals gazdasági naptárát, így sosem maradsz le a piacokat mozgató gazdasági eseményekről. Gyarapítsd tudásodat a pénzügyi piacok működéséről, tájókozódj a legfrissebb piacokat mozgató gazdasági hírekről, csatlakozz ingyenes webináriumainkra!

Ingyenes kereskedési webináriumok Gyarapítsd tudásodat szakértő kereskedőink webináriumain INGYENES REGISZTRÁCIÓ

Ez a cikk nem tartalmaz befektetési és kereskedési tanácsokat, ajánlásokat vagy felhívást pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen befektetési és kereskedési elemzések a pénzügyi eszközök jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményére vonatkozóan nem megbízható mutatók, mivel a piaci körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen kereskedési vagy befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi szakértőtől, hogy megértsd a kereskedéssel és a befektetéssel járó kockázatokat.