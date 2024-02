Ausztrál dollár kereskedés: Vajon visszapattan?

Február 05, 2024 16:12

Az ausztrál gazdaság az egyik legerősebb Délkelet-Ázsia és Óceánia régiójában. Lehetőségei ellenére az ausztrál gazdaságot nem érintik azok a kedvezőtlen gazdasági feltételek, amelyek világszerte befolyásolták a főbb gazdaságok teljesítményét.

Ennek eredményeként az ausztrál dollár, amelyet a kereskedők „Aussie”-nak becéznek, nehéz helyzetben van az amerikai dollárral szemben, és úgy tűnik, nagyon messze van attól, hogy visszatérjen a 2017. szeptemberi többéves csúcsra, amikor 0,80 dolláron forgott az amerikai dollárral szemben.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogyan teljesített az ausztrál gazdaság az elmúlt néhány hónapban, továbbá megnézzük milyen kihívásokkal nézhet szembe az ausztrál dollár.

Az ausztrál jegybank kamatdöntése

Az ausztrál jegybank (RBA) szerdán teszi közzé döntését a hitelfelvételi költségekkel kapcsolatban. Az RBA volt az egyik első központi bank, amely szigorú monetáris politikát vezetett be az inflációs nyomás visszaszorítására.

Közgazdászok szerint az ausztrál jegybank várhatóan változatlanul hagyja a kamatszintet a soron következő ülésén. Az RBA az elmúlt néhány hónapban nem módosított a kamatszinten, mivel figyelemmel kíséri a magas hitelfelvételi költségeknek az ország gazdaságára gyakorolt ​​hatását.

Az ANZ piaci elemzői úgy vélik, hogy túl korai lenne az ausztrál központi banknak kamatcsökkentési irányvonalra váltania, mivel egyes kulcsfontosságú területeken az infláció magasabb maradt a célnál. Az RBA politikáját kommentálva megjegyzik: „Ez valószínűleg azt fogja eredményezni, hogy az RBA megőrzi szigorító elfogultságát a februári nyilatkozatban. Ennek ellenére a kockázatok elkezdhetnek torzulni a kamatcsökkentések korábbi megkezdése felé.”

Az ausztrál CPI infláció csökken, de még nem eléggé

Az Ausztrál Statisztikai Hivatal (ABS) január 31-én közzétett jelentése szerint az ausztrál CPI infláció éves alapon 4,1%-ra esett a negyedik negyedévben. Az adat meglepte az elemzőket, mivel 4,3%-os inflációra számítottak. A vártnál alacsonyabb szám a jelek szerint visszaveti a kamatcsökkentési várakozásokat, mivel az árszintek a monetáris politika lazítása nélkül vonulnak vissza.

Jim Chalmers, az ország kincstárnoka az ausztrál inflációs adatot kommentálva a következőet írta: „A mai nagyon örvendetes eredmények még a piaci várakozásoknál is jobbak, de tudjuk, hogy az emberek még mindig nyomás alatt vannak, ezért csökkenti az @AustralianLabor a megélhetési költségek adóját.”

Jim Chalmers hozzátette, hogy "az @ABSStats új adatai azt mutatják, hogy nagyon örvendetes és biztató előrelépéseket teszünk az infláció elleni küzdelemben, a kormány politikája segít, de ez a küldetés még nem ért véget, mert tudjuk, hogy az emberek még mindig nyomás alatt vannak."

Az EY közgazdászai azt nyilatkozták a The Guardian újságíróinak, hogy az inflációs adatok azt mutatják, hogy az RBA 13 kamatemelése 2022 májusa óta működött, és nincs ok arra, hogy a jövő héten a hitelfelvételi költségek emelésére kerüljön sor, hozzátéve, hogy „az inflációs nyomás hazai forrásai továbbra is jelen vannak – beleértve a lakáskereslet növekedését, a növekvő biztosítási díjakat és a szűkös munkaerőpiacot.”

Mit jósolnak az elemzők az ausztrál dollárral kapcsolatban?

A CIBC Capital Markets közgazdászai jelentésükben azt mondták, hogy nem számítanak az ausztrál dollár gyengülésére az amerikai dollárhoz képest, és nem változtatták első negyedéves előrejelzésüket. Jelentésükben megjegyzik, hogy „nem számítunk az RBA csökkentésére a harmadik negyedévig vagy tovább (a Fed után). A Fed csökkentések közepette stabil RBA politika és az ausztrál szolgáltatási szektor erőssége azt jelenti, hogy az ausztrál dolllárnak viszonylag stabilnak kell lennie a folyamatos kínai gyengeség ellenére. Úgy gondoljuk, hogy az AUDUSD továbbra is reagálni fog a Fed lépéseire – mivel a márciusi FOMC árazás most 50%-os eséllyel csökkenhet, úgy gondoljuk, hogy az AUD további csökkenése korlátozott, és fenntartjuk a 0,6600-as AUDUSD előrejelzésünket az első negyedévben.”

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – AUDUSD havi diagram. Dátumtartomány 2016. május 1. – 2024. február 2. Készült: 2024. február 2. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Úgy tűnik, hogy a Rabobank által közzétett jelentés összhangban van a CIBC előrejelzésével az ausztrál dollár rugalmasságát illetően. A Rabobank közgazdászai a következőket írták: „Azon találgatások közepette, amelyek szerint a friss RBA előrejelzések azt sugallhatják, hogy a CPI infláció célhoz való visszatérése a korábban becsültnél valamivel tovább tarthat, a piaci kamatlábak azt sugallják, hogy az RBA valószínűleg szigorúbb politikát fog folytatni, mint a Fed vagy az EKB. Első pillantásra ennek támogatnia kell az AUDUSD-t. Véleményünk szerint azonban a piac valószínűleg továbbra is beáraz néhány Fed kamatcsökkentést, amelyet az idei év első felére vártak. Ez a közeljövőben szilárdabb USD-t eredményezhet.”

Forrás: Admirals MetaTrader 5 – AUDUSD napi diagram. Dátumtartomány: 2016. május 1. – 2024. február 2. Készült: 2024. február 2. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

A Danske Bank elemzői úgy vélik, hogy a gazdasági növekedés és a Fed kamatpolitikája nyomást gyakorolhat az ausztrál valutára. Az AUDUSD devizapár dinamikáját kommentálva megjegyezték, hogy „mivel Ausztrália vezető mutatói határozottan lefelé mutatnak, és az Egyesült Államok gazdasági adatai továbbra is szilárdak, arra számítunk, hogy a relatív kamatlábak és a növekedés az AUDUSD-re nyomást gyakorol majd a jövőben. Az AUDUSD továbbra is a globális kockázati hangulatnak van kitéve, ahol továbbra is kulcsfontosságú az infláció és a kamatcsökkentési kilátások. Általánosságban úgy gondoljuk, hogy a Fed a kamatcsökkentések fokozatosabb ütemét választja, ami az USD-t támogató tényező lesz. Változatlanul fenntartjuk lefelé mutató előrejelzéseinket.”

Ausztrál dollár kereskedés az Admiralsnál

Az AUDUSD devizapár az egyik legtöbbet forgalmazott kombináció a devizakereskedők körében. Mivel Ausztrália a régió egyik legerősebb gazdasága, és szorosan kapcsolódik Kínához, az ausztrál dollárra való utalás gyakori a pénzügyi médiában.

Azoknak a kezdő kereskedőknek, akik szeretnék felvenni portfóliójukba az AUDUSD, valamint az AUDNZD, EURAUD és AUDJPY párokat, a kereskedés alapelveivel kapcsolatos képzésre kell összpontosítaniuk.

A brókerek hozzáférést biztosítanak számos oktatási anyaghoz, például cikkekhez, útmutatókhoz és webináriumokhoz, amelyek segítenek a kezdő kereskedőknek megérteni a kereskedés működését. A kereskedéssel kapcsolatos ismeretek bővítése lehetővé teszi a kezdő kereskedők számára, hogy megértsék, hogyan építsék fel kereskedési stratégiájukat, és hogyan minimalizálják a kockázatokat stop loss megbízások segítségével.

Nem szeretnél lemaradni a legfrissebb hírekről? Vedd fel könyvjelzőid közé az Admirals gazdasági naptárát, így sosem maradsz le a piacokat mozgató gazdasági eseményekről. Gyarapítsd tudásodat a pénzügyi piacok működéséről és teszteld kereskedési stratégiáidat ingyenes demo számlán!

