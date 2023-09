Trgovanje brazilskim realom: što treba znati

Rujan 22, 2023 17:00

Brazil je možda popularan zbog raznih stvari kao što su nogomet, samba itd., ali manje ljudi možda zna da je to jedno od najvećih tržišta u razvoju na svijetu. Brazilski real (BRL), službena valuta zemlje, također nije toliko poznat iako pripada jednom od najvećih gospodarstava u području Latinske Amerike (LATAM).

Čitajući naš blog, imat ćete priliku pregledati neke zanimljive informacije u vezi s trgovanjem brazilskim realom, brazilskom ekonomijom i prognozama analitičara o tome.

Pregled brazilskog gospodarstva

Brazil je jedno od najvažnijih tržišta u razvoju i član skupine BRICS . Brazilsko gospodarstvo treće je po veličini na američkom kontinentu i najveće na južnoj hemisferi. Međunarodni monetarni fond (MMF) svrstao je Brazil na deseto mjesto kada je riječ o veličini bruto domaćeg proizvoda (BDP) na globalnoj razini.

Najnoviji MMF-ov izvještaj o svjetskom gospodarstvu , objavljen u srpnju 2023., sugerira da bi brazilsko gospodarstvo moglo porasti za 2,1% u 2023., što je značajno poboljšanje u usporedbi s prognozom iz travnja koja je spominjala stopu rasta od 1,2% za ovu godinu. Prognozu za iduću godinu preispitali su i analitičari MMF-a jer sada očekuju stopu rasta od 1,2 posto, dok su u travnju prognozirali pad gospodarstva od 0,3 posto.

MMF je izrazio svoju potporu vezanu uz ekonomske reforme u zemlji u izvješću objavljenom u svibnju u kojem se kaže: „Poboljšanje brazilskog fiskalnog okvira, širenje porezne osnovice i rješavanje rigidnosti potrošnje podržali bi održivost i vjerodostojnost. Osoblje MMF-a preporučuje ambicioznije fiskalne napore koji će se nastaviti i nakon 2026. kako bi se dug stavio na put čvrstog pada, istovremeno štiteći socijalnu i investicijsku potrošnju.”

Medijska izvješća koja citiraju izvješće središnje banke Brazila (Banco Central do Brasil -BCB) (dostupno ovdje na portugalskom) kaže da banka sada očekuje rast BDP-a od 2,2% u 2023., što je značajno poboljšanje u odnosu na prethodnu prognozu.

Brazilski real i digitalni real!

Razrađujući brazilsku središnju banku, vrijedno je spomenuti da je osnovana u prosincu 1964. Prema web stranici banke, “među glavnim zadacima Banco Central do Brasil (BCB) su izvršavanje monetarne, tečajne i kreditne politike, kao kao i politiku financijskih odnosa s inozemstvom; regulacija i nadzor Nacionalnog financijskog sustava (SFN) te upravljanje i rad Brazilskog platnog sustava (SPB) i ponude novca.”

Brazilski real zamijenio je cruzeiro real prije gotovo 30 godina i on je 19. najtrgovanija valuta u svijetu prema Trogodišnjoj anketi središnje banke koju je objavila Banka za međunarodna poravnanja. Vrijednost brazilske valute ima povijest značajnih fluktuacija, ponekad deprecijacije i drugog jačanja na pozadini ekonomske politike svake vlade.

Još nešto što treba napomenuti je da se čini da je Brazil pionir u pogledu digitalnih valuta budući da je na putu da izda prvu digitalnu valutu središnje banke (CDBC) 2023. godine. MMF je pohvalio lokalnu središnju banku rekavši: "Brazilska središnja banka banka je na čelu financijskih inovacija. Cilj CBDC-a je osigurati sigurnu platformu za privatni sektor za stvaranje inovativnih rješenja korištenjem novih tehnologija.”

Trgovanje brazilskim realom i njegova izvedba

Kao što možete vidjeti na grafikonu mjesečnog trgovanja u nastavku, brazilski real trgovao se između 3,6 i 4,4 BRL u odnosu na američki dolar u 2018. i 2019. godini.

Prikaz: Admirals MetaTrader 5 - USD BRL mjesečni grafikon. Datumski raspon: 1. rujna 2017. – 22. rujna 2023 . Datum snimanja: 22. rujna 2023 . Prošla izvedba nije pokazatelj budućih rezultata.

Međutim, u sljedećih 12 mjeseci brazilska je valuta deprecirala u odnosu na svoju američku valutu, a tečaj je u listopadu 2020. dosegao 5,7 BRL.

Prikaz: Admirals MetaTrader 5 - USD BRL Dnevni grafikon. Datumski raspon: 7. lipnja 2023. – 22. rujna 2023 . Datum snimanja: 22. rujna 2023 . Prošla izvedba nije pokazatelj budućih rezultata.

Tečaj je 2021. fluktuirao iznad razine od 5,0 BRL, dok je sredinom 2022. brazilski real malo ojačao, trgujući na 4,6 BRL u odnosu na američki dolar. Monetarna politika središnje banke pomogla je jačanju brazilskog reala od početka 2023., kao što možete vidjeti na gornjem dnevnom grafikonu.

Što analitičari predviđaju u vezi s brazilskim realom?

Brazilska središnja banka smanjila je svoju referentnu kamatnu stopu za 50 baznih bodova 20. rujna, kao što je signalizirala prošli mjesec, i sugerirala da bi daljnja smanjenja iste veličine mogla biti u budućnosti.

Banka je pokrenula ciklus popuštanja podijeljenom odlukom u kolovozu i nastavila sa smanjenjem kamatne stope ovog mjeseca jer je odbor za određivanje stope, pod nazivom Copom, jednoglasno izglasao smanjenje referentne stope Selic na 12,75%. U priopćenju Copoma također se navodi da je “što se tiče domaćeg scenarija, gospodarska aktivnost pokazala veću otpornost nego što se prethodno očekivalo, ali Odbor nastavlja predviđati gospodarsko usporavanje u sljedećim kvartalima. Kao što se i očekivalo, dvanaestomjesečna ukupna potrošačka inflacija porasla je u posljednjem razdoblju. Razne mjere temeljne inflacije nedavno su pale, ali su i dalje iznad ciljane inflacije.”

Ekonomisti Commerzbanka napisali su u izvješću da je jaka razina brazilskog reala za sada opravdana. “Stopa inflacije u Brazilu porasla je prema očekivanjima u kolovozu, ali je mjesečna inflacija bila nešto ispod očekivanja. U svjetlu ovog razvoja događaja, čak bi i najskeptičniji trebali oprostiti Banco Central do Brasil (BCB) što je prošli mjesec pokrenula ciklus smanjenja stope s iznenađujuće oštrim smanjenjem od 50 bps. Nadalje, s obzirom na to da se očekuje da će inflacija zasad ostati ispod 5%, očekivano daljnje smanjenje od 50 baznih bodova na svakom od preostala tri ovogodišnja sastanka na referentnu stopu od 11,75% do kraja godine je, po našem mišljenju, daleko od agresivnog . Stoga nastavljamo vjerovati da je jaka razina brazilskog Reala za sada opravdana,” istaknuli su.

Bank of America povisila je prognozu gospodarskog rasta Brazila , navodeći pad kamatnih stopa, otporno tržište rada i poboljšanje investicijske klime. Banka je revidirala svoju prognozu u vezi sa stopom rasta BDP-a 2023. na 3% s 2,3%, rekavši da su rastuće socijalne pomoći pomogle potrošačima da izdrže rastuće troškove zaduživanja. Što se tiče 2024., brazilsko gospodarstvo moglo bi porasti za 2,2%, što je više od prethodne prognoze od 1,8%.

Trgovanje brazilskim realom i smanjenje rizika

Čini se da brazilsko gospodarstvo ima potencijal zbog svojih karakteristika i jedno je od najznačajnijih u skupini zemalja s tržištima u nastajanju. Stoga bi brazilski real također mogao rasti zahvaljujući otpornom lokalnom gospodarstvu. Trgovci početnici koji bi htjeli trgovati brazilskim realom u odnosu na glavne valute kao što su američki dolar ili britanska funta trebaju biti oprezni jer trgovanje forex parovima dolazi s potencijalnim rizicima. Pogrešni ili nedovoljno proračunati potezi mogu izazvati gubitke.

Kako to možete izbjeći kao trgovac početnik? Odgovor je da postoje dva načina. Prvo, možete proučavati i iskoristiti obrazovne materijale koje su vam ponudili brokeri i pripremili iskusni trgovci. E-knjige, vodiči, blogovi, webinari i videozapisi zasigurno su dobar početak za trgovce početnike koji žele poboljšati svoje tehnike trgovanja.

Još jedan način smanjenja rizika pri trgovanju brazilskim realom jest usvajanje pristupa upravljanju rizikom. Upravljanje rizikom ne znači da biste trebali izbjegavati trgovanje određenim financijskim instrumentima, ali uključuje posebne automatizirane alate za trgovanje koji mogu zaustaviti kada se tržišta kreću protiv vaših planova. Nalog za zaustavljanje gubitka popularan je alat za upravljanje rizikom, no ima ih više koji vam mogu ukloniti tjeskobu. Naučite kako ih koristiti i poboljšajte svoje iskustvo trgovanja.

Zanima li vas trgovanje na vijestima? Saznajte kako ovaj pristup funkcionira uz naše besplatne webinare. Upoznajte i komunicirajte s stručnim trgovcima. Gledajte i učite iz sesija trgovanja uživo.

Besplatni webinari o trgovanju Uključite se u webinare uživo koje organiziraju naši stručnjaci za trgovanje, na engleskom jeziku REGISTRIRAJ SE BESPLATNO