Emelkednek az olajárak a Fed bejelentése előtt

November 02, 2022 11:40

Ma, 18 órakor (GMT) a Federal Reserve várhatóan zsinórban negyedik alkalommal 75 bázisponttal emeli a kamatlábakat.

Mivel jelenleg ez a piaci konszenzus, ez a várakozás már beárazódott a piacokon és nagyrészt ennek hatására alakulnak az instrumtumok árfolyamai. A kereskedők és befektetők számára talán még nagyobb jelentőségű lesz a bejelentést követő sajtótájékoztató.

A közelmúltban felerősödtek a találgatások, hogy a mai kamatdöntést követően a Fed megengedőbb monetáris politikai álláspontra vált-e a jövőbeni kamatemeléseket illetően. Ez javította a részvénypiaci hangulatot.

A kereskedők utalásokat keresnek arra vonatkozóan, hogy a Fed monetáris politikája megengedőbb pályára tér-e át vagy a Fed továbbra is kitart szigorú monetáris politikai álláspontja mellett és további kamatemelések várhatók.

A mai bejelentést megelőzően a Wall Street eséssel zárta a tegnapi tőzsdenapot, az amerikai dollár index pedig ma reggel esett.

Ezzel szemben az olajárak az ellenkező irányba mozognak. A bizonytalan gazdasági kilátások ellenére a Brent és a WTI emelkedéssel zárta a tegnapi tőzsdenapot, és az olaj ára tovább emelkedett a ma reggeli kereskedés alatt.

Bár történelmileg továbbra is magas szinten vannak az olajárak, június óta csökkenő pályát követnek a romló gazdasági kilátások közepette. A közelmúltbeli támogatás az amerikai kőolajkészletek meglepő csökkenése után következett be, ami arra utal, hogy továbbra is magas a kereslet. Továbbá a hírek, miszerint az OPEC+ csökkenteni kívánja a kínálatot és Kína – a világ második legnagyobb olajfogyasztója – megkezdheti a Covid-19 korlátozások enyhítését is hatással vannak az olajárakra.

Tegnap a BP olaj- és gázipari nagyvállalat a harmadik negyedévi nyereségről számolt be. A BP nyeresége kétszeresére nőtt az előző év azonos időszakához képest, bár kissé csökkent az előző negyedévhez képest. A BP bejelentett egy új részvény-visszavásárlási programot is, amelynek értéke 2,5 milliárd dollár. Ennek eredményeként a BP idei összesített részvény-visszavásárlása meghaladja a 10 milliárd dollárt.

A BP árfolyama 1,4%-os pluszban zárt, így a teljes éves nyereség több mint 47%-ra emelkedett. Ennek ellenére a részvényesek valószínűleg továbbra is óvatosak maradnak egy potenciális globális recesszióval számolva, amely szinte elkerülhetetlenül az olajár eséséhez vezetne. Ezért, ha a Fed további agresszív kamatemelések mellett dönt, akkor valószínűleg negatív reakciót fogunk látni a BP és versenytársai részvényárfolyamát illetően.

Ezen túlmenően az energianyereségre vonatkozó módosítások növelik a kormányokra nehezedő politikai nyomást az olaj- és gáznyereségre kivetett magasabb adók miatt, további nyomást helyezve a részvények árfolyamára.

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – BP heti diagram. Dátumtartomány: 2016. május 1. – 2022. november 2. Készült: 2022. november 2. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Ez a cikk nem tartalmaz befektetési és kereskedési tanácsokat, ajánlásokat vagy felhívást pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen befektetési és kereskedési elemzések a pénzügyi eszközök jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményére vonatkozóan nem megbízható mutatók, mivel a piaci körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen kereskedési vagy befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi szakértőtől, hogy megértsd a kereskedéssel és a befektetéssel járó kockázatokat.