Mi következik az angol font és a BoE számára?

Június 08, 2023 22:23

Az Egyesült Királyság gazdasága 2023-ban valószínűleg a harmadik legmagasabb CPI inflációt fogja elérni a fejlett gazdaságok között Argentína és Törökország után. Ha ez az információ felkeltette a figyelmedet, biztosíthatunk arról, hogy ez nem véletlenszerű hipotéziseken alapul. Mindössze két héttel a BoE igazgatótanácsának következő kamatülése előtt az ilyen jelentések alátámasztják azon döntéshozók nézeteit, akik magasabb kamatszintet szeretnének látni a következő néhány hónapban.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) szerint az Egyesült Királyság fogyasztói árindex inflációja idén 6,3%-ra várható. A várható érték az Egyesült Királyságot Argentína és Törökország mögé utasíthatja. Ez a két ország inflációs problémáiról és gyengülő valutáiról ismert.

Az angol font 2023-ban erősödött az euróval és az amerikai dollárral szemben, de egyes elemzők nem biztosak abban, hogy az Egyesült Királyság gazdaságával kapcsolatos gyenge pénzügyi adatok alapján milyen kilátások várnak a az angol fontra. Ha többet szeretnél megtudni a brit gazdaság helyzetéről, és arról, hogy mit gondolnak az elemzők az ország valutájának jövőjéről, olvasd el blogunkat.

A BoE június 22-én dönt a kamatokról

Június 22-én várhatóan összeül a Bank of England (BoE) igazgatótanácsa, és dönt a kamatokról. 2021 decembere óta a BoE 12-szer emelte meg a hitelfelvételi költségeket, ami az elmúlt 34 év legélesebb kamatemelkedése.

A Reuters május 31-én közzétett közvélemény-kutatása szerint az 50 megkérdezett közgazdász közül 48-an 25 bázispontos emelkedést várnak a júniusi ülés után, ketten pedig nagyobb, 50 bázispontos növekedést. Eközben 47-ből 27 elemző úgy véli, hogy a banki kamatláb szeptember végére eléri az 5%-ot vagy még ennél is magasabbra szökik.

A közvélemény-kutatás eredményei azt mutatják, hogy a közgazdászok már nem számítanak arra, hogy a BoE szünetelteti monetáris politikai szigorítását, ahogy azt május elején előre jelezték. Ez nem meglepő, mivel az Országos Statisztikai Hivatal (ONS) legfrissebb jelentése feltárta, hogy az Egyesült Királyság fogyasztói árindex inflációja éves alapon 8,7%-ra emelkedett, és ez az adat 0,5%-kal magasabb a vártnál.

Ezzel szemben az alapvető árak (az energia-, élelmiszer-, alkohol- és dohányáruk ingadozása nélkül) 6,8%-kal emelkedtek áprilisban a márciusi 6,2%-ról. Meg kell jegyezni, hogy az Egyesült Királyság kormánya ígéretet tett az infláció felére csökkentésére idén, míg a BoE hosszú távú célja a teljes infláció 2%-ra csökkentése.

Az angol font emelkedett 2023 első felében, de egyes elemzők óvatosságra intenek

A Credit Suisse közgazdászai egy jelentésben megjegyezték, hogy „az az elvárásunk, hogy a teljes infláció tovább csökkenjen, és a maginfláció bizonyos erőssége megforduljon. Egy enyhe recesszióra is számítunk, aminek következtében a BoE augusztusban szünetet tarthat. A svájci bank elemzői azt is hangsúlyozták, hogy „4,75%-ról 5,0%-ra emeltük a BoE végkamat előrejelzését. Most két további, 25 bázispontos kamatemelésre számítunk a BoE részéről (júniusban és augusztusban), továbbá úgy látjuk, hogy 2023-ban nem lesz kamatcsökkentés.”

A Commerzbank közgazdászai hangsúlyozták, hogy a BoE tétova álláspontja negatívan hathat az angol fontra. Június 2-án megjelent jelentésükben ezt írták: „Valószínűleg a piacnak vissza kell lépnie a kamatvárakozásait illetőn, ezért tartjuk magunkat az előrejelzésünkhöz, miszerint a font gyengülni fog az euróval szemben a következő hónapokban. Hiszen a BoE-vel ellentétben az EKB sokkal határozottabbnak tűnik nyilatkozataiban, amelyeknek támogatniuk kellene az eurót. A GBP gyengülése valószínűleg jövőre is folytatódik, mivel a BoE a gyenge gazdaságra és a némileg alacsonyabb inflációra való tekintettel valószínűleg csökkentheti irányadó rátáját.”

A JP Morgan devizastratégái azt mondták, hogy a romló gazdasági növekedési fundamentumokra válaszul egy elhúzódóbb visszahúzás várható, hozzátéve, hogy "a GBP felértékelődésének hiánya az Egyesült Királyság megdöbbentően magas inflációjának hátterében azt jelzi, hogy az angol font reakciófüggvénye a növekedés hatásai miatt megváltozhat."

A Goldman Sachs (GS) stratégái szerint a BoE vonakodónak tűnik a kamatemelések tekintetében, de az infláció meredek felfutása és az erős munkaerőpiac valószínűleg további politikai szigorításra kényszeríti őket. A GS közgazdászai megemelték banki kamatláb előrejelzésüket, ami azt sugallja, hogy a ráta szeptemberre 5,25%-ra emelkedhet (korábbi előrejelzés: augusztusban 5%), ami azt jelenti, hogy további három 25 bázispontos emelés várható.

Angol font kereskedés és kockázatkezelés

Az angol font az egyik legtöbbet forgalmazott deviza a globális pénzügyi piacokon. Az Egyesült Királyság fizetőeszköze gyakran szerepel a szalagcímekben. Mivel rengeteg információ áll rendelkezésre az angol fonttal kapcsolatban, néhány kezdő kereskedő úgy érezheti, hogy a kereskedési eszközt fel kell venni a portfóliójába.

Lehet, hogy a kereskedési számla megnyitása nem nehéz, de elég könnyű pénzt veszíteni kereskedés közben, ha nem vagyunk megfelelően felkészülve. A kockázatkezelésnek elsőbbséget kell élveznie a kezdő kereskedők számára.

Számos kockázatkezelési eszköz létezik, amelyeket a kezdő kereskedők megtanulhatnak használni stratégiáik kidolgozása során. A kereskedési szakértők által készített webináriumok, szemináriumok, cikkek és e-könyvek széles választéka kiváló lehetőséget kínál ismereteink bővítéséra. Ezenkívül egy teljesen szabályozott bróker által biztosított demo számla lehetőséget ad arra, hogy teszteljük stratégiáinkat virtuális tőkével.

