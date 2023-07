A Fed, az EKB és a BoJ dönt a kamatokról

Július 26, 2023 16:55

Az amerikai jegybank (Fed), az Európai Központi Bank (EKB) és a Bank of Japan (BoJ) az a három jegybank, amely ezen a héten jelenti be kamatdöntéseit. A piaci szereplők és elemzők a találkozó utáni nyilatkozatokra is összpontosítanak, hogy előremutató nyomokat keressenek.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) arra figyelmeztette Japánt a World Economic Outlook jelentésében, hogy „jelenleg valószínűleg felfelé mutató a kockázat, hogy az inflációs nyomás továbbra is a cél felett marad”. Az IMF azt javasolta, hogy „a monetáris politika alkalmazkodó maradhat, de fel kell készülni arra, hogy esetleg újabb lépésekre lesz szükség”, és azt tanácsolta a BoJ-nak, hogy „legyen egy kicsit rugalmasabb, és talán távolodjon el az általa alkalmazott hozamgörbe szabályozástól."

Ausztráliában az év második negyedévében 6%-ra csökkent az infláció éves alapon, felülmúlva az elemzői várakozásokat. Negyedéves alapon az árak 0,8%-kal emelkedtek, ami 2021 szeptembere óta a legalacsonyabb szint. A Deloitte Access elemzői szerint a legfrissebb inflációs adatok további bizonyítékai annak, hogy az ausztrál jegybank túlzottan emelte a kamatokat.

Fed kamathatározat

A Federal Reserve Szövetségi Nyíltpiaci Bizottsága (FOMC) várhatóan szerdán ülésezik, és a nap folyamán nyilvánosságra hozza a kamatdöntését. Piaci elemzők úgy vélik, hogy az amerikai jegybank 25 bázispontos kamatemeléssel lép előre, amint az a Reuters jelentéséből kiderül.

Miközben szóba került az év végi két kamatemelés lehetősége, a legtöbb közgazdász még mindig úgy véli, hogy a közelgő emelés az utolsó lesz a jelenlegi szigorítási ciklusban. A teljes infláció az elmúlt néhány hónapban csökkent, júniusban 3% volt, valamivel a Fed célértéke feletti. A csökkenő infláció és a rugalmasan erős munkaerőpiac arra késztetett néhány közgazdászt, hogy úgy gondolja, a Fed 2023 vége előtt megkezdheti a kamatcsökkentést. Jerome Powell, a Fed vezetője azonban továbbra is hangsúlyozza, hogy a monetáris politika szigorításának még nincs vége.

EKB kamathatározat

Az EKB lesz a következő jegybank, amely csütörtök délután nyilvánosságra hozza kamathatározatát. Az EKB más központi bankokat követett a hitelfelvételi költségek emelésével, és megpróbált küzdeni a megnövekedett inflációs adatok ellen. A Reuters jelentése szerint a közgazdászok űgy vélik, hogy az eurózóna központi bankja 25 bázispontos emeléssel lép előre.

Az euróblokk kamatai az elmúlt évben 400 bázisponttal 3,5%-ra emelkedtek, ami az elmúlt 22 év legmagasabb szintje. Míg az általános infláció már harmadik hónapja csökkent júniusban, az alapvető árak, például a szolgáltatásoké, emelkedtek. A UBS elemzői úgy vélik, hogy az elmúlt hónapokban tapasztalt erős munkaerőpiac és béremelések miatt az infláció nagyon-nagyon lassan csökken, ezért ez aggodalomra ad okot az EKB számára.

BoJ kamathatározat

A BoJ lesz az utolsó jegybank, amelynek igazgatósági ülése dönt a kamatokról. A közgazdászok szerint a BoJ változatlanul tartja a hozamgörbe szabályozást (YCC), a rövid távú kamatcélját pedig stabilan -0,1%-on tartja. Az infláció az elmúlt 15 hónapban folyamatosan meghaladta a BoJ célját.

A Rabobank elemzői július 25-én közzétett jelentésükben azt írták, hogy a japán jegybank alkalmazkodó megközelítése a japán jent ronthatja. A holland bank közgazdászai úgy vélik, hogy „miközben a jen valószínűleg megenyhül a BoJ monetáris politikai álláspontjától július 28-án, nagyon is lehetséges, hogy a szeptemberi lépésre vonatkozó spekulációk meglehetősen gyorsan növekedhetnek. Ez korlátozná a JPY-re nehezedő eladási nyomást. A tartós bérinfláció jelei zöld utat jelentenének a BoJ politikai kiigazítására, míg a jövő évi kisebb béremelések valószínűleg ennek ellenkezőjét jeleznék.”

Nem szeretnél lemaradni a legfrissebb hírekről? Vedd fel könyvjelzőid közé az Admirals gazdasági naptárát, így sosem maradsz le a piacokat mozgató gazdasági eseményekről. Csatlakozz ingyenes webináriumainkra, gyarapítsd tudásodat a pénzügyi piacok működéséről, tájókozódj a legfrissebb piacokat mozgató gazdasági hírekről, teszteld kereskedési és befektetési stratégiáidat kockázatmentes demo számlán!

Nyiss demo számlát Kereskedj virtuális környezetben Nyiss demo számlát

Ez a cikk nem tartalmaz befektetési és kereskedési tanácsokat, ajánlásokat vagy felhívást pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen befektetési és kereskedési elemzések a pénzügyi eszközök jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményére vonatkozóan nem megbízható mutatók, mivel a piaci körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen kereskedési vagy befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi szakértőtől, hogy megértsd a kereskedéssel és a befektetéssel járó kockázatokat.