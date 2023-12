Trgovanje Super Seven dionica ukratko

Prosinac 29, 2023 16:00

Super Sedam (ili Sedam Veličanstvenih kako ih nazivaju neki ekonomisti) dospjeli su na financijske naslovnice nekoliko puta ove godine. Očito, ovaj članak nije o slavnom vesternu iz 1960-ih u kojem su glumili Charles Bronson, Steve McQueen, James Coburn i mnoge druge holivudske zvijezde.

Danas je Super Seven grupa od sedam tehnoloških kompanija koje dijele velik dio tehnološkog tržišta i vjerojatno će nastaviti dominirati industrijom 2024. Grupu Super Seven čine Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla, Alphabet i Apple. Treba napomenuti da je Super Seven zabilježio 74% porast kombinirane vrijednosti tijekom 2023. godine.

U ovom ćemo članku pregledati izvedbu svake od tvrtki Super Seven što bi vam moglo pomoći da shvatite zašto su one "o kojima se priča u gradu".

Amazon

Amazon.com pokazao je snažnu financijsku izvedbu u 2023. U trećem tromjesečju koje je završilo 30. rujna 2023. tvrtka je izvijestila o izuzetnih 13% povećanje neto prodaje, dosegnuvši 143,1 milijardu dolara. To je uslijedilo nakon rasta neto prodaje od 11% tijekom drugog tromjesečja, što je predstavljalo značajno povećanje ukupnog prihoda.

Dobit Amazona gotovo se utrostručila, pokazujući njegovu financijsku snagu i dominaciju na tržištu. Tržišni analitičari bili su optimistični u pogledu učinka Amazona, s prognozama dionica koje su predviđale pozitivne rezultate za tvrtku u 2024. Iako je Amazon ključni igrač u globalnoj e-trgovini i tehnologiji, otpuštanja zbog restrukturiranja i štrajkovi s osobljem zahtijevaju povećanja plaća pokazala su da bi se viši menadžment Amazona mogao suočiti s novim izazovima 2024.

Meta

Meta Platforme, ranije poznate kao Facebook, pokazale su snažnu financijsku izvedbu u 2023. Tvrtka je izvijestila o snažnom trećem tromjesečju s povećanjem prihoda od 23%, što je njezina najbrža stopa rasta od 2021. Metino izvješće za treće tromjesečje, objavljeno 25. listopada 2023., prikazalo je pozitivne financijske izglede, nadmašujući očekivanja. Provedba mjera za smanjenje troškova pridonijela je Metinoj rekordnoj godini, jačajući rezultate njezinih zaliha.

Microsoft

U 2023. Microsoft iskusio je pozitivne i negativne strane. S pozitivne strane, tvrtka je pokazala otpornost, s porastom dionica za približno 40%, što označava uspješnu godinu rasta. Microsoftova predanost održivosti okoliša, kako je navedeno u njegovom godišnjem izvješću za 2023., odražava značajnu inicijativu.

Međutim, postoji zabrinutost zbog mogućih budućih učinaka regulatornih strahova na dionice. Međudjelovanje između pozitivnog raspoloženja na tržištu i povjerenja ulagača istaknuto je kao ključni čimbenik koji utječe na cijene dionica Microsofta. Predstojeće izvješće o zaradi izaziva iščekivanje, s pitanjima o Microsoftovoj sposobnosti da nadmaši procjene.

Nvidia

Nvidijine performanse u 2023. nadmašile su očekivanja zahvaljujući procvatu AI i kontinuiranoj proizvodnji naprednog hardvera. Unatoč zabrinutostima zbog visoke cijene GeForce RTX 4060 GPU-a, istaknuti su pozitivni aspekti, poput njegovih značajnih značajki i referentnih performansi.

Nvidia uspjela je prkositi očekivanjima, prijavivši izvanredan rast prihoda od 200%, iznenađujući Wall Street pozitivno. Sektor umjetne inteligencije obećava Nvidiju, uz pozitivnu priču o vrednovanju koja odražava optimizam u pogledu daljnjeg uspjeha.

Tesla

U 2023. Tesla nastavio je dominirati tržištem električnih vozila s modelom Y Performance koji je dobio pohvale zbog svoje impresivne brzine i nulte emisije. Pozitivni aspekti uključuju Teslinu inovativnost i vodeću poziciju na tržištu, potaknuti oduševljenim prijemom modela 3 Performance.

Međutim, izazovi i dalje postoje, uz zabrinutost zbog visokih cijena, dugog vremena punjenja, potencijalnih problema s pouzdanošću i ograničene dostupnosti. Iskustva kupaca povremeno ističu nedostatak komunikacije od Tesle. Unatoč ovim izazovima, Teslin narativ ostaje dinamičan, kao što je istaknuto tijekom razgovora o zaradi u studenom 2023.

Alphabet

Godine 2023. Alphabet, Googleova matična tvrtka, pokazala je različite rezultate. Pozitivni događaji uključuju povećanje prihoda od 11% za tromjesečje koje je završilo 31. ožujka 2023., čime su dosegnuti nove visine pod izvršnim direktorom Sundarom Pichaijem. Međutim, u trećem tromjesečju 2023. dionice Alphabeta su pale, s promašajem u oblaku koji je zasjenio sveukupne rezultate bolje od očekivanih, otkrivajući potencijalne ranjivosti u raznolikom portfelju tvrtke.

Unatoč fluktuacijama, analitičari su izrazili uvjerenje u pozitivnu putanju Alphabeta, podržanu povećanjem dionica od 51% u 2023. Godina je pokazala dinamičnu prirodu Google Alphabeta dok se pokušava prilagoditi izazovima u razvoju tehnologije.

Apple

U 2023. Apple suočio se s mješavinom izazova i prilika. Početkom godine, izvješće tvrtke Apple ukazalo je na financijske izazove s opetovanim padom prihoda, što je označilo njegov prvi godišnji pad prodaje od 2019. Međutim, analitičari iz Morgan Stanleya naglasili su dugoročne pozitivne strane Applea, zadržavši ocjenu kupnje unatoč manjku zarade.

U studenom je Apple objavio da je generirao 89,5 milijardi dolara prihoda tijekom srpnja, kolovoza i rujna, što je pad od 1% u odnosu na isto tromjesečje prošle godine godina. Unatoč izazovima, Apple je ostao ključni igrač u tehnološkoj industriji, uz stalne rasprave o njegovim strategijama i potencijalu za rast.

Trgujte Super Seven kao trgovac početnik

Istina je da je kompanija Super Sedam, ili Sedam Veličanstvenih, kako ih neki analitičari vole nazivati, neočekivano dobro poslovala u trenutnom financijskom okruženju kada su troškovi posudbe dosegli neviđene razine. Bez sumnje, trgovci početnici bili su izloženi brojnim ažuriranim vijestima o tvrtkama Super Seven koje su znatno porasle u 2023.

Međutim, trgovci početnici uvijek bi trebali imati na umu da prošli učinak nije pokazatelj budućih rezultata. Stoga bi trebali uložiti neko vrijeme u učenje kako trgovanje funkcionira i koje bi zamke trebalo izbjegavati pri izvođenju trgovine. Način da to učinite je čitanje i gledanje obrazovnih materijala koje pružaju brokeri kao što su webinari, članci, vodiči, e-knjige itd., koji se mogu naći u izobilju i mnogo puta besplatno.

Također, trgovci početnici ne bi trebali zanemariti korištenje alata za upravljanje rizikom kao što su nalozi za zaustavljanje gubitka i preuzimanje profita. Ako se pravilno koriste, alati za upravljanje rizikom mogu vam uštedjeti dragocjena sredstva kada se tržišta kreću suprotno vašim planovima. Trgovci početnici trebali bi se upoznati s platformama za trgovanje koje koriste i svim dostupnim alatima za trgovanje.

