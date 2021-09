A német befektetők bizalma ismét alacsony

Szeptember 07, 2021 15:54

Míg a piac elsősorban az EKB csütörtöki közelgő ülésére összpontosít, ma fontos makrogazdasági adatok kerültek nyilvánosságra mind Németország, mind pedig az eurózóna vonatkozásában.

Az euróövezet előzetes GDP -adatai szerint a második negyedévben a gazdaság a vártnál jobban növekedett, a GDP 2,2% -kal nőtt - szemben a várt 2% -kal. Az éves összevetésben a GDP növekedése 14,3% volt, szemben a várt 13,6% -kal.

Németországban az ipari termelési és bizalmi adatokat a német ZEW tette közzé. A jelentés egyetlen pozitív adata a júliusi ipari termeléshez kapcsolódik, amely 1% -kal nőtt a várt 0,9% -hoz képest.

Ennek ellenére a befektetők bizalmával kapcsolatos adatok a legjobban érdekelnek minket, és amelyek a legnagyobb hatással lehetnek a jövőben. Negyedik egymást követő hónapban a német befektetői bizalom nemcsak alacsonyabb, mint az előző havi adat, de rosszabb is, mint az elemzők konszenzusa szerint várták.

A ZEW jelenlegi hangulatindexe is negatív volt a második hónapban. Tehát, bár az általános tendencia továbbra is pozitív marad, amint azt korábbi elemzéseinkben is kiemeltük, a német gazdaság lassulás jeleit mutatja.

Ezek az adatok ismét azt mutatják, hogy a gazdaság jövőjébe vetett bizalom romlik. A gazdaságot jelenleg a központi bankok által végrehajtott intézkedések tartják fenn, így az USA -ban vagy Európában tapasztalható szigorítások megkezdése problémákat okozhat a pénzügyi piacokon és a fellendülésben. Ezért figyelnünk kell az EKB csütörtöki ülésének eredményét, bár egyelőre nem várható, hogy lépéseket tegyen, és ismét kövesse a Fed példáját.

Ha a német DAX30-ra koncentrálunk, láthatjuk, hogy az elmúlt hónapokban egyértelmű emelkedő tendenciát tartott fenn, ami miatt augusztus közepén új történelmi csúcsokat állított fel.

Ezeket a csúcsokat azután állapították meg, hogy az ár felülkerekedett a június óta követett oldalirányú mozgáson, miután kétszer meghaladta a felfelé irányuló trendvonalat, amint azt a körök által jelzett területeken láthatjuk az alábbi napi diagramon.

Forrás: MetaTrader 5 Admirals - DAX30 napi diagram. Dátumtartomány: 2020. július 28. - 2021. szeptember 7. Készült: 2021. szeptember 7. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Jelenleg megfigyelhetjük, hogy a DAX30 háromszög alakú konszolidációs képződményen megy keresztül-amelyben az ár azért küzd, hogy megőrizze a 18-as kereskedési időszak mozgóátlagát fehér színben, és a narancssárga sáv által képviselt támogatási/ellenállási szintet, miután elveszítette hosszú távú emelkedő tendenciáját. vonal.

Ezeknek a támaszoknak a végleges elvesztése megnyithatja az ajtót egy nagyobb visszahúzás előtt, amely a vörös sávban az oldalsó tartomány mélypontjait célozhatja meg - ezt láthatjuk az alábbi H4 táblázatban.

Alternatív megoldásként, ha az árnak nemcsak meg kell tartania ezeket a támaszokat, hanem meg kell szakítania ezt a háromszögletű formációt, akkor egy új bullish hullámot láthatunk, amely új csúcsokat dönthet.

Forrás: MetaTrader 5 Admirals - DAX30 H4 Chart. Dátumtartomány: 2021. április 26. - 2021. szeptember 7. Készült: 2021. szeptember 7. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.



Az elmúlt öt év áralakulása:

2020: 3,6%

2019: 25,48%

2018: -18,26%

2017: 12,51%

2016: 6,87%

