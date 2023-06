A befektetők a Fed, az EKB és a BoJ kamatdöntésére várnak

Június 14, 2023 16:21

A világ három vezető jegybankja, a Federal Reserve (Fed), az Európai Központi Bank (EKB) és a Bank of Japan (BoJ) ezen a héten jelenti be kamatdöntését.

A Fed irányító testülete ma este ül össze, hogy megvitassa a hitelfelvételi költségeket a legfrissebb pénzügyi adatok alapján. Ugyancsak ezen a héten az EKB is dönt a kamatokról, miközben a globális piacok azt várják, hogy az eurózóna központi bankja hogyan próbálja megszelídíteni az inflációt. Végül, de nem utolsósorban a BoJ várhatóan pénteken hozza nyilvánosságra kamatdöntését.

Fed kamathatározat

Szerdán piaci elemzők és pénzügyi riporterek kíváncsian várják, hogyan reagál a Fed igazgatótanácsa az amerikai gazdaság helyzetével kapcsolatos legfrissebb adatokra. A CME FedWatch eszköz 89,6%-os esélyt ad a Fed döntéshozóinak a kamatlábak jelenlegi szinten való tartására. Meg kell jegyezni, hogy mindössze egy hete (június 7-én) a CME FedWatch eszköze 72,5%-os esélyt jelzett a jelenlegi forgatókönyvre.

Az Egyesült Államok májusi fogyasztói árindex inflációs jelentése szerint a fogyasztói árak éves alapon 4%-kal emelkedtek májusban. A májusi általános inflációs adat a legalacsonyabb volt 2021 áprilisa óta. A CNBC-nek június 13-án nyilatkozó közgazdászok úgy vélik, hogy „a fogyasztói árak biztató trendje némi mozgásteret biztosít a Federal Reserve-nek, hogy ebben a hónapban változatlanul tartsa a kamatlábakat, és ha a tendencia folytatódik, a Fed valószínűleg ezen az állásponton marad az év hátralévő részében is.”

Az ING közgazdászai egy június 12-én közzétett jelentésben megemlítik: „Márciusban (Fed) jelezték, hogy a kamatlábakat 5-5,25%-os tartományban hagyják az év végéig a 2024-es kamatcsökkentéssel. Gyanítjuk, hogy ez így is lesz, csak kisebb módosítások vannak az előrejelzéseket tekintve. Mindazonáltal nagy a kockázata annak, hogy még ha ezen a héten stabilan tartják is az árfolyamokat, további emelést iktatnak be központi előrejelzésükbe, ami azt eredményezi, hogy a piacok határozottan a júliusi 25 bp-os lépés javára lendülnek.”

EKB kamatdöntés

Csütörtökön az EKB-n lesz a sor, hogy döntsön a kamatokról. A Feddel ellentétben az EKB döntéshozói valószínűleg 25 bázispontos kamatemelést hajtanak végre, amint azt a Reuters közgazdászok körében végzett felmérésében olvasható. A gyorsbecslések szerint az eurózóna összinflációja májusban 6,1%-ra esett, ami jelentősen alacsonyabb az áprilisi 7%-os adatnál.

Az Európai Központi Bank (EKB) kormányzótanácsának tagja, Gabriel Makhlouf kifejtette, hogy "megítélés kérdése" lesz, hogy a nyár után folytatni kell-e a kamatemelést. Az EKB döntéshozója azt is megjegyezte, hogy az irányadó kamatlábak valószínűleg, amint elérik "a kamatemelés létrájának tetejét", azon a szinten is maradnak.

A Crédit Agricole közgazdászai az EKB kamatemelését is előrejelezték, hozzátéve, hogy a hitelfelvételi költségek emelése támogathatja a közös valutát. „25 bázispontos kamatemelésre számítunk, valamint az EKB jelzéseire, miszerint tartós inflációra számít az eurózónában, és nem hiszi, hogy a pénzügyi feltételek eléggé szigorodtak ahhoz, hogy veszélybe sodorják a növekedést, ösztönözhetik a kamatemelések további előrehozását, és támogatnák az eurót. Arra számítunk azonban, hogy az euró főként az olyan devizákkal szemben konszolidál, mint a szigorítási ciklusuk csúcspontját jelző bankok, például a japán jen és az új-zélandi dollár” – jegyzik meg jelentésükben.

A Bank of Japan kamathatározata

A BoJ lesz a harmadik nagy jegybank, amely pénteken bejelenti kamathatározatát. Bár a mag CP -infláció 4,1%-ra emelkedett, ami az elmúlt négy évtized legmagasabb szintje, a BoJ úgy tűnik, nem hajlandó más központi bankok mintáját követni. A BoJ előrejelzése továbbra is azt mutatja, hogy az idei év végére a maginfláció a 2%-os cél alá esik.

A Reuters forrásai szerint a BoJ valószínűleg fenntartja a -0,1%-os rövid távú kamatcélját és a 10 éves kötvényhozam 0%-os felső határát a hozamgörbe-szabályozás (YCC) politikája alapján. Masazumi Wakatabe volt kormányzóhelyettes a Bloomberg újságíróinak nyilatkozva azt mondta, hogy előrejelzése szerint ebben a hónapban nem lesz változás a monetáris politikában, és hozzátette, hogy "még túl korai azt állítani, hogy ez az infláció fenntartható és stabil".

2023. első negyedéves új-zélandi GDP jelentés

A mai nap folyamán az Új-Zélandi Statisztikai Hivatal közzéteszi 2023 első negyedévére vonatkozó GDP növekedési adatait. A közgazdászok előrejelzése szerint a gazdaság éves szinten 2,6%-kal nőtt, de negyedéves alapon 0,1%-kal zsugorodott.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) június 13-án közzétett felmérése megjegyezte, hogy „Új-Zéland valószínűleg tovább lassul a közeljövőben, amint a monetáris szigorítás érvényre jut. Az infláció csökkenni fog, de egy ideig magas marad. A folyó fizetési mérleg egyenlege jelentősen romlott, tükrözve a túlkeresletet és az egyszeri tényezőket.” Az IMF elemzői azt is megemlítették, hogy „a monetáris politikai irányvonal megfelelő, és az infláció célértékének elérésére kell törekednie. Az RBNZ-nek továbbra is figyelemmel kell kísérnie a pénzügyi feltételeket és kalibrálnia kell a makroprudenciális beállításokat a pénzügyi stabilitás fenntartása érdekében.”

