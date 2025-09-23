Rekordmagasságon zártak az amerikai tőzsdék harmadik egymást követő kereskedési napon

Szeptember 23, 2025 19:05

Mindhárom jelentős amerikai tőzsdeindex történelmi csúcson zárt hétfőn, immár harmadik egymást követő kereskedési napon. A Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq rendre 0,14%-kal, 0,44%-kal és 0,70%-kal emelkedett hétfőn, a technológiai részvények vezetésével.

Az Nvidia 100 milliárd dollárt fektet be az OpenAI-ba

Hétfőn az Nvidia bejelentette, hogy akár 100 milliárd dollárt is befektet az OpenAI-ba, egy olyan partnerség keretében, amely jelentős adatközpont bővítést tesz lehetővé a mesterséges intelligencia számára.

A tervek szerint az OpenAI 10 gigawattnyi további kapacitást kíván üzembe helyezni az Nvidia fejlett processzoraival. Cserébe az Nvidia fokozatosan részesedést vásárol az OpenAI-ban, ahogy minden gigawatt kapacitás megvalósul.

Az első, 10 milliárd dolláros befektetés állítólag akkor valósul meg, amikor az első gigawatt kapacitást üzembe helyezik, ami várhatóan 2026 második felében történik meg. Az Nvidia részvényei 3,9%-kal emelkedtek a hír hatására a hétfői kereskedés során.

Az Apple részvényei megugrottak a pozitív hírek hatására

Az S&P 500 egyik legjobban teljesítő vállalata hétfőn az Apple volt. A technológiai óriás részvényei 4,3%-kal emelkedtek a kereskedés során, köszönhetően az új iPhone iránti erős keresletről szóló híreknek.

Pénteken az Apple bemutatta legújabb iPhone-jait az új Apple Watch és AirPod modellekkel együtt, és az elemzők szerint a várakozások arra utalnak, hogy a kereslet erős.

A Bank of America elemzői az alábbi megjegyzést írták hétfőn:

Az iPhone szállítási dátumainak követése az Apple saját weboldalán és különböző szolgáltatói oldalakon azt mutatja, hogy szeptember 22-ig az iPhone 17 szállítási ideje (18 nap) hosszabb, mint a tavalyi iPhone 16-é (10 nap).

Más szóval, az iPhone 17 iránti kereslet sokkal erősebbnek tűnik, mint tavaly ugyanezen időszakban az iPhone 16 esetében. Emellett állítólag Kínában is erős kereslet tapasztalható, ami kulcsfontosságú piac az iPhone gyártója számára.

Az arany ismét rekordmagasságba emelkedett

Az arany újabb rekordot döntött hétfőn, mivel a határidős árfolyamok 1,6%-kal emelkedtek a kereskedés során. Az év eleje óta a nemesfém immár több mint 43%-os pluszban van.

A legutóbbi nyereségek a Federal Reserve döntéshozóinak vegyes üzenetei után következtek a jövőbeli politikáról, valamint Jerome Powell, a Fed elnökének keddi beszéde előtt.

Az újonnan kinevezett Fed-kormányzó, Stephen Miran hétfőn agresszív kamatcsökkentések mellett érvelt, amit három kollégája ellensúlyozott azzal a véleménnyel, hogy a jegybanknak továbbra is óvatosnak kell lennie az inflációval kapcsolatban.

A CME FedWatch eszköze szerint a piacok jelenleg 90%-os esélyt áraznak arra, hogy a Fed októberben 25 bázisponttal csökkenti a kamatlábat, valamint 75%-os esélyt egy újabb 25 bázispontos csökkentésre decemberben.

A befektetők figyelemmel kísérik Powell keddi beszédét a jövőbeli döntésekre utaló jelek miatt. Ezt követően pénteken teszik közzé az augusztusi személyes fogyasztási kiadások (PCE) indexét – amely a Fed kedvenc inflációs mutatója.

