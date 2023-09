Az amerikai dollár 10 hónapos csúcsot ért el a kormányzati kiadások csökkentéséről szóló tárgyalások közepette

Szeptember 26, 2023 17:05

Szeptember utolsó hete már azzal indult, hogy a világpiacok belenyugodtak a múlt heti kamatdöntésbe.

Az Egyesült Államokban az állami finanszírozás ismét vitatéma a republikánusok és a demokraták között. A Bloomberg jelentése azonban azt sugallta, hogy a két fél megállapodást köt az esetleges leállás elkerülése érdekében. Eközben az amerikai dollár 10 hónapos csúcsot ért el.

A brit font kedden hat hónapos mélypontra került az amerikai dollárral szemben, mivel a Bank of England kamatemelésekkel kapcsolatos szüneteltetése és a pénteken közzétett, vártnál rosszabb PMI adatok megnehezítették a valuta emelkedését.

USA: Kérdéses a kormányzati finanszírozás

Mivel a kiadási törvények szeptember utolsó napján lejárnak, ismét a finanszírozás hiánya miatti kormányzati leállás fenyeget. Miközben az óra ketyeg, a republikánus szenátorok egy csoportjának az a célja, hogy egyensúlyba hozza a kormány költségvetését, így lehetőség nyílik a kormány leállására, mivel nem értenek egyet Kevin McCarthy képviselőházi elnökkel, aki megegyezésre törekszik pártja és a demokraták között.

A kormányzati leállás az amerikai szövetségi alkalmazottak fizetésének szüneteltetését és egy sor kormányzati szolgáltatás bezárását jelentené. A befektetők aggódnak amiatt, hogy a leállás mit jelentene a negyedik pénzügyi negyedévre az amúgy is törékeny tőzsdén.

A japán kormány gazdaságtámogatási csomagot készít

Fumio Kishida japán miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy gazdaságtámogató csomag elkészítésére utasítja az ország kabinetjét. Kishida elmondta: „a cél az, hogy a költségcsökkentés vezérelte gazdaságról az aktív befektetések felé mozduljunk el. A gazdasági csomag célja, hogy megvédje az emberek életét az árak emelkedésétől. A magánfogyasztás, a beruházás hiányának ereje, instabil.”

A japán miniszterelnök nem hanyagolta el a devizapiacra való utalást, megismételve, hogy annak stabilan kell mozognia, miközben tükrözi a fundamentumokat, és hozzátette, hogy kormánya továbbra is szorosan figyelemmel fogja kísérni a devizapiaci mozgásokat.

Lagarde: A harmadik negyedévben a további gyengeség egy lehetőség

Az Európai Központi Bank (EKB) vezetője, Christine Lagarde szerint a gazdasági mutatók arra utalnak, hogy az év harmadik negyedévében további gyengülésre lehet számítani. Lagarde megjegyzésében megjegyezte: „Az euróövezeti export iránti alacsonyabb kereslet és a szigorú finanszírozási feltételek hatása visszafogja a növekedést, többek között az alacsonyabb lakossági és üzleti beruházások révén. A közelmúltig rugalmas szolgáltató szektor most is gyengül. A munkaerőpiac eddig a lassuló gazdaság ellenére is ellenálló maradt, a munkanélküliségi ráta júliusban történelmi mélypontján, 6,4%-on állt. Míg azonban a foglalkoztatás 0,2%-kal nőtt a második negyedévben, a munkahelyteremtés a szolgáltatási szektorban mérséklődik, és az általános lendület lassul.”

Hétfőn az euró árfolyama az elmúlt hat hónap legalacsonyabb szintjére esett az amerikai dollárral szemben.

