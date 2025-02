Az Ázsiai Piacok Esnek, Amint Az USA Keresi A Módját, Hogy Megszigorítsa A Technológiai Exportra Vonatkozó Korlátozásokat

Február 25, 2025 12:08

Az ázsiai részvénypiacok kedd reggel estek, mivel a Bloomberg jelentése szerint az amerikai kormányzat arra törekszik, hogy szigorítsa a félvezető technológia Kínába irányuló exportjára vonatkozó korlátozásokat. A kínai hatóságok szerint az ilyen típusú terv visszaüthet.

A Mexikó és Kanada elleni vámokkal kapcsolatban Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy „a vámok időben, a menetrend szerint haladnak.”

A németországi parlamenti választások eredménye még mindig beszédtéma a globális piacokon, mivel a befektetők és a kereskedők úgy vélik, hogy az ország gazdasága fordulástvihet végbe. A Deutsche Bank vezetője, Christian Sewing arra sürgette a következő kormányt, hogy folytassa az alapvető reformokat, mivel a német gazdaság hátrányban van a versenytársaihoz képest.

Az Ifo Jelentés A Német Üzleti Morál Stagnálását Mutatja

A németországi Ifo intézet által közzétett jelentés szerint az üzleti morálindex változatlanul 85,2 ponton maradt, ami gyengébb a piaci elemzők által előrejelzett 85,8 pontnál. Az Ifo felmérése szerint az üzleti várakozások 85,4-es értéket értek el a várt 85,0-zal szemben, ami a gazdasági kilátásokkal kapcsolatos optimizmus enyhe növekedését jelzi.

Az ING közgazdászai várják a vezető politikai pártok közötti tárgyalásokat. Hétfőn közzétett jegyzetük szerint „Németország legjelentősebb vezető mutatója, az Ifo-index most jelezte, hogy a következő kormány még nem számíthat ciklikus hátszélre. A januári 85,1-ről 85,2-re emelkedő februári Ifo-index azt jelzi, hogy a német gazdaság továbbra is stagnál. A folyó értékelés összetevője jelentősen gyengült (a januári 86,0-ról februárban 85,0-ra), míg a várakozások némileg javultak. Ezért most minden szem a közelgő koalíciós tárgyalásokra szegeződik, remélve némi áttörést és legalábbis bizalomerősítést.”

Wunsch az EKB-tól: „Nem Szabad Alvajárni A Kamatcsökkentésig”

Pierre Wunsch, az Európai Központi Bank (EKB) politikusa azt javasolta, hogy a központi banknak nem szabad „alvajárnia” a 2%-os kamatcsökkentésig, bár a tanács más tagjai is megemlítették, hogy alacsonyabb kamatlábakra törekszenek.

Wunsch, a Belga Nemzeti Bank elnöke pontosította, hogy „nem az áprilisi szünet mellett érvelek. De nem szabad „alvajárni” a 2%-os kamatcsökkentésig, anélkül, hogy átgondolnánk.” Az EKB döntéshozója megjegyezte, hogy a döntéseknek függetlennek kell lenniük, és hozzátette, hogy „az inflációval kapcsolatos lefelé és felfelé irányuló kockázatok viszonylag korlátozottak.”

Wunsch szerint „az európai infláció lehet az idei év unalmas része; és ez nem lesz unalmas év.”

Dhingra a BoE-tól: „Már Így Is Magas Szintű A Monetáris Politikai Megszorítás”

Swati Dhingra, a Bank of England (BoE) Monetáris Politikai Bizottságának (MPC) külső tagja szerint a bank már elérte a monetáris politika korlátozásának egy magas szintjét. Dhingra megjegyezte, hogy az ő meghatározása szerint a fokozatos kamatcsökkentés „nem negyedévente 25 bázispontot jelent.”

A BoE döntéshozója azt sugallta, hogy „ha negyedéves ütemben 25 bázisponttal csökkentik a kamatlábat, akkor még idén egész évben a korlátozó területen maradunk.” A brit inflációval kapcsolatban megemlítette, hogy a középtávú inflációs nyomás enyhül, hozzátéve, hogy a gyenge kereslet a jelek szerint felváltotta az alacsony kínálati tényezőt.

Tesztelje Kereskedelmi Stratégiáit Az Admiral Markets Kockázatmentes Demó Számláján

Érdekli a kereskedelem gyakorlása pénzeszközeinek kockáztatása nélkül? Az Admiral Markets demó kereskedelmi számlája éppen ezt teszi lehetővé, miközben reális piaci körülmények között kereskedhet. Kattintson az alábbi szalaghirdetésre, hogy még ma megnyithassa demó számláját:

Nyiss demo számlát Kereskedj virtuális környezetben Nyiss demo számlát

Ez az anyag nem tartalmaz, és nem is értelmezhető úgy, hogy befektetési tanácsot, befektetési ajánlást, ajánlatot vagy felhívást tartalmaz pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmét, hogy az ilyen kereskedési elemzés nem megbízható mutatója a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítménynek, mivel a körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hozna, kérjen tanácsot független pénzügyi tanácsadótól, hogy megértse a kockázatokat.